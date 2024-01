Až příliš dobrý pilot F1. Kimi Räikkönen jezdil tak skvěle, že málem zdecimoval vlastní stáj

Uložit 1

Jméno někdejšího finského jezdce Kimiho Räikkönena si s formulí dovedou spojit i ti, kteří nepatří mezi zaryté fanoušky královny motorsportu. Znám je především pro svou schopnost zachovat klid i v těch nejvypjatějších situacích, což mu v roce 2007 vyneslo titul mistra světa získaný v barvách stáje Ferrari. O pár let později, když se do F1 vrátil po dvouleté pauze, dokázal na své špičkové výkony navázat i v barvách Lotusu, které v té době hájil. Jeho výsledky však byly natolik dobré, že jimi málem potopil celý britský tým ke dnu.

Mohlo by se zdát, že stáje formule 1 mají zájem na tom, aby jejich jezdci jezdily během velkých cen ty nejlepší časy a nad hlavu zdvihali co nejvíce pohárů. Když ale v sezóně 2012 v týmovém overalu se značkou Lotusu zajížděl své fenomenální výsledky Kimi Räikkönen, tehdejší šéf týmu Gérard Lopez měl spíše vrásky na čele. Důvodem byla smlouva, kterou stáj s jezdcem uzavřela a díky níž z ní Iceman, jak se Räikkönenovi přezdívalo, málem vysál duši, tedy tu finanční.

Cesta dnes 44letého rodáka z Finského Espoo vedla na traťové okruhy přes motokáry, na kterých jezdil od deseti let. V roce 1999 oslavil svůj první úspěch za volantem šampionátu Formule Super A, kdy skončil na druhém místě, a postupně se propracovával výš a výš. Příležitost testovat monoposty F1 přišla ze Sauberu v roce 2000. Na ni hned navázala nabídka profesionální smlouvy a Räikkönen se tím pádem poprvé ocitnul na startovacím roštu ostrého závodu F1.

Přestože byl v porovnání s jinými začínajícími jezdci v té době velmi nezkušený, svými výsledky dokázal velmi rychle umlčet všechny kritiky. Tehdy si také vysloužil svou přezdívku Iceman, pro schopnost chladnokrevné kalkulace a klidu i během těch nejvypjatějších momentů. Jeho výsledky byly navíc tak dobré, že si něj brzy začaly myslet stáje Ferrari a McLaren, kterému se nakonec také v sezóně 2002 upsal.

Foto: Depositphotos Kimi Räikkönen během sezóny 2012

Barvy McLarenu hájil následujících pět let, kdy se stal dvakrát vicemistrem světa, ovšem onen vytoužený mistrovský titul přišel až v roce 2007 v rudé barvě Ferrari. V něm vydržel do roku 2009, kdy se rozhodl F1 zcela opustit a své místo ve slavné stáji přenechat Fernandu Alonsovi.

Místo důchodového odpočinku si Räikkönen začal dopřávat dávky adrenalinu v rámci závodů World Rally Championship a zběsilých honiček v americkém NASCAR. Jak ovšem sám přiznal, právě NASCAR mu připomněl, jak moc mu chybí souboje na trati. Proto začal vyjednávat o svém návratu do F1, nejdříve s Williamsem, ale nakonec si pro sezónu 2012 plácnul s Lotusem.

Co bod, to milion

Lotus neměl od této sezóny příliš velká očekávání. Jedinou projevenou ambicí bylo 4. místo v poháru konstruktérů. Od jezdců se příliš velké výsledky neočekávaly. I druhý stájový pilot Lotusu, Romain Grosjean, se stejně jako Räikkönen vracel na tratě F1 po delší pauze.

Stáj proto neměla žádný problém podepsat s Räikkönenem smlouvu, která mimo jiné obsahovala i bod, na základě kterého měl jezdec za každý získaný bod dostat patřičnou finanční odměnu. Konkrétně se mělo jednat o částku 50 tisíc eur za každý bod. Podle dnešního kurzu to dělá v přepočtu 1,2 milionu korun.

Těžko říct, zda sám Räikkönen v době podpisu smlouvy tušil, v jaké formě je, nicméně tehdejší majitel stáje Lotus Gérard Lopez Räikkönena rozhodně podcenil. Icemanovo tehdejší sebevědomí a formu nejlépe vykresluje památná věta „Nechte mě na pokoji, já vím, co mám dělat“, kterou zahlásil stájovým kolegům do vysílačky během Velké ceny Abú Zabí. Stalo se tak v momentě, kdy Fin po poruše vozu Lewise Hamiltona převzal místo v čele závodu. Jeho inženýři jej pak neustále informovali o tempu a náskoku na dorážejícího Alonsa, což mu očividně nebylo příliš po chuti.

Räikkönen tehdy skutečně věděl, co dělá, a dojel si pro své devatenácté vítězství v kariéře, přičemž v barvách Lotusu skončil třináctkrát na stupních vítězů a dvakrát dokázal zcela vyhrát. Za dva roky tak u britské stáje vyjezdil 390 bodů, což mu díky oné klauzuli ve smlouvě mělo vynést 19,5 milionu eur, což je skoro půl miliardy korun. I díky tomu je označován za jezdce, který byl v F1 schopen dosáhnout po Alonsovi, Hamiltonovi a Schumacherovi nejvyšších výdělků.

Foto: Depositphotos Räikkönen v monopostu Lotusu během sezóny 2012

Pro Lotus však nebylo vůbec jednoduché peníze svému jezdci vyplácet. Nejednalo se o natolik velkou stáj, aby mohla finance takhle rozhazovat. Do problému se navíc dostala i poté, co se někteří sponzoři opozdili se svými platbami. Díky tomu se v jeden moment přiblížila situaci, kdy ji Räikkönen skutečně málem položil na lopatky a dovedl k bankrotu.

Nedostatek peněz ve stáji byl také důvod, proč Räikkönen v roce 2014 Lotus opustil. Požadoval konkurenceschopný vůz, který však v Lotusu nebyli schopni zaplatit. Vrátil se tak do Ferrari, kde vydržel až do roku 2019. Následně ještě zkusil své štěstí u Sauberu posléze přejmenovaném na Alfa Romeo Racing.

Definitivní konec kariéry jezdce formule 1 přišel v roce 2021. Räikkönen se během své sportovní dráhy bezesporu zařadil mezi ty největší velikány královny motorsportu, ve které dokázal být aktivní dalších 14 let poté, co vyhrál první šampionát. A to se do té doby povedlo jen Schumacherovi a Alonsovi.