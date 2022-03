Kdo si někdy kupoval na benzínce bagetu, dost možná byla z království Petra Cichoně. Osmačtyřicetiletému podnikateli patří společnost Crocodille, která zásobuje nejen Českou republiku miliony baget či sendvičů. Zároveň mu patří i řetězce rychlého občerstvení Bageterie Boulevard a 360Pizza, a přestože i na jeho byznys dopadla pandemie, podařilo se mu během roku 2020 vrátit firmu Crocodille po třech letech do zisku. A těsně nad miliardou se udržely i tržby.

Historie bagetového byznysu Petra Cichoně, který se na veřejnosti prakticky neukazuje, se datuje až do roku 1991. Během více než třiceti let se společnost Crocodille vypracovala mezi největšího výrobce balených baget a sendvičů ve střední Evropě. V roce 2003 přidal Cichoň k výrobě baget síť Bageterie Boulevard inspirovanou americkými fastfoody a v roce 2019 také samoobslužné restaurace 360Pizza. Dohromady mu všechny podniky od roku 2017 generují každoročně více než miliardu korun v tržbách.

V roce 2020 tržby společnosti Crocodille dle účetní závěrky překonaly miliardovou hranici o pár desítek milionů. Meziročně šlo o propad zhruba o 19 procent, který firma přičítá mimo jiné pandemii. Oficiálně sice Crocodille výsledky nekomentuje a zástupci společnosti nereagovali ani na dotazy CzechCrunche, ale v závěrce za první pandemický rok firma uvedla, že došlo k poklesu poptávky po chlazených bagetách a vzhledem k uzavření restaurací také k výraznému poklesu tržeb v provozovnách Bageterie Boulevard.

I přes nepříznivé podmínky se však podařilo společnosti Crocodille otočit po třech letech záporných hospodářských výsledků do zisku. Zatímco v roce 2019 vykázala ztrátu více než 19 milionů korun, o rok později už v kolonce čistého zisku svítí částka přesahující 30 milionů. Více detailů ke svému hospodaření firma neuvedla. V závěrce zmínila, že přímé tržby z prodeje chlazených baget činily v roce 2020 přes 620 milionů korun a z prodeje vlastních výrobků Bageterie Boulevard a 360Pizza téměř 160 milionů korun. Zbylých téměř 200 milionů plynulo z prodeje dalšího zboží.

Vybrané pobočky Bageterie Boulevard provozuje sama společnost Crocodille, některé mají nezávislí franšízanti. V České republice je aktuálně padesát provozoven, další tři jsou na Slovensku, jedna v německých Drážďanech a dvě v Dubaji. V době pandemie a zavřených restaurací začala Bageterie více šlapat do rozvozu v rámci služby BB Domů a také pokračovala v budování poboček s označením Drive, ve kterých si lze po vzoru jiných fastfoodů nakoupit přímo z auta. Dnes jich má po Česku pět a další je ve výstavbě.

V roce 2019 přidal Petr Cichoň ke svému stávajícímu byznysu další nohu, když spustil samoobslužnou pizzerii. V konceptu zvaném 360Pizza si zákazníci objednávají v samoobslužných kioscích a příprava pizzy by měla trvat šest minuty, tedy 360 sekund. Z Dejvic se 360Pizza postupně rozšířila do dalších tří pražských míst, navštívit je ji možné v Karlíně, Čestlicích nebo na Smíchově. Zda se chystá její expanze do dalších tuzemských měst, není známo. V Karlíně jsou pobočky Bageterie Boulevard a 360Pizza kousek od sebe a na začátku roku jim začal dělat společnost i McDonald’s.