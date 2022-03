Obama místo Attenborougha. Neftlix natočil s bývalým americkým prezidentem přírodopisný dokument

Barack Obama v dokumentu Our Great National Parks

Přírodopisné dokumenty na streamovacích službách sice jen málokdy trhají rekordy sledovanosti, představují však zajímavou součást jejich nabídky. Novinka od Netflixu by ale mohla přitáhnout pozornost, a to zejména svým průvodcem. Slovo si v ní totiž vzal Barack Obama, bývalý prezident Spojených států amerických.

Pětidílná dokumentární série Slavné národní parky se – jak napovídá její název – zaměří na život v několika chráněných přírodních oblastech po celém světě. Každý díl se vydá na jiný kontinent a ukáže národní parky s jejich unikátní divočinou. „Když jsme tato prostředí začali chránit, neuvědomili jsme si, jak budou důležitá. Jsou útočištěm pro ohrožené druhy a hrají zásadní roli při vědeckém výzkumu,“ říká Barack Obama v traileru.

Místo klasických příběhů ve stylu Davida Attenborougha se Slavné národní parky zaměří spíše na informování o významu národních parků jako takových. Vedle úžasu z netušených schopností různých zvířat tak diváci mohou očekávat i vysvětlení, proč jsou důležitá pro nás i celou planetu. Společně s vydáním dokumentu, které je plánované na 13. dubna, má být spuštěna také kampaň pro podporu ochrany přírody.

Ačkoliv bývá Barack Obama za značnou část svých politických rozhodnutí kritizován, v něčem byl přece jen nejlepším americkým prezidentem v historii. Magazín Deadline poznamenává, že téma nového dokumentu mu bylo blízké už v době jeho úřadování a mezi lety 2009 a 2017 vytvořil či rozšířil národní přírodní památky po USA o celkovou rozlohu přes 2, 2 milionu kilometrů čtverečních – nejvíc ze všech prezidentů před ním i po něm.

S novinkou Netflixu ve svých environmentálních snahách pokračuje zase trochu jiným, více popularizačním způsobem. Manželé Obamovi se po odchodu z Bílého domu obecně vydali trochu jinou cestou, než je pro prezidentské páry běžné. Samozřejmě stále zůstávají angažovaní v politickém dění, vedle toho ale v roce 2018 založili produkční společnost Higher Ground.

Nedlouho poté uzavřeli několikaletou smlouvu s Netflixem, ve které se zavázali vytvářet filmové a televizní projekty různého typu. Higher Ground jich má na kontě už osm. Dokument Americká fabrika o problémech s otevřením moderní čínské továrny v americkém dělnickém prostředí v roce 2020 vyhrál Oscara za nejlepší dokumentární film. O rok později se pak ve stejné kategorii mezi nominovanými objevil snímek Kripl kemp: Revoluce na kolečkách.

O poznání známější jsou hrané filmy podle skutečných událostí. Otcovství s Kevinem Hartem na Netflixu loni zabodovalo také v Česku a ke konci roku vyšlo drama Jaká je cena života. V něm Michael Keaton hraje advokáta, který hledá způsob, jak odškodnit rodiny, které ztratily své nejbližší při teroristických útocích z 11. září 2001.

Spolupráce Obamových s oblíbenou streamovací službou je přitom stále v plném proudu a pracuje se mnoha dalších projektech. Za zmínku stojí například katastrofický film Exit West o válečných běžencích, kteří prchají skrze systém magických portálů na různá místa na zemi.

Stejnojmenná knižní předloha pákistánského spisovatele Mihsina Hamida si získala mnoho chvály i označení za jedno z nejlepších literárních děl roku. Kromě toho vzniká sci-fi Satellite, drama Tenzing o zdolávání Mount Everestu a další tituly.

Higher Ground pak – v exkluzivní spolupráci se Spotify – vytváří i podcasty The Michelle Obama Podcast a Renegades: Born in the USA s Barackem Obamou a hudebníkem Brucem Springsteenem. Slavné národní parky jsou každopádně prvním titulem společnosti, v němž se bývalý prezident objeví na obrazovce.