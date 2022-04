Barbara Millicent Roberts a Elizabeth Alexandra Mary jsou jména, která toho na první pohled příliš neřeknou. Ve skutečnosti je ale nesou jedny z nejslavnějších žen světa. První je celé jméno panenky Barbie, to druhé zase britské panovnice Alžběty II. Ta letos slaví 70 let od usednutí na trůn, a proto se výrobce Barbie rozhodl uvést na trh panenku stylizovanou právě do královniny podoby.

Když se v roce 1959 objevila na trhu první panenka Barbie, bylo britské panovnici Alžbětě II. třiatřicet a již sedm let svírala vladařské žezlo. Ikonická panenka ji tak zcela jistě minula, přesto se jejich cesty po více než šedesáti letech přece jen zkřížily. Když se Barbie nedočkala audience u Jejího Veličenstva, vzala si na sebe alespoň její šat a podobu.

Americká společnost Mattel, která Barbie vyrábí, navrhla panenku s typickými vizuálními atributy královny ku příležitosti 70 let jejího vladaření. Tuto zprávu navíc Mattel oznámil v den 96. narozenin panovnice, který připadá právě na dnešek.

Foto: Mattel Tvář panenky Barbie, která se od podoby královny mírně vzdaluje

Barbie nicméně nedostala zcela aktuální podobu panovnice, ale je navržena podle oficiálního portrétu vytvořeného k dřívějšímu jubileu – k 60. výročí usednutí na trůn. Panenka dostala typický účes, tiáru vykládanou drahokamy, kterou nosila již Alžbětina babička, dlouhé slonovinové šaty a modrou šerpu.

Mattel dbal i na ty nejmenší detaily, a panenku proto zdobí i odpovídající kopie řádů, brože a další šperky, které má královna ve své šperkovnici. V čem se ovšem Mattel od originálu odchýlil, je obličej nejdéle vládnoucí britské panovnice. Ten se dočkal omlazení a více se blíží ideálu krásy, kterým jsou Barbie proslavené.

Panenka na e-shopu Mattelu dostala v předprodeji cenovku 75 dolarů, tedy přibližně 1 700 korun, a do širšího prodeje zamíří se začátkem červnových oslav takzvaného platinového výročí královny. Není jasné, kolik kusů Mattel vyrobí, mohlo by se však jednat o zajímavý sběratelský kus.

Britská panovnice je nejnovějším přírůstkem do kolekce pojmenované Barbie’s Tribute, kterou výrobce vzdává hold velkým ženám historie, kultovním filmům či ikonickým modelům panenek. Minulý rok se v kolekci představila například Barbie stylizovaná do podoby Lucille Désirée Ballové, slavné americké herečky a producentky.

Foto: Mattel Kolekce Barbie, která má bořit některá tabu

Barbie vytvořených podle skutečných osobností je však daleko více. V loňském roce společnost dokonce uvedla panenku stylizovanou do podoby vakcinoložky Sarah Gilbertové, která se podílela na vývoji vakcíny AstraZeneca proti koronaviru. Mělo jít i o jednu z reakcí Mattelu na kritiku týkající se nerealistických ideálů ženské krásy, které panenky dětem přináší.

V prodeji se proto objevila i handicapovaná Barbie či Barbie s protézou. Mattel se zároveň prostřednictvím panenek snaží dívkám přibližovat profese, které vykonávají hlavně muži. Na trhu je proto dostupná například také Barbie kosmonautka či Barbie hasička.