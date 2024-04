Benátky budou už v dubnu vybírat poplatek od turistů. Zaplatí každý, kdo ve městě nebude přespávat

Uložit 0

Vedení Benátek už v minulosti mnohokrát oznámilo, že začne regulovat nápor turistů zpoplatněním vstupu. Nyní jejich starosta Luigi Brugnaro potvrdil, že lidé budou muset za návštěvu vyhledávaného italského města zaplatit poplatek, pokud v něm nepřespí. Zpoplatněný vstup se zatím dotkne turistů, kteří do Benátek vyrazí od 25. dubna do 5. května, kdy systém poběží v testovacím režimu. Poplatek se bude dále vybírat ve vybrané dny do 14. července a jeho výše bude pět eur, což je v přepočtu 125 korun. A ti, kdo budou do města vyrážet na více dnů, si musí předem udělat rezervaci.

Město v Benátské laguně dlouhodobě láká masy lidí. Před pandemií covidu-19 jej každý rok navštěvovalo 25 až 30 milionů turistů, v loňském roce jich bylo 20 milionů. Stojí pak v nekonečných frontách před bazilikou svatého Marka a Dóžecím palácem, tísní se v úzkých uličkách a blokují průchodnost mostů vedoucích přes kanály. Většina z nich přitom v Benátkách zůstává jen jeden den.

Právě na tento typ turistů nové opatření míří. Pětieurový poplatek se totiž bude vztahovat jen na návštěvníky starší 14 let, kteří v Benátkách nepřespí v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení. Před vstupem do města si budou muset pořídit QR kód, který získají na webové platformě města. Zaplacení by ale mělo být možné i u hlavních vstupů do Benátek.

„Benátky jsou křehké město s mnohaletou historií a potřebujeme je chránit. Proto jsme letos zavedli zpoplatnění vstupu na 29 dnů jako experiment, abychom ukázali, že se dokážeme posunout od slov k činům. Omlouváme se, pokud tím způsobíme potíže, ale jde nám skutečně především o ochranu města,“ říká k poplatku starosta Benátek Luigi Brugnaro.

Foto: Comune di Venezia Starosta Benátek Luigi Brugnaro

Kontroly budou nejprve probíhat od 25. dubna do 5. května, poté od 8. června do 30. června a nakonec od 6. července do 14. července. Budou namátkové a nebudou probíhat od 16:00 do 08:30. V případě, že turista poplatek neuhradí, hrozí, že po něm město bude vymáhat pokutu ve výši od 1 250 do 7 500 korun. Podle Brugnara ale není cílem vybrat více peněz. Některé odhady dokonce počítají s tím, že v počáteční fázi by náklady mohly být vyšší než výnosy.

Poplatek se samozřejmě nevztahuje na obyvatele Benátek a širšího regionu Benátska ani na jejich příbuzné. Od poplatku jsou osvobozeny také osoby se zdravotním postižením, studenti zapsaní ke studiu ve městě a osoby, které navštíví město na jeden den ze zdravotních důvodů nebo do něj vyrazí na sportovní akci či koncert.

Poplatek však není potřeba hradit ani v případě, kdy do Benátek vyrazíte na návštěvu za kamarádem či kamarádkou. Rezidenti Benátek budou mít totiž od města k dispozici speciální kód, který může návštěvník zadat do systému při vytváření rezervace.

V minulosti se také skloňovalo omezení počtu návštěvníků Benátek v nejvytíženějších dnech, radnice však nakonec strop nestanovila. „Odmítli jsme maximální počet návštěvníků, protože bychom přestali být městem a stali bychom se muzeem,“ uvedl Brugnaro. Od 1. června ale benátská městská rada omezí pěší prohlídky na maximálně 25 osob ve skupině. Skupiny budou mít rovněž zakázáno zastavovat se na mostech nebo v úzkých ulicích a průchodech. Město nadto zakázalo používání reproduktorů.

I když nedojde k omezení počtu turistů, každý, kdo do Benátek vyrazí, si bude muset návštěvu předem rezervovat prostřednictvím online rezervační platformy. Stejně jako v případě uhrazeného poplatku přijde po rezervaci uživateli QR kód, který pak bude moci naskenovat u elektrických turniketů umístěných na hlavních přístupových bodech do Benátek, včetně hlavního vlakového nádraží.

Na zpřísnění podmínek pro vstup se vedení města ve větší míře zaměřilo poté, co UNESCO v srpnu loňského roku oznámilo, že zváží zařazení Benátek na seznam ohrožených památek světového dědictví. To však nakonec neschválila komise UNESCO, kde zasedají zástupci členských států. Benátky jsou společně s Barcelonou a Amsterdamem jedním z měst, která se dlouhodobě potýkají s nadměrným přílivem turistů.

S přispěním ČTK.