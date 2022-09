Beskydy zaujaly v Londýně. Do pražírny Upraženo zamířily tři gastronomické Oscary

Upraženo začalo jako e-shop s kávovými kapslemi, který nadšenci Mikuláš Dohnal a Jakub Najdek založili už při studiích na vysoké škole. V roce 2019 si však řekli, že když už se do světa kávy ponořili jako prodejci, mohli by do něj sami přispět pražením vlastních kávových zrn. Od prvotních experimentů se dostali k výsledkům, s nimiž si troufli jít s kůží na trh. A zdá se, že dobře udělali. Jejich nejprodávanější kávy totiž ocenily trénované chuťové pohárky poroty gastronomických Oscarů.

Do tajů pražení se nejprve vrhnul přímo Mikuláš Dohnal. Laťku měl jen v rámci České republiky nastavenou skutečně vysoko, skvělými pražírnami se to u nás totiž jen hemží. I díky tomu ale majitelé věděli, že nebudou kávová zrna pražit příliš tmavě a že se budou zaměřovat pouze na ta výběrová s dohledatelným původem. Chtěli, aby jim pod rukama vznikala taková káva, kterou sami rádi pijí.

Po roce pokusů, vzdělávání, vyvíjení a ochutnávání zahájili v beskydském Upraženu prodej vlastní kávy. A množství opečovaných zrn začalo s rostoucí poptávkou stoupat. Bylo tak potřeba, aby se do procesu pražení zapojil někdo, kdo se bude věnovat pouze tomuto řemeslu. Tým tak rozšířil Tomáš Kocáb, který dnes v Upraženu působí jako hlavní pražič.

„Známe původ našich zrn, víme, v jakém družstvu se zpracovávala, jaké mají cuppingové skóre. Když zrna pražím, testuji je tak dlouho, dokud v jejich chuti neobjevím něco zajímavého, výrazného, co zaujme na první ochutnání,“ říká. Na pražičce s kapacitou na 15 kilo kávy Kocáb měsíčně zpracuje přibližně tunu zrn z Brazílie, Peru, Kolumbie, Etiopie, Rwandy nebo Tanzánie.

S těmi nejoblíbenějšími se letos rozhodli s kolegy vkročit do soutěže Great Taste Awards. „Do soutěže jsme poslali tři vzorky našich nejprodávanějších káv. A k naší velké radosti se zadařilo všem. Káva Brazil získala od odborné poroty jednu hvězdičku, kávy Peru a Ethiopie pak po dvou hvězdičkách,“ shrnuje marketingová manažerka beskydské kávové firmy Adéla Ladman.

Foto: Upraženo V Upraženu praží výběrovou kávu s jasným původem

Kromě úspěchu na prestižní soutěži se pražírně daří také obratově. V loňském roce vyrostla oproti roku 2020 o 100 procent, letos je v porovnání se stejným obdobím roku 2021 obrat o 40 procent vyšší. „Dnes se věnujeme především pražení vlastní kávy a kapsle jsou pro nás spíše doplněk,“ říká o vývoji Ladman. A dodává, že během letošních Vánoc se přiblíží ke dvěma tunám upražené kávy měsíčně.

Ocenění Great Taste se udělují v Londýně od roku 1994. Získat je mohou malí i velcí výrobci potravin a nápojů, jejichž produkty zaujmou porotu tvořenou šéfkuchaři, restauratéry, ale také gastronomickými kritiky a redaktory natolik, že se je rozhodnou ocenit plejádou hvězd. V letošním ročníku vynikla mezi 14 205 pochutinami z celého světa i celá řada produktů z Česka, například kampotský pepř od Pepper Field nebo uzené ryby od Trnečka Smoked Fish.