Betonová propusť jako základní stavební kámen. Netradiční dům u Nagana nabízí život v rouře

Domy se dají stavět z lecčeho – dřeva, kamene, tvárnic, kontejnerů, dokonce i betonových propustí. To dokazuje netradiční stavba, která vyrostla v japonské prefektuře Nagano. Na svědomí ji má japonské designové studio Nendo, které vytvořilo dům, do jehož podoby značně promlouvá precizní stavební inženýrství. Přestože může výsledek působit poněkud holým dojmem, ve skutečnosti může dům sloužit i jako víkendové útočiště obklopené černými borovicemi.

Celá extrémně minimalistická stavba je tvořena čtyřmi vzájemně proloženými betonovými tunely, které se běžně využívají při zatrubňování toků či pokládce elektrického nebo komunikačního vedení pod zemí. Dva z bloků tvoří základnu pro dva tunely uložené na nich, které jsou vzájemně propojeny střešní sekcí.

Přízemí ukrývá kuchyň s koupelnou, ve vrchních patrech je uložena ložnice s pracovnou. Křížením jednotlivých sekcí navíc vznikl prostor pro zasklenou terasu. Čisté skleněné plochy uzavírají každý konec tunelů, díky čemuž je interiér naplněný dostatečným množstvím světla, a to i navzdory rozměrům 2 x 2,3 metru, které definují šířku a výšku vnitřního prostoru. Zcela mimo pak leží další propust nabízející prostor pro uskladnění nábytku, výrobků i uměleckých děl.

Projekt může na první pohled působit jednoduše, ve skutečnosti je však promyšlený do nejmenšího detailu. Náročná byla již samotná realizace domu, která vyžadovala inženýrské postupy aplikované například při stavbě mostů. Každý dlouhý tunel je totiž tvořený jednotlivými segmenty, které byly vzájemně propojovány ocelovými dráty.

„Každý z běžných dílů čtvercového tvaru váží přibližně dvanáct tun, přičemž bylo použito celkem 63 těchto dílů. Ke spojení každého tunelu posloužilo čtrnáct drátů a bylo dbáno na rovnoměrné napětí v každém drátu za všech okolností. Práce zahrnovala postupné utahování drátů, dokud nakonec nebylo na každý aplikováno napětí 46 tun,“ popisuje studio, které muselo být při kompletaci celé konstrukce velmi pečlivé i díky seismické aktivitě v této oblasti.

Foto: Takumi Ota Pohled na dvorek domu

Tu vůbec nejdůležitější roli hrál v celém projektu extrémní minimalismus. Ten se promítl do čistoty linií i ploch, okna jsou tvořena tenkými kovovými rámy a maximálně průhlednými skly. Nendo, které v minulosti vytvořilo bonsaj pomocí 3D tisku nebo nezničitelný míč, dokonce pro dům navrhlo i unikátní minimalistické kliky. Ty se díky kompaktním rozměrům vejdou do malé mezery mezi dveřmi a stěnou. A aby byl efekt uhlazenosti interiéru co největší, byla i vana zapuštěna tak, aby úroveň hladiny vody lícovala s podlahou.

Celá koncepce počítá, že se objekt bude na základě potřeb majitelů nadále rozrůstat. Projekt je tedy jakýmsi extraktem japonského přístupu k dílu. Přináší jednoduchost, efektivitu, maximální promyšlenost a precizní zpracování, to vše při zachování propojení s přírodou.