Bez budování komunity se už neobejdete. Jak na to? Radí Dan Franc, Radim Krejčí či Jarda Vavřina

Bez budování komunity se už v roce 2023 neobejdete. Komunita, to nejsou jen spokojení zákazníci, ale také nejlepší brand ambasadoři vaší značky. Stejně tak jako spokojení zaměstnanci. Jak správně budovat a udržet komunity lidí, jak ty zákaznické, tak zaměstnanecké? Na to se zaměřil další event CzechCrunche Komunita jako klíč k úspěchu a vy se teď můžete podívat na jeho záznam. O své know how se podělili například Jarda Vavřina z Harley Davidson, Dan Franc, či Radim Krejčí z Portu a mnozí další.

Chcete číst dále? Staňte se součástí CC+Exkluzivní výhody, eventy a extra obsah od 100 Kč týdně.Chci vědět víc