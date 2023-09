Bez uříznutí živé části těla si tady nemůžu ani změnit jméno, říká trans aktivistka Lenka Králová

Do svých osmatřiceti let žila jako táta od rodiny, pak se ale rozhodla, že je na čase přestat skrývat to, jak se vnitřně cítí. Tehdy coby muž podstoupila fyzickou proměnu, podpořenou hormony. Ve Photoshopu si udělala vizi, jak by chtěla vypadat, a podle svých slov začala „žít život, jaký vždy chtěla“. Jenže na trans osoby se minimálně v Česku pořád nahlíží jinou optikou. A tu se Lenka Králová snaží rozbíjet.

„Já se v Česku cítím dobře,“ říká hned na úvod podcastu Čestmíra Strakatého, když se jí ptá na to, jak se jí v tuzemské společnosti žije. Vzápětí ale dodává, že pocit spokojenosti záleží na celé řadě faktorů – od místa bydliště přes typ zaměstnání až po okruh rodiny a přátel. Ona sama pracuje jako softwarová vývojářka v americké firmě, kde se jí prý dostává dostatečného respektu. Jiní takové štěstí nemají.

„Nicméně žiji v zemi, kde si bez uříznutí živé části těla nemůžu ani změnit jméno,“ říká a poukazuje na problém, se kterým se řada trans osob musí ve svém životě potýkat. Například právě v zaměstnání. Jak ale Králová zmiňuje, většinová společnost na trans lidi reaguje jinak, jakmile je pozná osobně, protože zpravidla zjistí, že žijí život jako všichni ostatní. Jen mají „zdravotní komplikaci“, kterou nezmění.

„Média mají tendenci vytahovat ty největší exoty a sbírat kliky, já se naopak snažím skrze svůj pořád V Tranzu (vysílaný na YouTube – pozn. red.) nabízet lidem zkušenost, jako když se s někým takovým doopravdy osobně potkají,“ dodává. Spolu s tím se také snaží poukazovat na podle jejích slov největší problém, který se trans lidí – i celé komunity LGBT – týká. A tím je sexualizace. Tedy že se na to dotyčný kouká prizmatem sexuality.

Konkrétně v České republice má být unikátní to, že se tranzice jako taková řeší se sexuologem, což už ve světě vůbec nemá být běžné. Veřejnosti je proto předkládáno, že se vše pojí okolo „sexu“, jak ale Králová uvádí, sex je pouze malou částí z celého života trans osob. Stejně jako u všech jiných. „Týden má deset tisíc minut. Ať si každý řekne, kolik minut v týdnu tráví nějakou intimní aktivitou,“ říká.

Řeč proto přišla i na přístup sexuologů v Česku k trans lidem, který je opět zcela odlišný od toho, jak vše probíhá v zahraničí. „Abych to uvedla do kontextu – já coby dospělý člověk jsem dospěla k tomuto poznání. A potřebovala jsem hormony ke změně. V Česku nicméně musím jít na sexuologické vyšetření a tam popisovat nejintimnější detaily ze svého pohlavního života. Na co myslím, když masturbuji… A tak dále. Točí se to znovu okolo sexu,“ doplňuje.

Králová v podcastu mimo jiné vyzdvihla i téma trans žen a profesionálního sportu, o čemž jsme ostatně nedávno psali v souvislosti s vrcholovým plaváním. Řeší i téma týkající se „oplzlých výslechů“ u nezletilých lidí a v neposlední řadě se pozastavuje nad českým legislativním rámcem. A také proběhla debata okolo její svatby, která se shodou okolností konala dnes.