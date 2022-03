Zprostředkovaných 50 tisíc realitních transakcí, další stovky zajištěné po vlastní ose a navýšení obratu o pětinu na 60 milionů korun. Takovými čísly se pochlubila tuzemská platforma Bezrealitky, která si na trhu vybudovala pozici na tom, že vlastníci nemovitostí při prodeji nebo pronájmu nemusí komunikovat s realitními makléři a platit jim provize.

„Loňský rok byl složitý pro celý realitní trh. Rostoucí ceny nemovitostí výrazným způsobem omezily počet domácností, které jsou schopné zajistit si financování nákupu domu nebo bytu. V celé řadě lokalit zároveň chybí zcela běžná nabídka. Jinými slovy – loni bylo nemovitostí určených pro běžné bydlení, nikoli jen investici, v nabídce nejméně za poslední roky,“ komentuje Hendrik Meyer, ředitel Bezrealitky.

S meziročním růstem obratu o jednu pětinu na 60 milionů korun firma podle informací CzechCrunche navýšila i svůj zisk o čtvrtinu na přibližně 25 milionů korun. Tahounem růstu přitom byly vlastní produkty – Komfort pro zprostředkování a zajištění prodeje nemovitostí a Expres zajišťující odkup nemovitostí přímo ze strany Bezrealitky s platbou do 72 hodin.

Pro realitní portál bylo v loňském roce zásadní zprávou také vytvoření nové miliardové skupiny European Housing Services, do níž majitel Marek Rosenbaum kromě Bezrealitky připojil i realitku Maxima, Český nemovitostí trust a službu Tvůj Správce. V návaznosti na to by se v rámci skupiny měly Bezrealitky letos stát garantem know-how digitalizace trhu. Na změny potřeb Čechů vyplývající z aktuální situace chtějí reagovat představením dalších služeb.

„Tak jako každá realitní služba se budeme muset vyrovnat s předpokládanými propady v prodejích. Musíme být připraveni na to, že drahé hypotéky mohou přivést celou generaci zájemců do nájmů, a dát jim co nejlepší službu pro jejich zajištění. V případě prodejů pak chceme přijít s novými modely financování, které by se na trhu mohly stát běžným standardem,“ popisuje Meyer.

Portál měsíčně navštíví půl milionu zájemců o bydlení, v průměru každý měsíc zprostředkuje prodej osmi set a pronájem čtyř tisíc nemovitostí, nabízí i doplňkovou službu pro správu nájmů pro majitele. V konkrétních číslech se loni přes Bezrealitky pronajalo 44 tisíc a prodalo 5,5 tisíce nemovitostí, což v meziročním srovnání znamená mírný pokles, jejich celková hodnota takřka 32 miliard korun ale zůstala na stejné úrovni.