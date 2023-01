Komentář Jana Hlavsy, spoluzakladatele investiční platformy Fondee. Znáte okřídlené investorské rčení, že co jde dolů, musí jít i nahoru? No tak poslední rok to tedy šlo z hlediska investorů dolů pořádně – po dvou silných letech tomu rok 2022 nasadil doslova korunu. Zkrátka když už, tak už. O hrůzách a strachu toho však bylo napsáno mnohé, a proto chci tento text věnovat optimismu a ukázat, že prostě nesmíme házet flintu do žita. Zažijeme zase rekordní růst a – pokud už investujete – rozhodně nepřestávejte jen proto, že jeden rok všechno padalo. Vaše chování po dalších pár let totiž rozhodne, o kolik své peníze zhodnotíte.

Na konci února 2022 jsem seděl na kávě v Bratislavě, kde jsme zrovna s Fondee plánovali expanzi na Slovensko. Plány v tu chvíli samozřejmě šly stranou a pozornost se stočila k budoucnosti nás všech. Zmar ze zbytečné války na Ukrajině ještě umocnila ekonomická situace s hrozícím prstem recese, pro kterou připravily půdu vysoké úrokové sazby ze začátku roku. Ale jak jsem už řekl – i ten největší propad je jen dočasný a tohle má být veselejší čtení, ačkoliv se vám to nemusí při pohledu na červená čísla ve vašich výpisech zrovna tolik pozdávat.

Spořicí účet je pro rezervu, ne investice

Možná se to letos stalo i vám. Vaše investiční portfolio neúprosně klesalo, klidně i o desítky procent, a tak jste začali pochybovat, jestli není lepší zatnout zuby, přijmout prohru a peníze vytáhnout na spořicí účet, kde budou v „bezpečí“. Vím, o čem mluvím, protože se tak zachovali také někteří naši klienti, kteří v leknutí z náhlých propadů trhů vytáhli své peníze z Fondee a v domnění, že je tak lépe ochrání, je vkládali například na své běžné účty.

Naším úkolem v tu chvíli bylo vysvětlit, proč to z dlouhodobého hlediska není dobrý nápad. A to nemluvím nutně jen o našich klientech, ale obecně o všech, kteří pravidelně investují kupříkladu do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Spořicí účet totiž nikdy peníze reálně nezhodnotí a současné vyšší úroky, které u nich začaly banky nabízet, jsou jen marketing na oko. V porovnání s 16procentní inflací reálně pořád hodně prodělávají. A až začnou úrokové míry klesat a trhy zase stoupat, úroky na spořicích účtech půjdou zase dolů.

Nemluvě o ztracené příležitosti v podobě výnosů z investic, pokud byste peníze měli právě v době růstu trhu zainvestované. Spořicí účet je zkrátka na likvidní rezervu a nahrazuje obálky s hotovostí, když šetříte na dovolenou. Tam jeho kouzlo končí. Pokud chcete dlouhodobě reálně vydělat, jediný způsob je přijmout volatilitu trhu a investovat do akcií a dluhopisů.

Lékem na krátkodobá impulzivní rozhodnutí je jako vždy oddálení lupy a širší historický kontext. To není pokaždé tak snadné udělat, obzvlášť když zrovna ve svých investicích krvácíte, ale pády trhů tu byly vždy a je třeba se s tím smířit. Zejména pro začínající investory bývá složité se proti takovým výkyvům zocelit, ale impulzivní jednání opravdu obvykle není na místě, pokud je vaše investiční strategie dlouhodobá a dostatečně diverzifikovaná, což například zmíněné ETF splňují.

Od roku 1950 je průměrná doba medvědího, tedy klesajícího trhu, jeden rok a dva měsíce s průměrným poklesem 36 procent. Zatímco průměrná doba býčího trhu, tedy toho stoupajícího, je pět let a devět měsíců s průměrným zhodnocením 192 procent. V překladu to znamená, že to ustojíme – nejen my jako firma, ale hlavně vy jako poučení investoři. A nejlépe tak, že toto riziko klesajícího trhu prostě budete brát jako nákup akcií ve výprodeji.

Ano, chápu. Tentokrát slýcháme, že je to jiné, že nás čeká rok 2008 na druhou a další katastrofické předpovědi. Jenže i v tom černém roce s osmičkou na konci jsme tyto temné předpovědi slyšeli. A nakonec se trhy zotavily, dosáhly dalších rekordních hodnot a daly vzniknout novým revolučním firmám, jako je Uber, a z řady trpělivých investorů byli rázem milionáři.

Jak se tedy zachovat? Je jen na vás, jaký máte investiční záměr a jestli peníze potřebujete hned teď nebo prostě chytře „spoříte“ a chcete v tom pokračovat dalších deset let. Zotavení nemusí přijít okamžitě. Ale přijde, byť nikdo samozřejmě neví, kdy budou trhy zase zpátky v rekordních výškách. A ten, kdo tvrdí, že ano, tak lže. Naštěstí si to začíná společnost uvědomovat a hledá kvalitní informace, zachovává chladnou hlavu a zájem o investování roste.