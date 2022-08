Bill Gates investuje do jádra. Jeho firma na malé reaktory získává miliardy, navíc chce léčit rakovinu

Po havárii ve Fukušimě před jedenácti lety se nukleární energetika znovu ocitla v situaci, kdy ji mnohé hlasy posílaly rovnou do propadliště dějin. Jeden z nejbohatších mužů světa Bill Gates ale činí pravý opak a do inovací v jádru investuje společně se svými partnery. Budoucností by podle něj mohly být malé modulární jaderné reaktory.

Inovační firma TerraPower, v níž Gates zastává roli předsedy představenstva, totiž nyní oznámila, že uzavřela nové investiční kolo s celkovým objemem 750 milionů dolarů (přes 18 miliard korun). Z celé třetiny na investici participoval jihokorejský konglomerát SK, který je ve své zemi zároveň jedním z hlavních dodavatelů elektřiny.

Svou pozici ve firmě rozšiřuje i sám Gates, který patřil k prvním investorům dnes šestnáctileté firmy, a tak je často uváděn i jako její spoluzakladatel. Firma se začala zajímat o alternativní způsoby, jak vyrábět energii z jádra, má však i širší zaměření.

Vizualizace: Rolls-Royce Miniaturní reaktor Rolls-Royce SMR

„Ať už jde o řešení klimatických změn díky pokročilé jaderné energii bez emisí uhlíku nebo o boj proti rakovině pomocí jaderných izotopů, náš tým zavádí technologická řešení a investoři po celém světě si toho všímají,“ uvedl v prohlášení Chris Levesque, generální ředitel společnosti TerraPower.

Malé modulární jaderné reaktory (často označované anglickou zkratkou SMR aneb Small Modular Reactors) jsou reaktory, které mají výkon obvykle do 300 MW, tedy řádově menší než ty standardní. Jsou ale levnější, lépe rozšiřitelné i bezpečnější, protože oproti velkým reaktorům spoléhají v bezpečnosti na prosté fyzikální jevy a ne aktivní prvky.

Jedna z jejich hlavních výhod je právě v modulárnosti – narozdíl od standardní jaderné elektrárny, jejíž stavba se typicky počítá v desítkách let, jsou modulární reaktory vyrobeny po jednotlivých komponentech v továrně a až pak dopraveny na místo určení, kde začnou energii vyrábět.

Tedy alespoň teoreticky. Ačkoliv se totiž o této technologii v posledních letech mluví často, dosavadní pokusy končí u konceptů na akademické půdě nebo ve firemních odděleních výzkumu a vývoje. Jednou z firem, která si chce z nového odvětví taktéž ukousnout svou část, je i Rolls-Royce. Britská automobilka už před dvěma lety představila koncept, s nímž chtěla pomocí patnácti miniaturních reaktorů obnovit slávu britské nukleární energetiky.

Až do roku 2020 na světě neexistoval funkční malý modulární reaktor. Jeden prototyp následně začal fungovat v Rusku, relativně daleko je v jejich konstrukci i Čína, kde by první prototyp měl začít fungovat v roce 2026. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii se na celém světě vyvíjí více než 70 malých reaktorů. TerraPower chce snahy urychlit i na Západě a svůj první reaktor mít v provozu do roku 2028.

Radioaktivní prvky pro léčbu rakoviny

Firma podle svého vyjádření zažívá velký růst, který je částečně podpořen veřejnými penězi. Kromě investic ze soukromého sektoru totiž obdržela grant ministerstva energetiky USA na program demonstrace pokročilých reaktorů (ARDP) a výstavbu své první elektrárny ve Wyomingu, která bude stát na místě dosluhující uhelné elektrárny.

Kromě toho se ale firma více angažuje i v oblasti farmacie. Její program nazvaný TerraPower Isotopes pracuje s izotopem mírně radioaktivního prvku aktinia-225. Na světě je tohoto izotopu značný nedostatek, TerraPower k němu však má přístup a snaží se jej poskytnout farmaceutické komunitě pro vývoj účinných metod pro boj proti rakovině. Konkrétně aktinium by do budoucna mohlo sloužit například pro léčbu rakoviny prostaty.

„Jsme odhodláni podpořit globální zavádění produktů, které mění pravidla hry, jako jsou ty od společnosti TerraPower. V našich podnicích vidíme důležité synergie a tato investice posiluje naše strategické globální cíle v oblasti snižování emisí uhlíku,“ uvedl výkonný viceprezident a vedoucí centra ekologických investic společnosti SK Moohwan Kim.