Bill Gates vydává novou knihu. Po zkušenostech z nadace poradí, jak předejít další pandemii

Bill Gates s jeho novou knihou How to Prevent the Next Pandemic

V roce 2015 předpověděl, že covid bude realitou. Pak na jeho poražení věnoval víc než dvě miliardy dolarů. Bill Gates teď nicméně tvrdí, že znovu už podobnou věc lidstvo zažít nemusí a ve své nové knize chce dát kompletní návrh na to, jak další pandemii zabránit. Nová publikace jednoho z nejbohatších lidí světa vyjde letos v květnu.

Knížka se bude jmenovat How to Prevent the Next Pandemic a začne kapitolami o tom, co jsme se naučili v posledních dvou letech o pandemiích. Spolu s tím odpoví například na otázky, proč jsme neměli vakcíny rychle a proč je těžké jich vyrobit miliardy najednou. Nebo proč vlastně stále nemáme účinný lék na covid.

„Není snadné cítit se optimisticky, když jsme prožili takové utrpení. Ale pokaždé, když čtu o nejnovějším počtu mrtvých nebo slyším o někom, kdo přišel o práci, nebo projíždím kolem zavřené školy, nemohu si pomoci a říkám si: Toto už nemusíme zažít,“ píše Gates na svém blogu. V knize proto nastíní plán a de facto návod na to, aby se podobná pandemie nemusela opakovat.

Prvním bodem plánu je neustále vylepšovat zdravotní systémy, a to jak v rozvojových, tak rozvinutých zemích. Druhým je pak vybudovat dostatečné množství kapacit po celém světě, aby lidstvo další patogen dokázalo rychle zachytit a pochopit, co je zač. Třetím bodem je pak inovace ve třech kategoriích – diagnostice, lécích a vakcínách.

Snadno napsané ve stručnosti na papíře, ale o to komplikovanější v realitě. Už během této pandemie ostatně fungovaly zdravotní systémy intenzivněji než kdy předtím a vakcíny vznikaly ve zcela rekordních časech. Bill Gates však nemá jen velké výroky, ale reálnou praxi v oboru, kterou do knihy také jistě promítne.

Od doby, co přestal být aktivním členem společnosti Microsoft, kterou spoluzaložil, se totiž věnuje filantropii, z velké části právě v oblasti světového zdraví – a jeho nadace je, co se finančních prostředků týče, druhou největší na světě.

Nadace už rozdala miliardy dolarů na pomoc například v případě epidemií eboly a malárie. Také se zasloužila o zlepšování podmínek pro čistější vodu a lepší hygienu, což mnohým nemocím předchází. Na covidovou pandemii nadace darovala už přes dvě miliardy dolarů, tedy přibližně 42 miliard korun.

Více než 750 milionů dolarů z přidělených finančních prostředků putovalo na zpomalení přenosu a podporu reakcí v subsaharské Africe a jižní Asii a taktéž na tamní vývoj vakcín, nových testů a redukci sociálních a ekonomických dopadů. Stejná částka putovala i na inovace v soukromém sektoru pro produkci do nízkopříjmových zemí.

Gates loni vydal podobně laděnou knihu How to Prevent a Climate Disaster. V ní popisuje komplexní návod na to, jak předejít ještě zásadnějším změnám klimatu, respektive navyšování množství oxidu uhličitého v atmosféře. Kniha vyšla i v češtině ve vydavatelství Jan Melvil Publishing.