Billa testuje vlastní e-shop, slibuje dovoz nákupu do tří hodin. Zatím jen v Praze a Brně

Do boje o zákazníka, který upřednostňuje nakupování online, se oficiálně pustila Billa. Zatím službu jen testuje, a to pro Prahu a Brno. Těmto městům zato slibuje dovoz do tří hodin od objednání, do nabídky přitom obchod rovnou zařadil vlastní výrobu lahůdek nebo obložených mís.

Rychlost dodání Billa staví mimo jiné na tom, že zboží rozváží přímo z velkoskladů v Praze a Brně, které si pro tento účel pronajala. E-shop má nabídnout přes sedm tisíc produktů, jejich množství postupně řetězec navyšuje. Zatím nejde nakoupit v aplikaci a řetězec tak své zákazníky odkazuje na web.

Vybrat si jde z nabídky ovoce a zeleniny, chlazeného, mraženého i suchého, ale také zmíněných lahůdek, obložených baget a mís. V průběhu března se mají lidé v Brně dočkat i hotových jídel, na Prahu se dostane v květnu.

Po zkušebním provozu a vyhodnocení zpětné vazby zákazníků Billa přistoupí ke spuštění ostrého provozu. „Jakmile testovací fází projdeme, budeme usilovat o co nejrychlejší spuštění i ve zbytku Česka,“ slibuje Liam Casey, generální ředitel české Billy. Na rozvážkách řetězec spolupracuje s firmou DoDo, která zboží aktuálně rozváží v papírových taškách bez potisku.

Billa se ponořila do trhu, ze kterého si už jiné značky začaly ukusovat před lety. Z pozice klasického supermarketu do něj jako první vstoupilo Tesco, v některých městech Česka pak rozváží Albert nebo Penny. Vlastní e-shop pro regiony uvedlo i družstvo COOP.

Výrazně víc pozornosti i pokrytí republiky si však získaly čistě internetové projekty jako Rohlik.cz a Košík.cz. Rohlík se však s takovou službou dostal do zisku až po letech a Košík, i když za své služby za rok utrží něco přes dvě miliardy, každoročně své hospodaření končí ztrátou – a za poslední roky jí nasčítal na více než miliardu.

Produkty z kamenných obchodů se však objevují i u online supermarketů. Košík spolupracuje například s Tchibo, nabízí zboží Marks & Spencer nebo nabídku Kauflandu, tedy jeho privátních značek, ale i značek Alnatura nebo Delmart. Rohlík zase nechává své zákazníky vybrat z nabídky lékáren Benu, doplňků Butlers nebo Bonami.