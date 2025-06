Staví byznys na sprostém sarkasmu. Manželé vyrábějí hrnky se slogany, které nastartují vaše ráno

Uložit 0

Pro řadu z nás je hrnek jedna z prvních věcí, po které ráno sáhneme. Zároveň je to skvělý parťák na klidné večery. Drtivá většina z nich je ale nudná, bez vtipu a originality, prostě jen plní účel. A na tom není nic špatně, tedy aspoň do momentu, než objevíte PSH. Ne tu legendární českou rapovou crew, ale Protivný sprostý hrnky, které svými slogany perfektně vystihují běžné denní situace. I proto se prodávají po tisících.

Možná na vás na Instagramu vyskočily – a možná už některý z nich máte doma, kde rozhlašují věci, které se jinak tolik nenosí. Jako třeba „dobré ráno, č**áci“, „s**e mě to tady“ nebo „bojim se lidí“. Jak už z názvu značky i vybraných sloganů napovídá, jsou sprosté. Takže vám vynadají k dobrému ránu, zvládnou urazit i vašeho partnera anebo vám připomenou, že důvod, proč pijete kávu, je ten, že nemáte na… kokain.

„Všude na trhu jsem vídala jen roztomilé hrnečky s přeslazenými nápisy, proto jsem se rozhodla jít vlastní cestou: vytvořit něco pro ty, kdo svět nevnímají jen růžovými brýlemi,“ říká pro CzechCrunch Alžběta Marešová, autorka Protivných sprostých hrnků, která s myšlenkou na odvážné nádobí přišla před sedmi lety. Poté se k ní přidal manžel Stanislav, aby společně vybudovali regulérní firmu.

Ani jeden z nich nemá žádné umělecké zázemí, přesto v kreativitě našli nejen hobby, ale také byznysový potenciál. „Nebýt Alžběty, nic takového by asi nikdy nevzniklo. Je to ona, kdo určuje směr, hodnoty a vizi našeho podnikání,“ dodává Stanislav Mareš. Oba se ale vzájemně doplňují ve vymýšlení vtipných sloganů s pořádnou dávkou drzosti a nadsázky, které jsou alfou a omegou jejich značky.

Většinu hlášek a motivů si vymýšlejí sami. Někdy vzniknou spontánně při běžném rozhovoru, jindy nad nimi chvíli přemýšlí a ladí je k dokonalosti. Nemají s tím ale problém, protože – jak sami říkají – jejich myšlenkové pochody se skládají ze sarkasmu, každodenní reality a touhy říkat věci jinak než zbytek společnosti. A když se u toho zasmějí oni sami, vědí, že slogan má potenciál pobavit i ostatní.

„To, co děláme, je náš způsob, jak si ulevit od přetvářky a zároveň být upřímní. Ať už jde o komunikaci navenek, nebo design, děláme to tak, jak to cítíme. Bez filtru, ale s nadhledem,“ říká Alžběta Marešová.

Výsledkem jsou zpravidla minimalistické bílé hrnky s jednoduchým černým textem, vygravírovaným do porcelánu, který se manželé snaží brát výhradně z českých dílen. Později své portfolio rozšířili i o misky nebo talířky, přičemž výhledově se chtějí více soustředit na výrobu oblečení s podobným typem sloganů. Ostatně už teď mají v nabídce několik kousků.

„Stejně jako každý den potřebujete kávu, potřebujete i oblečení. Bez něho se úplně neobejdete. Proto mu věnujeme čím dál více pozornosti a dáváme do něj stejnou péči jako do našich vlajkových produktů,“ objasňuje Mareš s tím, že brzy plánují oba třicátníci z Karlových Varů do sortimentu přidat další novinku, o které zatím nechtějí příliš mluvit.

Od svého vzniku se Protivný sprostý hrnky, které se prodávají za plus minus tři sta korun, dokázaly dobře usadit i na sociálních sítích, především pak na Instagramu, kde mají čtyřicet tisíc sledujících, což na poměry českých značek není vůbec špatné skóre. Právě Instagram je jedno z hlavních míst, kde nacházejí nové zákazníky a udržují kontakt s těmi stávajícími.

„Máme mix věrných fanoušků i nováčků, což nám přijde naprosto ideální. Drží nás to v pohybu a baví nás to. I proto bychom se z řádu tisíců prodaných kusů ročně rádi letos – a v následujících letech – o něco posunuli, nechceme se ale vyloženě hnát za čísly, to není náš styl. Spíš chceme, aby nás to pořád bavilo a přinášeli jsme lidem radost,“ doplňuje Stanislav Mareš