Když není na jachtě, dělá v Ostravě festival za 300 milionů. Umělce domlouval i sedm let

Když pořádal první ročník, lidé si za padesát korun platili jen zálohu na kelímek, jinak měli vstup zdarma. A zřejmě většina z těch, kteří tam před dvanácti lety přišli, ještě netušila, že stojí na začátku jedné z největších tanečních akcí ve střední Evropě, kterou si budou vybírat umělci ze stovek konkurenčních událostí napříč světem. O to zajímavější je, že se každoročně pořádá v Ostravě – a jejím hlavním dirigentem je nadšený jachtař Kamil Rudolf.

Narodil se v osmdesátých letech v Čeladné a byť studoval obory, které s jeho dnešním zaměřením prakticky vůbec nesouvisí, vždycky měl blízko k hudbě, respektive k její produkci. Čerstvě po dvacítce sbíral zkušenosti ve frýdecko-místeckém klubu Stoun, kde ho poprvé napadlo, jestli by nestálo za risk vybudovat ve Slezsku pravidelnou akci s taneční hudbou, díky níž by Češi nemuseli za prestižními interprety jezdit za hranice.

„To byl moment, kdy se zrodila myšlenka na Beats for Love,“ říká šéf festivalu Kamil Rudolf v rozhovoru pro CzechCrunch a odkazuje na akci, kterou hudební scéně není třeba blíže představovat. Možná i vy jste byli jedním z více než 160 tisíc lidí, kteří čtyřdenní festival s taneční hudbou loni navštívili a měli možnost si naživo poslechnout hvězdná jména elektronických žánrů. Ve skutečnosti jde o největší festival tohoto druhu ve střední Evropě.

Foto: Beats for Love Kamil Rudolf

„Moc lidí to neví, ale než jsme v roce 2013 uspořádali první ročník, ještě jsme koketovali s festivalem Falcon, kde se hrál primárně drum and bass. Byly to takové nesmělé pokusy, na kterých jsme si řadu věcí vyzkoušeli. A když pak přišla možnost se spojit s Ostravou a naplno tehdy odstartovat něco, co bude mít za pár let velkou prestiž ve světě, neváhali jsme a na toto dobrodružství se vydali,“ dodává Rudolf.

Na premiérový ročník jeho hudebního festivalu, který se odehrál v industriálním areálu v Dolních Vítkovicích, kde se koná dosud, před dvanácti lety přišlo více než dvacet tisíc lidí, což pořadatele obrovsky nakoplo. Zajímavé bylo, že vstup na Beats for Love byl tehdy zdarma, návštěvníkům prakticky stačilo mít padesát korun na zálohovaný kelímek na pití. „Věděli, že každý další ročník musí být větší a větší,“ vzpomíná Rudolf.

Jeho tým věděl, že aby Beats for Love mohlo soupeřit s těmi nejlepšími festivaly s taneční hudbou na planetě, musí taky přivážet ta nejlepší jména. I proto se na akci za více než deset ročníků protočily takové hvězdy jako Hardwell, Armin van Buuren, Tiësto, Don Diablo, Wilkinson nebo David Guetta, na kterého pořadatelé obzvlášť vzpomínají. Nejen kvůli fantastické show, ale také kvůli nákladům, které spolklo jeho pódium.

„Čím větší umělec, tím větší nároky. David Guetta si poručil obrovskou, desetimetrovou LED obrazovku, která byla navíc zahnutá. Chtěl ji exkluzivně jen pro své vystoupení, my jsme navíc museli upravovat i střechu, aby pod ni mohla zajíždět. Stálo to obrovské peníze, jeho setup přišel festival asi na čtyři miliony korun,“ doplňuje Rudolf s tím, že David Guetta není zdaleka jediným, kdo míval extra požadavky.

Vysoké náklady jsou samozřejmě nedílnou součástí festivalů tohoto typu a jen pro letošní ročník Rudolf se svým týmem operuje s rozpočtem 320 milionů korun, což je stonásobný růst oproti debutovému Beats for Love v roce 2013. Daří se jim také udržovat v zisku. Jen o penězích to ale není: pro návštěvníky je nějaký rozpočet to poslední, nad čím by kdy mohli přemýšlet, a sami pořadatelé v tom celém také vidí víc.

„Vzpomínám si, jak Fatboy Slim v roce 2017 hrál během velké bouřky, která díky bleskům vystoupení dodala úplně jiný rozměr. Výborný byl loni i Eric Prydz,“ doplňuje Rudolf. Ono je to pro něj a jeho početný tým i jakési zadostiučinění, když se zamyslíte, jak složité může být velké světové hvězdy, které si za vystoupení řeknou i jednotky milionů eur, do Ostravy přivést – a někdy to obnáší i sedm set e-mailů a sedm let domlouvání. Bez nadsázky.

I logisticky je akce náročná, protože zajistit na jedno místo stovky vystupujících na skoro dvaceti pódiích, aby se vše stihlo v rozmezí čtyř dní, po které se festival koná, je disciplína sama o sobě. „Když děláte line-up z českých umělců, tak si tady konkurujete se dvěma či třemi festivaly, které je také chtějí. Když ale jedete ve světovém měřítku, ti nejslavnější mají na jeden termín vyšší desítky, někdy i stovky nabídek. Rozhoduje zázemí, prestiž akce a také cenová nabídka,“ dodává Rudolf.

Pro letošní ročník, který vypukne už ve středu 2. července tradičně v dolnovítkovickém areálu a přivítá jak legendárního Armina van Buurena, tak Axwella, Timmyho Trumpeta, Wilkinsona nebo duo Dimitri Vegas & Like Mike, si navíc pořadatelé připravili i změny týkající se celkové estetiky akce. Říkají tomu Beats for Love Universe a cílem je návštěvníkům nabídnout nový vizuální i zážitkový dojem hned po vkročení do areálu, a to skrze sféry Love, Space a Industrial.

„Každá z nich bude mít své vystupující, design, instalace, dekorace, umělecké barevné prvky a také žánrová pódia, od čehož si slibujeme, že lidem zprostředkujeme nevšední mimohudební zážitek. V následujících letech chceme do tohoto konceptu investovat hodně peněz a věříme, že to kompletně změní dojem z celé události,“ láká Rudolf.

Součástí toho jsou ale i speciální hudební zážitky, například show A.M.C & Koven, která neproběhne nikde jinde na světě, vystoupení belgického producenta Used:Live nebo show od Apashe, která bude doprovázena dechovým orchestrem.