O jiných říkal, že okrádali klienty. Teď podnikatel Michal Dědek a jeho firmy dluží až desítky milionů

Uložit 0

Svou podnikatelskou dráhu začínal Michal Dědek obchodováním na kapitálových trzích. Do vlastního byznysu se pustil mimo jiné proto, že v jedné brokerské firmě narazil na „těžkou okrádačku klientů“, jak popisoval před třemi lety, a chtěl to dělat jinak. V rámci SFG Holdingu se vedle finančních služeb pustil také do developmentu a investic do startupů. A řada věcí nevyšla. Jedna z jeho firem, která skončila v úpadku, dluží desítkám lidí kvůli nesplaceným dluhopisům, sám pětatřicetiletý podnikatel čelí návrhu na insolvenci. Další z jeho firem pak majetkově skončila u neznámé ženy z Ruska.

Do insolvenčního rejstříku byly koncem minulého týdne založeny dokumenty týkající se insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu. Navrhovatelem je dvaasedmdesátiletý Vítězslav Vacek, který měl v roce 2021 poskytnout Michalu Dědkovi peněžitou zápůjčku ve výši deseti milionů korun. Splatnost zápůjčky s úrokem ve výši 12 % p.a. byla nejprve sjednána na duben 2022, pak byla v rámci dodatku posunuta na duben 2024. Michal Dědek nicméně dle dokumentů své závazky v plné výši neuhradil.

Vítězslav Vacek se proto už loni rozhodl vést proti němu insolvenční řízení, které skončilo na konci roku mimosoudní dohodou. V ní se měly obě strany domluvit, jakým způsobem a v jakých lhůtách bude Dědkův závazek vůči Vackovi uhrazen. Část dlužné částky, konkrétně 2,7 milionu korun, v rámci dohody uhradila Tereza Kouklová, dlouholetá byznysová partnerka Michala Dědka a spolumajitelka SFG Holdingu. Sám Michal Dědek ale podle zveřejněných dokumentů svou část závazku neuhradil.

Foto: SFG Holding Tereza Kouklová, spoluzakladatelka SFG Holding

Vítězslav Vacek, jemuž patří královehradecká společnost Vacek – Elektro, se proto rozhodl znovu podat aktuální insolvenční návrh. Není to přitom jediná nepříjemnost, kterou Dědek v rámci svého podnikání řeší. Na další jeho závazky, potažmo závazky firem na něj navázaných, je upozorněno i v případu s Vítězslavem Vackem. Jde o dluhopisy, které vydávala společnost SID ČS. Ta byla založena v roce 2018 a šedesátiprocentní podíl v ní drží Michal Dědek, čtyřicet procent patří Tereze Kouklové.

Podle dostupných informací tato společnost v roce 2021 vydala dluhopisy na developerský projekt Gotthard Yard v Praze, které byly splatné na konci roku 2024. K jejich splacení ovšem nedošlo. V březnu 2025 byl proto podán věřitelský insolvenční návrh, k němuž se postupně přihlásili další věřitelé. Od června je SID ČS v úpadku poté, co přiznala desítky věřitelů. Oficiálně není známo, kolik peněz na zmíněných dluhopisech společnost vybrala, ani kolik věřitelů přesně má a kolik peněz jim dluží. Pohledávky od všech věřitelů, nejen těch dluhopisů, nyní sbírají například v advokátní kanceláři Fabian Partners.

„Přesná a oficiálně potvrzená částka z veřejných zdrojů, za kolik peněz společnost SID ČS prodala dluhopisy, není k dispozici. Tato informace bude detailně zmapována až insolvenčním správcem na základě účetnictví společnosti a přihlášených pohledávek. Můj osobní odhad jsou minimálně vyšší desítky milionů korun,“ říká pro CzechCrunch insolvenční správce Pavel Fabian. Michal Dědek ani Tereza Kouklová na naše dotazy ohledně financování celého projektu, objemu dluhopisových emisí či plánech na uspokojení věřitelů, nereagovali.

Michal Dědek pouze v obecné rovině vzkázal: „V tomto projektu, který nebyl bezproblémový a kde mimo jiné během covidu vznikly vícenáklady a byly i naše byznysové chyby, jsme prodlužovali splatnosti některých našich závazků a ty také řádně spláceli.“ A doplnil, že dům s více než dvěma desítkami bytů už v pražském Bubenči stojí a dělníci ho mají za pár týdnů dokončit. Jaká to je zpráva pro držitele nesplacených dluhopisů, zatím není jasné.

„Developerský projekt Gotthard Yard v Praze 6 je dle dostupných informací z realitních portálů již vyprodaný. Otázkou pro insolvenčního správce bude, jak bylo naloženo s prostředky z prodeje bytových jednotek a zda jsou součástí majetkové podstaty firmy,“ doplňuje advokát Pavel Fabian a dodává, že v této fázi insolvenčního řízení je nemožné spolehlivě odhadnout míru uspokojení věřitelů: „Může se pohybovat od nuly až po desítky procent v závislosti na poměru mezi hodnotou majetku a výší dluhů.“

Foto: SFG Holding Developerský projekt Gotthard Yard v Praze 6

Zatímco společnost SID ČS insolvenční návrhy nepřežila, Michal Dědek jako fyzická osoba se proti tomu, který proti němu vede Vítězslav Vacek, ohrazuje. „Sice se z našeho pohledu jedná o šikanózní insolvenční návrh, dokonce již podruhé podaný, ale pravdou je, že když jsme při prodeji obchodního podílu jednoho ze startupů loni v červnu nedostali zaplacenou celou kupní cenu, ale protistrana zaplatila pouze část, dostali jsme se do problémů s cashflow a situace nebyla jednoduchá,“ komentuje pro CzechCrunch Dědek. Teď je už podle něj situace stabilizovaná, přestože se jedná o nápor na likviditu.

O jaký startup, z jehož prodeje neměl získat všechny smluvené peníze, šlo, prozradit nechce. A ani to, kdo od něj podíl kupoval. Dědkův SFG Holding historicky investoval do projektů jako ETW, NutritionPro, Buildiro, Edhance, Advertee, Factoree nebo Můj Freš. Z obchodního rejstříku vyplývá, že zatímco třeba v projektu ETW už nefiguruje, ve startupech NutritionPro, Advertee či Můj Freš je dál zainteresovaný. Další projekt Edhance, do něhož investoval spolu s miliardářem Karlem Janečkem, v roce 2023 zkrachoval a spadl do konkursu s dluhy v řádu nízkých desítek milionů korun.

Jedna z firem skončila u Moskvy

Proč si Michal Dědek před lety zmíněných deset milionů korun vůbec půjčoval? „To je předmětem aktuálního sporu, který jsme iniciovali – jak soudního, tak i vedeného přes další instituce. Pohledávku tak, jak je popsána, neuznáváme, proto se k tomuto nyní nemůžu vyjadřovat. Mohu jen říci, že pan Vacek jedná v souladu s mým bývalým společníkem, se kterým jsme se nerozešli v dobrém, a proto postupují tak, jak postupují,“ uvedl Dědek. O jakého bývalého společníka jde, neprozradil.

Advokát navrhovatele Vítězslava Vacka Michal Hanšpach k případu nad rámec již zveřejněných dokumentů uvádí: „Rád bych zdůraznil pouze tu skutečnost, že panu Dědkovi byla ze strany klienta opakovaně poskytnuta možnost úhrady dluhů, a to ať již na základě neformálních příslibů pana Dědka či formálních písemných dohod. Tyto přísliby/dohody nicméně nebyly ze strany pana Dědka opakovaně dodrženy.“

Foto: SFG Holding Michal Dědek, spoluzakladatel SFG Holding

Dědek tvrdí, že pohledávka nebyla uspokojena z důvodu nespolupráce protistrany. Jeho závazek měl být refinancován úvěrem, který je podle jeho slov schválen a je řádně podepsán. „Dokonce má banka i zástavu druhého v pořadí na nemovitostech zajištěných vůči věřiteli, ale nedošlo k načerpání prostředků z důvodu účelového jednání protistrany, která měla jiné záměry, než získání prostředků. O tom svědčí i to, že nerealizuje prodej zástavy, ale místo toho řeší celou situaci tímto způsobem,“ doplňuje Dědek.

Proč tuto cestu zvolil Vítězslav Vacek? „Pan Dědek naopak v nedávné době přistoupil namísto avizované úhrady dluhů klienta k převodům jeho majetku na třetí osoby a klientovi tedy nezbylo než své nároky uplatnit soudní cestou, což by mělo zajistit, že nedávné kroky (a převody majetku) pana Dědka budou prověřeny ze strany nezávislého soudu,“ doplňuje advokát Michal Hanšpach. Bližší podrobnosti Vackův advokát nesdělil. Pohyby v majetkových strukturách lze vysledovat ve více firmách spjatých s Michalem Dědkem.

K nemovitostem ostravský rodák přičichl nejprve prostřednictvím vlastních investic, když hledal způsoby, kde ukládat a zhodnocovat své peníze. Před deseti lety mu s tím radila zmíněná Tereza Kouklová, se kterou nakonec v roce 2018 spojili své firmy (Success IN a Finin Group) a vznikl SFG Holding. Závazky vůči Vítězslavu Vackovi se podle Dědka jeho byznysové partnerky nijak netýkají, část z nich, jak je uvedeno výše, prý hradila pouze z důvodu opatrnosti na doporučení právních zástupců.

Foto: SFG Holding Vizualizace projektu Byty Vrbenského, které SFG Holding chystá v Kladně

Vedle toho, že do realitního byznysu investoval s vlastním holdingem, začal Dědek zajišťovat také financování pro své klienty. Před třemi lety popisoval, že se z financování velkých developerských projektů stal důležitý pilíř jeho holdingu. Ten své výsledky naposledy oficiálně zveřejnil za rok 2022, v němž činil celkový čistý obrat přes 22 milionů korun a přes provozní ztrátu přesahující osm milionů vykázala čistý zisk 5,4 milionu korun. SFG Holding měl tehdy vysoký podíl cizích zdrojů, zhruba 87 procent.

Právě v zastřešující společnosti SFG Holding a.s. držel Michal Dědek dlouhé roky majoritní podíl ve výši 70 procent, zbylých 30 procent patřilo Tereze Kouklové. Změna přišla začátkem letošního roku, kdy se jedinou akcionářkou holdingu stala právě šestatřicetiletá Kouklová. Ani jeden z nich na dotaz, proč k tomuto majetkovému převodu došlo a za jakých podmínek, neodpověděl.

V podobném čase došlo k výměně společníků také ve společnosti Finin group s.r.o., s níž Dědek v roce 2012 začínal jako finanční zprostředkovatel na kapitálových trzích. Až do letošního roku byla jejím jediným společníkem společnost SFG Holding a.s., kterou 7. ledna nahradila jako jediný společník společnost STXA company s.r.o. Tu stoprocentně vlastní společnost KorpusTrade s.r.o. a jejím stoprocentním společníkem je Anastasija Gennadijevna Šljachova z města Chimki poblíž Moskvy.

Jednačtyřicetiletá žena oficiálně nefiguruje v žádné jiné české firmě. Zmíněné společnosti STXA a KorpusTrade mají podíly ve třinácti dalších českých firmách, z nichž pět je z letošních rozhodnutí v likvidaci. Více o této majitelce ani jejích aktivitách není známo. Na zaslané dotazy CzechCrunche, proč se ve Finin group měnily majetkové poměry, jak je jejich podnikání spjato s Anastasijí Gennadijevnou Šljachovou, případně jak je provázano se společnostmi STXA či KorpusTrade, Michal Dědek ani Tereza Kouklová neodpověděli.