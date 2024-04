Bitcoin přežije, cena dlouhodobě poroste. Hodně lidí mi píše, jestli mají nakoupit, říká Larry Čermák

Uložit 0

Měří přes dva metry, a má tak ideální predispozice k tomu, aby se stal úspěšným basketbalistou. Ideálně rovnou v NBA, kam měl nakročeno. Jenže to se mu nepodařilo, proto se začal zajímat o něco, o čem dnes třicetiletý Larry Čermák slyšel poprvé někdy ve třinácti. Kryptoměny mu učarovaly natolik, až se stal šéfem americké firmy, která krypto analyzuje a zpravodajsky pokrývá. „Věřím, že bitcoin přežije. Jednoduše proto, že splňuje funkci, která není možná ničím jiným,“ říká v podcastu Vojty Žižky.

Někteří v bitcoinu vidí velkou budoucnost, jiní jsou vůči němu skeptičtí. Do první skupiny patří Larry Čermák, syn známého českého novináře Miloše Čermáka, který se kryptoměnám věnuje z pozice šéfa americké analyticko-zpravodajské společnosti The Block. A poměrně jednoznačně odpovídá na otázku, jestli má nejznámější a nejhodnotnější digitální měna planety šanci v horizontu desítek let přežívat.

„Já osobně jsem přesvědčený, že čím delší dobu přežívá, tím déle tady s námi bude. Možná i stovky let, kdo ví,“ zmiňuje. Podle něj totiž bitcoin, jenž před nedávnem vystřelil na svou rekordní cenu, splňuje funkci, kterou není možné plnit něčím jiným. „V Česku se na bitcoin stále pohlíží jako na investiční věc, kterou člověk nutně nepotřebuje. Jenže v některých zemích je to naopak,“ říká.

Za příklad uvádí Ukrajinu, Rusko, potažmo Venezuelu, kde lidé reálně řeší potíže typu omezování výběru peněz, respektive extrémně rychlou ztrátu hodnoty klasických fiat peněz. „S kryptem má najednou člověk všechny peníze ve své hlavě, stačí si pamatovat seed phrase (bezpečnostní frázi – pozn. red.) a nejen tyto problémy s tím může řešit. To si dost lidí zatím neuvědomuje,“ dodává v podcastu.

I to Čermáka ujišťuje v tom, že bitcoin před sebou má budoucnost, ačkoliv si netroufá odhadovat přesnější vývoj jeho ceny. Lidé, kteří do bitcoinu investují, se pochopitelně zajímají o to, jestli jeho hodnota půjde nahoru, nebo naopak. „Vždycky v té predikci ale uděláte chybu. Už nám to ukázala historie. Jediné, co dává smysl, je si uvědomit, že počet bitcoinů, který jde do oběhu, se bude do budoucna zmenšovat,“ objasňuje.

Vývoj ceny bitcoinu je i tak ale tématem, které hýbe kryptoměnovou komunitou. Obzvlášť teď, kdy se začínají snižovat úrokové sazby, byly schválené ETF (tedy bitcoinové fondy obchodované na burze) a obecně jsou lidé pozitivnější vůči investicím. „My máme v The Block názor, že cena bude vyšší v rámci desítek let. To je vlastně jediné, s čím v tomto ohledu operujeme. Volatilita se bude zmenšovat a celkový trh bude čím dál legitimnější,“ dodává.

Čermák si navíc všímá i trendu, kdy se o bitcoin a krypto jako takové začíná zajímat čím dál více mladých lidí, často i absolventů prestižních univerzit a podobně. Právě to má být další z bodů, který může digitálním měnám věštit slibnější budoucnost, protože nejde jen o technologii, která by pokračovala s věkem jejích prvních příznivců. Zároveň ale vidí, že je tady pořád spousta lidí, kteří obchodují panicky – a při každém poklesu bitcoin směňují zpět na fiat.

„Teď mi píše hodně lidí, jestli by měli kupovat bitcoin. To je většinou špatná známka trhu, protože nikdo mi samozřejmě nepsal, když byl bitcoin na 25 tisících dolarů (dnes je na úrovni 67 tisíc dolarů – pozn. red.),“ pokračuje Čermák. „Většinou psychologie normálního člověka funguje tak, že koupí nahoře a prodá dole. Bohužel to tak je,“ dodává. O čem dalším Vojta Žižka s Larrym Čermákem v podcastu mluvil?

Například o tom, jestli je reálné, že by došlo k zákazu bitcoinu v Evropské unii. Nebo o Čermákově investování do altcoinů, o kterých si mnohdy myslí, že jsou zbytečné, ale vidí v nich potenciál k rychlému vydělání peněz. Anebo o tom, jestli je bitcoin lepší nakupovat aktivně, nebo pasivně. Celý rozhovor si pak můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky.