Bitva miliardářů zřejmě nebude. Musk si vzpomněl, že musí k doktorovi, Zuckerberg neměl trpělivost

Měl to být epický souboj v kulisách historické Itálie. Šéf Twitteru Elon Musk nedávno oznámil, že s tamní premiérkou dohodl místo konání, přímý přenos neměl být žádný problém. Technologičtí gladiátoři se ale, zdá se, nakonec nestřetnou. Mark Zuckerberg o víkendu na síti Mety Threads prohlásil, že jelikož Musk zápas nebere vážně, není pro něj už aktuální.

Byl konec července a dva známí miliardáři se už nějakou dobu popichovali. Tu narážka na špatné vyhlídky podnikání jednoho, tu odpověď v opačném gardu. Twitter Elona Muska je od doby, co ho miliardář koupil, ve finančních problémech a snaha byznys znovu nakopnout nedávno Muska přiměla i k jeho přejmenování na X. Situace chtěl využít majitel Mety Mark Zuckerberg, který spustil přímou konkurenci Twitteru s názvem Threads, aplikaci úzce navázanou na Instagram.

Pře obou pánů ale neměla zůstat jen u slov. „Jsem připraven na souboj v kleci,“ napsal tehdy Musk na Twitteru. A když Zuckerberg odpověděl s tím, že má jeho sok poslat místo souboje, začala celá anabáze nabírat obrátky. Kvůli životosprávě obou pánů se spekulovalo o tom, kdo z nich by v souboji zvítězil. Zuckerberg se věnuje jiu-jitsu, Musk podle vlastních slov sportovec není a téměř nikdy necvičí. Pohrozil ale, že má v záloze speciální chvat a čekalo se tedy na podrobnosti o souboji.

Jak už to ale u Elona Muska někdy bývá, velká slova jsou jedna věc, jejich realizace druhá. Po období, kdy oba miliardáři atmosféru kolem případného zápasu několikrát hrotili – Zuckerberg fotografií bez trička, Musk slibem epické lokace v Itálii –, začalo to vypadat, že se majitel Twitteru, neboli X, ze souboje vykrucuje.

Nejprve řekl, že datum zápasu bude potřeba změnit, protože si musí na magnetické rezonanci nechat vyšetřit záda a krk. V pátek sice uvedl, že boj se uskuteční pod hlavičkou nadací obou pánů a že o místě konání jednal s italskou vládou, datum ale neuvedl a navíc dodal, že potřebuje menší operaci ramene a žeber, po které bude ke zotavení potřebovat několik měsíců, napsaly The New York Times.

Podle snímku konverzace, který zveřejnil Musk, žádal šéf Twitteru zakladatele Mety před ostrým soubojem o cvičný zápas. „Nechci lidi pořád napínat o něčem, co se nikdy nestane, takže by ses měl buď rozhodnout, že to uděláš, a udělat to co nejdřív, nebo bychom měli jít dál,“ měla znít Zuckerbergova odpověď. Ve svém nedělním příspěvku na Threads poté k odkladům dodal: „Elon nechce potvrdit termín, pak řekne, že potřebuje operaci, a teď žádá o cvičné kolo na mém dvorku.“ V souvislosti se vším výše zmíněným si tak na to, jestli si to oba miliardáři nakonec v kleci opravdu rozdají, budeme muset ještě počkat.