Tech – – 2 min čtení

Meta spustila svého zabijáka Twitteru, ale ne v EU. Threads zde není kvůli ochraně osobních údajů

Meta chce využít problémů Twitteru Elona Muska a přetáhnout jeho uživatele do nové aplikace. Nebylo by to poprvé, kdy by se jí něco takového povedlo.