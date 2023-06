Jeden umí jiu-jitsu, druhý chvat mrože. Zuckerberg a Musk si chtějí urovnat spory soubojem v kleci

Dva technologičtí miliardáři se domluvili, že se poperou. Možná… Elon Musk na Twitteru napsal, že je připraven na souboj v kleci s Markem Zuckerbergem. A šéf Mety na to zareagoval poměrně jednoznačně: „Pošli místo.“ Oba pánové si tak své popichování na internetu, které probíhá už nějaký čas, vyřeší způsobem, který by čekal asi jen málokdo – zápasem ve smíšeném bojovém umění.

Elon Musk koncem tohoto měsíce oslaví dvaapadesáté narozeniny, Mark Zuckerberg je oproti němu o poznání mladší – je mu třicet devět. Starší z technologických miliardářů měl před nějakou dobou problémy s nadváhou, loni se ovšem pochlubil, že prý zhubnul asi deset kilogramů, uvedl tehdy Daily Mail. Teď ale na Twitter napsal, že „téměř nikdy necvičí, kromě toho, že zvedá své děti a hází je do vzduchu“.

Na rozdíl od šéfa automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX se Zuckerberg bojovému sportu věnuje. Konkrétně brazilskému jiu-jitsu, ve kterém v květnu získal jedno zlato a jedno stříbro na turnaji v Kalifornii. Papírově tak má člověk, který stál za vznikem sociální sítě Facebook, navrch, na druhou stranu by Muska neměl podceňovat.

Všichni ví, že momentálně nejbohatší muž světa umí překvapit – hlavně tedy více či méně populárními novinkami na Twitteru, který má pod svými křídly, byť koncem měsíce bude jeho role CEO nahrazena. A něco speciálního by prý chystal i na zatím nepotvrzený zápas: „Mám skvělý chvat, kterému říkám Mrož, kdy si prostě lehnu na soupeře a nic nedělám.“

Mezi oběma pány to vře už nějakou dobu. Musk se Zuckerbergovi na Twitteru pravidelně posmívá, Zuckerberg se zase nedrží zpátky ohledně toho, co si myslí o tom, jak Musk Twitter řídí. Meta navíc plánuje vydat aplikaci, která by měla Twitteru přímo konkurovat. Možná se tak jejich žabomyší spory jednou provždy vyřeší za pletivem.