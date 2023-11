Uložit 0

Komentář Tomáše Cverny, analytika XTB. Na čtvrtý pátek v listopadu každoročně připadá takzvaný Black Friday. Jedná se o neformální označení dne, na který si obchodníci připravují velké slevy a snaží se přilákat ve vánoční sezoně co nejvíce zákazníků. Akční nabídky se však nemusí zdaleka týkat jen obchodů a e-shopů, zajímavé příležitosti totiž může v období kolem černého pátku nabídnout také akciový trh. Na co se může vyplatit vsadit? Analýza ukazuje, že právě akcie některých obchodníků mohou krátkodobě slušně vydělat.

Situace na akciových trzích je letos ve srovnání s obdobím loňského černého pátku diametrálně odlišná. Zatímco od začátku roku 2022 do 25. listopadu 2022 poklesl akciový index S&P 500 zahrnující akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA o více než 15,5 procenta, v letošním roce si od počátku ledna do černého pátku připsal mírně přes 19 procent. Index je dražší také z hlediska valuace. Na loňský černý pátek se S&P 500 obchodoval za 18,2násobek svých čistých zisků, přičemž letos činí poměr P/E 20,54.

Valuaci amerického akciového indexu táhnou dlouhodobě především technologické tituly. Přesto během Black Friday běžně dochází k překonání celkové výkonnosti indexu subindexem 26 akcií retailových řetězců, které jsme z indexu vybrali (seznam v boxu níže). Data z posledních dvaceti let ukazují, že krátkodobá spekulace na akcie retailerů během černého pátku by mohla, ve srovnání s americkým benchmarkem, přinést nadprůměrné výnosy.

Subindex 26 akcií retailových řetězců z S&P 500 Společnosti byly vybrány na základě tržní kapitalizace. Vybrali jsme firmy, které na svých internetových stránkách propagovaly Black Friday nebo působí v maloobchodním sektoru a mohly by potenciálně těžit z období Black Friday. V seznamu je uveden počet případů, kdy daná společnost dosáhla v analyzovaném období lepšího výnosu než index S&P 500. Amazon 13/20

Walmart Stores 13/20

Target 11/20

Best Buy 9/20

Home Depot 13/20

Costco 5/20

Kroger Co 5/20

Lowe’s Companies 9/20

Dollar General 3/14

TJX Companies 11/20

Walgreens Boots 10/20

GAP 6/20

Abercrombie 10/20

Nordstrom 12/20

Bath & Body Works 11/20

Ulta Beauty 6/16

Ross Stores 11/20

Ralph Lauren 13/20

Foot Locker 10/20

Capri Holdings 7/11

American Eagle Outfitters 10/20

Tapestry 13/20

PVH Corp 13/20

Williams-Sonoma 8/20

Macy’s 12/20

Kohl’s 10/20

Na druhou stranu je třeba zmínit, že rozhodující budou také makrotrendy. Přestože inflace klesá a růst reálných mezd se dostává do pozitivního teritoria, nadúspory domácností z dob pandemie se snižují, což se propíše do útrat spotřebitelů nejen za letošní, ale i za příští Black Friday.

Další historická data dokazují, že nejvíce se vyplatí vstoupit do něčeho, co můžeme nazvat Black Friday rally (označení pro velmi silný růst cen akcií), maximálně patnáct dní před černým pátkem. Tehdy totiž akcie retailerů vykazují nejvyšší výkonnost. Výstup z vysoce spekulativní pozice by pak měl proběhnout na samotný Black Friday.

Pokud bychom vytvořili cenově vážené portfolio a 11. listopadu 2022 nakoupili jednu akcii každé z TOP 10 nejvýkonnějších firem v období před Black Friday a následně tyto akcie prodali 25. 11. 2022, dosáhlo by zhodnocení tohoto fiktivního portfolia 8,76 procenta, přičemž index S&P 500 si v daném období připsal pouze 0,83 procenta.

Přestože se u amerických spotřebitelů nachází na škále oblíbenosti při vánočních nákupech oblečení až na nižších příčkách, investoři upřednostňují během období Black Friday právě společnosti provozující maloobchod s ním, případně s luxusnějším zbožím. Retail s elektronikou či sportovními potřebami, případně knihami se u investorů i navzdory oblíbenosti u amerických spotřebitelů během černého pátku moc neprosazují.

Foto: XTB Výkonnost vybraných retailových firem vs. index S&P 500

Zatímco během známější Santa Claus rally mají akcie tendenci posilovat v posledních pěti prosincových seancích a v prvních dvou lednových, lze sezónní vlivy pozorovat na akciích retailerů i během Black Friday. V letošním roce pomohl těmto akciím během období před černým pátkem i obecně lepší sentiment, který na trh přinesla nižší americká inflace. Příští rok však může být situace o něco málo jiná.

Na vině bude hlavně ochota ponechat úrokové sazby Fedu na vyšších úrovních. První snížení trh očekává až na květnovém zasedání. Vzhledem k přísnější měnové politice lze očekávat postupné oslabování ekonomické aktivity a taktéž zmražení mzdových vyjednávání u zaměstnanců, což je další aspekt potenciálně chudších Vánoc, avšak s výrazným protiinflačním tlakem.