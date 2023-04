Co vás napadne, když se řekne český film? Shovívavější a idealističtější diváky třeba oscarové zářezy Ostře sledovaných vlaků nebo Kolji. Ty cyničtější či realističtější pak hořkosladká vztahová komedie o osobách středního věku se stále těmi stejnými herci. V první ukázce právě představený Bod obnovy se ale domácí filmové tvorbě vymyká. Bude to sci-fi detektivka.

Ústřední myšlenka filmu, který vyjde na podzim tohoto roku, je možnost obnovení lidského života po nepřirozené smrti. Tedy pokud provádíte pravidelnou zálohu. Příznivcům vědeckofantastických děl to je námět nikoliv neznámý, snímek režiséra a spoluautora scénáře Roberta Hloze jej navíc doplňuje na české poměry povedeným a především nevídaným vizuálem.

V minutové ukázce tak sledujeme Prahu roku 2041, kdy se za Národním divadlem tyčí mrakodrap. Dřívější koncepty ukázaly obchodní dům Kotva nebo Žižkov blízké budoucnosti. „Teaser odhaluje výjimečnou tvůrčí vizi budoucnosti. Existující futuristické budovy jsme našli jak v Česku, tak v zahraničí, za velkou částí efektů potom stojí česká postprodukční společnost Magiclab,“ řekl producent Jan Kallista.

Futuristické město tak může fanouškům sci-fi snadno připomenout třeba Blade Runner 2049. Anebo když se postava v teaseru zřejmě právě po titulním obnovení noří z vany, nelze nevzpomenout na Minority Report. Myšlenka zálohování vědomí se objevila například v seriálu Půjčovna masa (Altered Carbon), vše tak trochu připomíná i některou z epizod skvělé série Black Mirror. A místy i videoherní Cyberpunk 2077. Sám režisér už také dříve zmínil inspiraci povedeným filmem Potomci lidí.

S prvními dvěma zmiňovanými díly Bod obnovy navíc pojí detektivní úhel pohledu. Film sleduje vyšetřovatelku Emmu Trochinowskou v podání Andrey Mohylové při řešení trochu jiného zločinu, než na jaký jsou zvyklí diváci Kriminálky Anděl nebo Četnických humoresek. V roli jejího nadřízeného se ukáže Jan Vlasák, šéfa společnosti provozující obnovovací technologii ztvárnil Karel Dobrý, v dalších rolích se objeví například Václav Neužil a Matěj Hádek.

Na filmu se pracuje už devět let, na scénáři spolu s Hlozem pracovala dvojice Tomislav Čečka a Zdeněk Jecelín. Kromě samotného vyšetřování se po vzoru všech dobrých sci-fi podívá i na současně palčivá témata etiky nebo identity. „Fascinuje mě objevování nového světa, který je nám téměř nadosah. Pod svojí žánrovou slupkou je Bod obnovy příběhem o morálních dilematech společnosti,“ popisuje snímek režisér Robert Hloz.

„Když se řekne sci-fi a Čechy nebo agenti a čeští herci, tak to zavání trapnem, protože to tady nemá takovou historii. Ale vidím, jak to kameraman s režisérem mají pevně v rukou. Oni přesně vědí, co chtějí, i vizuálně,“ zmínil už dříve pro Českou televizi Václav Neužil. To jeho kolega Karel Dobrý má s žánrem značné zkušenosti, třeba i z televizní adaptace Duny: „Scénář je dobrý, příběh je svižný, zápletka srozumitelná, je to napínavé.“

Už za pár měsíců se o jejich slovech budou moci přesvědčit i diváci. Film žánru, který místní tvorba málo prozkoumává, navíc s poměrně ambiciózním vizuálním zpracováním, bude mít domácí premiéru 21. září. Snímek vzniká v mezinárodní koprodukci Česka, Slovenska, Polska a Srbska, distribuce se ujala společnost Bioscop.