Uplynulý rok a půl změnil spotřebitelské návyky lidí, což se projevilo také v nakupování potravin. Z toho těžily online supermarkety, které zákazníkům umožňují si potraviny objednat z pohodlí domova, aby jim je kurýr následně dovezl až před dveře. Po jejich boku ale začaly růst také služby, které doručují potraviny a další drobné zboží ještě rychleji, třeba do 10 minut. Jedním z nejviditelnějších zástupců je německý startup Gorillas, který nyní získává obří investici, mimo jiné od majitele české rozvozové služby Dáme jídlo.

Německá skupina Delivery Hero, pod kterou patří více než deset rozvozových startupů včetně tuzemského Dáme jídlo a je jedním z největších hráčů tohoto druhu v Evropě, posílá do rychle rostoucí firmy Gorillas 235 milionů dolarů (přes pět miliard korun) výměnou za osmiprocentní podíl. „Vidíme Gorillas jako jednoho z lídrů evropské i americké quick commerce scény,“ píše Delivery Hero na svém webu.

Budoucnost v takzvané quick commerce, respektive co nejrychlejším doručování zboží všeho druhu objednaného online, vidí také investiční fondy Coatue, DST a Dragoneer nebo čínský gigant Tencent. I tyto firmy se na aktuálním investičním kole do Gorillas podílely a dohromady německému startupu zajistily finanční injekci ve výši téměř jedné miliardy dolarů (necelých 22 miliard korun).

Díky tomu se hodnota Gorillas zvýšila na 2,1 miliardy dolarů, přičemž jde o takzvanou pre-money valuaci, k níž nejsou přičtené peníze vybrané v rámci jednotlivých investičních kol. Německý startup přitom na trhu působí teprve od května loňského roku a již letos v září se stal jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přesahující miliardu dolarů, když získal investici 290 milionů dolarů. Loni navíc nabral dalších více než 44 milionů dolarů.

Kağan Sümer, zakladatel a šéf startupu Gorillas Foto: Gorillas

S novou investicí bude chtít Gorillas posilovat svůj vliv jak v Německu, tak v Belgii, Dánsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Velké Británii nebo USA, kam postupně expanduje. Očekává se také navýšení počtu skladů, kterých má firma nyní přes 140, i lepší zázemí pro odbavování většího počtu objednávek – za posledních šest měsíců mělo Gorillas doručit přes 4,5 milionu nákupů.

Byť Gorillas neustále roste a očekává, že by za letošní rok utržilo až 300 milionů dolarů, doprovází tento ambiciózní startup také problémy. Zejména v Německu čelí nařčení z „toxické kultury“ uvnitř firmy, kdy jsou zaměstnanci vystavováni až přílišnému stresu ze strany jejího zakladatele a šéfa Kağana Sümera, který nemá podle některých reportů daleko k urážkám a sprostému slovníku.

Magazín Sifted, který příběh Gorillas popisuje v rozsáhlém článku, mimo jiné mluví také o problémech spojených s investory. Ještě začátkem roku totiž Gorillas shánělo takovou investici, jež by jeho tržní hodnotu posunula až na šest miliard dolarů. To se mu ovšem nepodařilo, jelikož nedokázalo najít investory, kteří by do toho šli. Muselo tak výrazně slevit ze svých nároků.

Velkou kapitolou je i rostoucí konkurence, která v segmentu doručování potravin roste po celém světě a v Německu se koncentruje celá řada velkých i dravých firem se značnými ambicemi. Mezi „tradičními“ online supermarkety, které operují obvykle z velkých skladů na okrajích měst a vozí zpravidla větší nákupy, můžeme zmínit například lokální Bringmeister, který letos koupila česká skupina Rockaway Capital, ale stále více firem vzniká právě v segmentu, kde působí i Gorillas.

Rychlé doručení potravin a dalších produktů z malých skladů rozesetých různě po městě nabízí například startup Flink, který rovněž nabral stamilionové investice. A další hráči přibývají. Podobné trendy ostatně sledujeme i v Česku, kde doručují nejen potraviny v řádu desítek minut společnosti jako Wolt, Bolt či Dáme jídlo, které má velkou expertizu díky Delivery Hero. Ostatně o tom, že chce Dáme jídlo doručovat co nejrychleji co možná největší počet produktů, jsme nedávno mluvili v rozhovoru s jeho šéfem Filipem Finglem.

Nejviditelnějším a největším hráčem domácí scény je v doručování potravin online supermarket Rohlik.cz Tomáše Čupra, který v rámci své velké evropské expanze nedávno vyrazil i právě k našim západním sousedům. Úspěch v Mnichově a následně i dalších německých městech by mohl být katalyzátorem jeho dalšího růstu. I na zahraničních trzích bude Rohlík bojovat jak s podobnými online supermarkety typu Bringmeister, tak i s ještě rychlejšími službami v podobě Gorillas a spol.