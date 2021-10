Když Apple loni v létě představil vlastní procesory ARM pro počítače, dodal, že přechod všech Maců na ně potrvá asi dva roky. Prozatím se plán daří naplňovat skvěle – procesor M1 už dorazil do MacBooku Air, Macu mini, třináctipalcového MacBooku Pro i menšího, pestrobarevného iMacu. Teď to vypadá, že další výrazný posun v adopci nastane už ani ne za týden. Apple totiž rozeslal pozvánky na říjnovou prezentaci.

Samotná pozvánka s podtitulem Unleashed (v češtině Nespoutaný) klasicky neříká, jaké produkty se Apple chystá představit, bylo by ale překvapivé, kdyby nešlo právě o nové jablečné laptopy. Přijít by konečně mohl čtrnáctipalcový model s tenkým rámečkem kolem displeje a obnovený šestnáctipalcový model, oba s velice výkonným i úsporným procesorem M1X nebo M2.

Lepší čip by mohl umožnit i výrazný nárůst rozlišení, a to až na 3024 x 1964 pixelů u menší, čtrnáctipalcové varianty a 3456 x 2234 u většího, šestnáctipalcového stroje. To je asi o třetinu více než u stávajících MacBooků. Analytik Ross Young pak na Twitteru zmínil ještě možná zajímavější předpověď.

Nové laptopy mají totiž podle něj dostat podsvícení miniLED, které se blíží displejům s technologií OLED (stejné, jako mají aktuální iPady Pro), a pravděpodobně také obnovovací frekvenci až 120 Hz, což je opět stejný parametr, jakým se pyšní iPady Pro. I zbytek seznamu očekávaných novinek má poměrně blízko mnoha popisům ideálního MacBooku Pro.

Yes, new 14″ and 16″ MacBook Pro’s will have miniLEDs and we believe they will also be 120Hz refresh.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021