Blíží se premiéra Megalopolis, velkolepé novinky režiséra Kmotra a Apokalypsy. Nebude to mít snadné

Na přelomu 70. a 80. let se Francis Ford Coppola, po úspěchu se sérií filmů Kmotr, Rozhovor, Kmotr II a Apokalypsa, rozhodl vydat zcela jiným směrem a natočit muzikál. One from the Heart byl velice ambiciózní, s neotřelou vizuální stránkou a vysokým rozpočtem financovaným nezávisle. Muzikál ale selhal a Coppola se propadl do problémů, které se s ním táhly dlouho. Teď se chystá uvést svůj první nový film za 13 let, sci-fi Megalopolis představující podobný risk jako One from the Heart. Jeho více než 100milionový rozpočet si zaplatil sám a chce v něm vybudovat utopickou verzi New Yorku.

Megalopolis má diváky zavést do nepříliš vzdálené budoucnosti a do amerického velkoměsta podobného New Yorku. Nehoda ho prakticky kompletně srovná se zemí, tragédie ale poskytne nebývalou příležitost metropoli vybudovat znovu, lépe. Hlavním hrdinou je idealistický architekt Cesar, který chce z města učinit udržitelnou utopii, překážkou v jeho snu se ale stane starosta Frank Cicero, jenž má jiné plány. Ve středu dění se ocitne také Cicerova dcera Julia, snažící se zorientovat ve sporu a vztahu, co k oběma mužům má.

První impuls natočit Megalopolis, které si Coppola sám napsal, prý přišel už na konci 70. let a od první poloviny 80. let si filmař psal poznámky a nápady. Základem inspirace měla být jeho dětská zkušenost v New Yorku, později ho ale silně zasáhl film Svět za sto let se scénářem od H. G. Wellse (autora Války světů). „K tomu jsem přidal všechno, co jsem kdy četl nebo co jsem se naučil,“ řekl Coppola v oficiálním vyjádření pro magazín Vanity Fair, který také ukázal první fotografii z filmu.

Francis Ford Coppola, the director of ‘The Godfather’ and ‘Apocalypse Now,’ has finally completed his operatic passion project ‘Megalopolis’—at considerable personal cost. https://t.co/bnaBZpeRpC — VANITY FAIR (@VanityFair) May 1, 2024

Novinka tak má být o velkých tématech jako možnost utopie, politika, římské impérium nebo láska a v určitých ohledech má jít o kulminaci filmařovy kariéry. Mezi významné body, z nichž příběh Megalopolis vychází, má patřit například pokus o převrat v antickém Římě 63 let před naším letopočtem. Úpadek společnosti tehdy motivoval Lucia Catilina k zařízení vražd několika politických lídrů, po následném chaosu se ujal vedení a chtěl vybudovat nový svět k obrazu svému. Byl ovšem odhalen.

Megalopolis má přímo adaptovat některé z historických postav těchto událostí – Cesar je v zásadě Catilina, Frank Cicero je zase historický Cicero, jenž odhalil Catilinův podvod. Coppola se ale rozhodl jejich role v příběhu otočit. Zatímco v antické verzi je Catilina špatný revolucionář a Cicero zachrání Řím, Cesar je vizionář se snahou posunout věci k lepšímu a Frank je, podle vlastních slov autora, reakcionář bránící zlepšení sociálních poměrů.

Původně chtěl Coppola Megalopolis točit už v roce 2001. Probíhala čtení scénáře s potenciálními herci, mezi něž patřila velká jména jako Nicolas Cage, Russell Crowe, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio nebo Uma Thurman. Po teroristickém útoku 11. září toho roku ale bylo nemyslitelné přijít s filmem, kde dojde ke zničení města jako New York. Režisér a scenárista se v průběhu let snažil scénář aktualizovat, nebyl to ale lehký úkol – měl pocit, že pokud Megalopolis nebude fungovat, bude to pro něj obrovské tvůrčí selhání.

Přípravy projektu se znovu naplno rozjely v roce 2019, kdy se do hlavních rolí zvažovali Cate Blanchett, Oscar Isaac, Michelle Pfeiffer nebo Zendaya. Natáčení ale konečně začalo až o další tři roky později. Finální obsazení zahrnuje Adama Drivera coby Cesara, Giancarla Esposita jako Franka Cicera, Nathalii Emmanuel jako Julii, Lauence Fishburna, Aubrey Plazu, Shiu LaBeoufa, Dustina Hoffmana nebo Jasona Schwartzmana.

Coppola měl – právě po selhání s One from the Heart – v zásadě podruhé v životě plně volnou ruku v tom, jak bude Megalopolis vypadat. Rozpočet odhadovaný na 120 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) mohl zaplatit díky svému úspěšnému vinařství v americké Kalifornii, které zčásti prodal.

Reprofoto: GQ/YouTube Režisér a scenárista Francis Ford Coppola

Film, na který Coppola čekal v zásadě čtyřicet let, bude mít světovou premiéru 17. května v rámci hlavní soutěže festivalu v Cannes. To bude ale jen začátek jeho náročné cesty k divákům. V současnosti nemá zajištěnou distribuci, jelikož si Coppola vzhledem k rozpočtu a ambicím podle informací The Hollywood Reporter představuje marketingovou kampaň v hodnotě kolem 100 milionů dolarů. Distributora s takovými možnostmi, kterého neodradí značně experimentální a složitá povaha projektu, ale bude velmi těžké najít.

První projekce pro potenciální distributory proběhla koncem března a reakce z ní se pohybují od nadšených po odmítavé. Podle některých je to úctyhodné dílo, které na překvapivě úsporné ploše dvou a čtvrt hodiny dokáže zkoumat velké myšlenky, podle jiných je to příliš velký mišmaš různých vlivů. Všichni se ale shodují na tom, že zdaleka nejde o klasický komerční film, který by u studií vzbuzoval jistotu úspěchu.