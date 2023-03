Blíží se velký festival české gastroscény. Ukáže, že jídlo je významnou součástí kultury, říká Pohlreich

Tři dny, čtyři patra O2 universa, osm tisíc profesionálů z oblasti gastronomie a až 18 tisíc návštěvníků. Tak by se dal v kostce shrnout Makro Czech Gastro Fest, událost, jejíž součástí bude také národní kolo prestižní světové kuchařské soutěže Bocuse d’Or. Ačkoliv je festival, který proběhne od 4. do 6. května, určen především pro profíky působící na české gastroscéně, jeden den bude vyhrazen i pro návštěvníky rekrutované z milovníků jídla. Ti budou moci ochutnat to nejzajímavější, co současná kulinářská scéna v Česku nabízí.

Ti, kdo považují gastronomii za důležitou součást svého života, by si měli termín výrazně označit ve svých kalendářích. Akce zasvěcená tématu kulinařiny se totiž v takovém rozsahu v Česku ještě nekonala. Současní zástupci kuchařské obce mají však naštěstí velké ambice dělat věci jinak. Českému gastronomickému institutu se totiž s podporou českého Makra podařilo získat licenci pro pořádání národního kola soutěže Bocuse d’Or.

Pokud jste o tomto klání ještě neslyšeli, v krátkosti lze říci, že jde mistrovství světa ve vaření. Založil ji francouzský šéfkuchař Paul Bocuse v roce 1987, aby rozšířil povědomí veřejnosti o mimořádné oddanosti, tvrdé práci a preciznosti, které jdou ruku v ruce s řemeslem šéfkuchařů a šéfkuchařek. Nyní je soutěž považována za nejnáročnější klání svého druhu na světě. Její finále se odehrává v Lyonu a pokaždé jde o velkolepou událost nejen pro lidi působící ve světě gastronomie.

„Do Lyonu jsem se jel poprvé podívat v roce 1998, když jsem působil v Alcronu. A moje zkušenost byla naprosto omračující. Teprve tam jsem si uvědomil, jak obří postavení gastronomie ve Francii, potažmo ve světě, vlastně má. A jsem rád, že se o účast na této události můžeme nyní ucházet i my,“ říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který je součástí Akademie Bocuse d’Or Czech. Ta se skládá z renomovaných šéfkuchařů, jako jsou Marek Fichtner, Radek David, Pavel Sapík, Miroslav Kalina, Jan Punčochář, Oldřich Sahajdák a další.

Foto: Bocuse d‘Or Czech Makro Czech Gastro Fest nabídne přehlídku toho nejlepšího z české gastronomie

Právě proto bude soutěž Bocuse d’Or Czech přístupná veřejnosti a poběží současně s událostí Makro Czech Gastro Fest. „Pro festival a soutěž budou vyhrazena všechna čtyři patra O2 universa tak, aby se mohli potkat profesionálové z gastronomie, ale i milovníci dobrého jídla. Během tří dnů počítáme s osmnácti tisíci návštěvníky. První dva dny budou zaměřené spíše na profesionály. Třetí den, tedy sobota, bude odlehčenější a určen i pro širší veřejnost,“ přibližuje jeden z organizátorů Petr Špíka.

Součástí festivalu budou ochutnávky jídel i celých menu, které budou prezentovat různé české restaurace – návštěvníci budou moci vyzkoušet jak českou kulinařinu, tak exotičtější záležitosti, přehled zúčastněných restaurací však pořadatelé odhalí později. Na jednom patře bude pódium, kde budou známé osobnosti z české gastronomické scény vařit, ale také míchat koktejly, další patro bude vyhrazeno konferenční části programu.

Velká pozornost bude upřena na patro, ve kterém v průběhu všech tří dnů poběží soutěž Bocuse d’Or. „Chtěli jsme ale naplnit celých deset tisíc metrů prostoru obsahem. Půjde o jediné místo, na kterém se bude moci setkat tolik lidí ze všech oblastí gastronomie. Takže jsme akci pojali i tak, abychom jim zároveň poradili, jak proplout dnešní složitou dobou, jak ukočírovat rostoucí náklady nebo jak pracovat s personálem,“ vysvětluje Špíka, čemu se budou věnovat jednotlivé panely konferenční části.

Událost bude přístupná také pro studenty gastronomických oborů. Těm chce ukázat, že kariéra kuchaře, barmana nebo cukráře může být velmi zajímavá, že v ní mají možnost profesně růst a zároveň získat ocenění za své znalosti a schopnosti. „Už třetím rokem pracujeme na programu Studuj gastro. Teď máme možnost spolupráci se středními školami využít právě na festivalu. Chceme jeho prostřednictvím mladým lidem něco předat,“ dodává zakladatel Českého gastronomického institutu Luboš Kastner.

Podle lidí, kteří jsou v pořádání festivalu gastronomie zapojení, nemohla tato událost přijít v lepší době. Poslední tři roky se totiž zaměřovali jen na hašení požárů, které způsobila pandemie covidu a následně válka na Ukrajině a energetická krize – šlo tak především o to udržet celý obor na živu. A i když je doba stále těžká, účelem festivalu je především ukázat lidem, jaký má dobré jídlo a pití přesah.

„V dnešním nemocném světě plném špatných zpráv uvidíme konečně něco hezkého. A je nejvyšší čas. Nejenom pro nás, šéfkuchaře, ale pro všechny obyvatele Česka. Ukážeme, že gastronomii bychom měli začít vnímat jako součást naší kultury. A že bychom měli jednou provždy zahodit touhu po tom se levně nacpat a uvědomit si, že svět je v této oblasti někde jinde a my máme právo na tom participovat. Bavíme se o něčem, co má pro kvalitu života a kulturu naší země daleko větší význam, než si dokážeme všichni uvědomit,“ uzavírá Pohlreich.