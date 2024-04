Blíží se zákaz TikToku v USA? Americkou sněmovnou prošel klíčový zákon a také podpora pro Ukrajinu

Uložit 0

V americké Sněmovně reprezentantů se hlasovalo o několika významných a dlouho očekávaných balících zákonů. Zákonodárci přijali mimo jiné návrh zákona, jenž může vést k celostátnímu zákazu TikToku, a také další návrh zákona o vojenské pomoci Ukrajině, na kterou má být vyčleněno až 60,8 miliardy dolarů (1,44 bilionu korun). Nyní návrhy poputují do Senátu, kterým by měly podle očekávání projít. Prezident Joe Biden již avizoval, že by je měl taktéž podepsat. Následně by vstoupily v platnost.

Sněmovna reprezentantů USA většinou 360 ku 58 hlasům přijala návrh zákona, jenž může vést k celostátnímu zákazu TikToku, rozsáhlým sankcím vůči Íránu nebo umožnit využití zmražených ruských aktiv k podpoře Ukrajiny, jež se brání ruské invazi. Návrh opatření podle stanice CNN stanovuje devítiměsíční lhůtu, v níž majitel TikToku, čínská firma ByteDance, musí síť prodat.

Američtí činitelé se obávají napojení ByteDance na Komunistickou stranu Číny a zákon dnes prošel většinou 360 ku 58 hlasům kongresmanů. Ohledně Íránu zákon, pokud bude přijat, umožní prezidentovi sankcionovat například íránské přístavy a rafinerie či výrobce raket a dronů. Zákonodárci v dolní komoře amerického Kongresu schválili taktéž dlouho očekávaný balík pomoci Ukrajině, pro který dnes zvedlo ruku 311 kongresmanů, proti bylo 112.

Spojené státy jsou největším zahraničním vojenským podporovatelem Kyjeva, podle údajů Pentagonu mu od začátku války poskytly vybavení v hodnotě 44,2 miliardy dolarů (1,05 bilionu korun). Pomoc však v posledních měsících vázla kvůli vnitropolitickým sporům v Kongresu a stále více západních partnerů Ukrajiny, včetně Česka, upozorňovalo, že Ukrajina by bez americké podpory nemusela v příštích měsících ustát očekávanou ruskou ofenzívu.

Americká Sněmovna reprezentantů rovněž přijala návrh zákona o vojenské pomoci Izraeli. Pro vyčlenění 26,4 miliardy dolarů (625 miliard korun) na podporu židovského státu a také na humanitární pomoc v regionu dnes zvedlo ruku 366 kongresmanů, proti bylo 58. Uvolněné finanční prostředky pro Izrael jsou určeny na podporu „jeho úsilí ubránit se Íránu a jeho spojencům a na posílení vojenských operací USA v reakci na nedávné útoky“, uvádí se ve shrnutí legislativy.

Většinou 385 ku 34 hlasům dále přijala americká Sněmovna reprezentantů návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii. Z osmi miliard dolarů připadnou asi dvě miliardy přímo na vojenský materiál pro Tchaj-wan a další partnery, dvě miliardy na doplnění zásob armády USA a přes tři miliardy na „rozvoj ponorkové průmyslové základny“.

