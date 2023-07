BMW přichází s inovací pro motorkáře. Jeho chytré brýle fungují jako head-up displej pod helmou

Není překvapením, že si některé novinky automobilového průmyslu časem nacházejí cestu také k motocyklům. Příkladem je BMW, které pro potřeby motocyklistů vyvinulo brýle, jež nabízí podobné funkce jako head-up displej v případě řidičů automobilů.

Head-up displej je relativně nová technologie, v rámci které jsou řidičům na čelní sklo promítány nejrůznější údaje týkající se samotné jízdy či stavu vozidla. Díky tomu není při jejich kontrole nutné spouštět oči z vozovky, což nahrává bezpečnosti.

Head-up displeje jsou dnes běžnou součástí i výbavy vozů mnichovské automobilky BMW, která ovšem není pouze producentem vozidel, ale ve svém portfoliu má i motorky. A právě na jejich majitele míří nejnovější produkt pojmenovaný BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses.

Pod tímto označením se ukrývají speciální brýle s pořizovací cenou 690 eur, tedy asi 16,5 tisíce korun, díky kterým je takový head-up displej k dispozici i motocyklistům. Do jeho zorného pole jsou totiž na plochu jedné z čoček brýlí promítány informace o rychlosti, zařazeném stupni na motocyklu, rychlostním limity či reálná data z navigace.

Foto BMW Brýle se zobrazovanými daty

Tyto informace jsou nejdříve odesílány z motocyklu do telefonu, který následně skrze speciální aplikaci vše posílá do brýlí. Podmínkou je samozřejmě nejen Bluetooth propojení mezi telefonem a brýlemi, ale také spárování mobilu se samotným motocyklem. Jedná se v podstatě o jediné omezení této technologie, které určuje, u konkrétně kterých modelů motocyklů lze brýle využívat.

Přímo v aplikaci si pak může jezdec personalizovat jak promítaná data, tak například i místo, kde se na brýlích zobrazí. Výdrž baterie v brýlích je deset hodin, tedy dostačující pro potřeby jedné vyjížďky. Tvar by měl být navíc koncipován tak, že se přizpůsobí každému tvaru obličeje, navíc by neměl být problém vzít si je i pod helmu. K dostání budou ve dvou velikostních variantách. Menší je pro jezdce, jejichž zornice jsou od sebe vzdálené 53 až 67 milimetrů, větší pak pracují s roztečí 59 až 73 milimetrů.

Kdo potřebuje, může si nechat udělat i dioptrickou variantu, a to do 4,5 dioptrie. Každá obroučka bude dodávána s dvojicí čoček. Zatímco první mají 85% transparentnost a jsou určené pro helmy se sluneční clonou, druhé jsou výrazně tónované a hodí se tak do otevřených přileb či přileb s neztmaveným hledím.

Mimo BMW již koncepci head-up displeje na trh přivedla řada jiných výrobců. Většina z nich však pracuje s hardwarem, který se upevňuje přímo na helmu, a nepracuje s technologií uloženou do brýlí. Toto řešení je typické spíše pro gadgety určené pro sportovce, kteří se věnují například při běhání.