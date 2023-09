BMW se rozhodlo změnit hru. Jeho nový vůz plný technologií předurčuje budoucnost automobilky

Jmenuje se Vision Neue Klasse, a i když jej na silnici jako takový nikdy neuvidíme, rozhodně stojí za pozornost. BMW tímto konceptem otevírá okno do blízké budoucnosti mobility na bavorský způsob a ukazuje prvky, které by se měly časem objevovat v nové řadě modelů mnichovské automobilky.

Neue Klasse není pro milovníky značky BMW zcela neznámý pojem. „Nová třída“ se objevila již v 60. letech minulého století, kdy se BMW topilo v problémech a Neue Klasse se stala dobře umotaným záchranným lanem, které automobilku z potíží skutečně vytáhlo. Firma nabídla zákazníkům sedany a kupé, které se staly předky následných trojkových a pětkových řad, jež se u zákazníků dodnes těší velké oblibě.

Nyní se Neue Klasse vrací. Tentokrát se však nejedná o záchrannou paži, ale spíš o ruku, která rozevírá okenice budoucnosti BMW dokořán. Nový koncept, představený na autosalonu v Mnichově, má propojovat tři oblasti, které jsou podle německé společnosti klíčové: elektrifikaci, digitalizaci a cirkulaci. Automobilka jej zároveň označuje za projekt, který přivede značku do nové éry.

„O 30 procent větší dojezd, o 30 procent rychlejší nabíjení, o 25 procent vyšší účinnost – Neue Klasse představuje velký technologický skok, který posune EfficientDynamics na novou úroveň. Totéž platí pro jeho design, který už nemůže být futurističtější,“ říká Frank Weber, člen představenstva BMW odpovědný za vývoj.

Foto: BMW Novinka předurčuje příchod nových modelů plných moderních technologií

Weber zároveň prozradil, že Neue Klasse představuje doposud nejvyšší investici v historii automobilky, se kterou BMW nepíše jen další kapitolu, ale rovnou rozepsalo zcela novou knihu nabízející velmi zajímavý přebal i obsah.

Vzhled paryby, výkon blesku

Začněme silami, které mají nový koncept rozhýbat. Ty jsou nepřekvapivě elektrické, generované hnacím ústrojím BMW eDrive šesté generace. Mělo by se jednat o elektrický pohon schopný výrazně předčit současné standardy. Postarat se o to mají cylindrické bateriové články, které by měly mít oproti současným technologiím až o 20 % vyšší hustotu. To znamená možnost rychlejšího nabíjení a také delší dojezdy, konkrétně až o 30 %.

S tím také pomáhá aerodynamika vozu. BMW označuje design konceptu za elegantní, nadčasový a přehledný. Adrian van Hooydonk, který zastává roli šéfdesignéra, popisuje křivky novinky jako typické pro BMW, ale zároveň natolik progresivní, že s nimi automobilka přeskočila několik generací.

Foto: BMW Kabina dostala bohaté prosklení

Pokud bychom měli novinku přirovnat k některému zástupci z říše fauny, pak nejvíce připomíná prehistorickou parybu. Karoserie, která by měla být v rámci udržitelnosti snadno demontovatelná na jednotlivé díly, je definována velkými plochami a jasnými liniemi. Ty působí minimalistickým dojmem, a přesto nechybí to nejdůležitější, co dělá vozy BMW tím, čím jsou. Přítomen je například ledvinkový tvar masky či nakloněná příď. Spíš než evropsky koncept působí jako moderní pojetí amerického muscle caru s nabušenými blatníky a velkými okny.

Exteriér také pracuje s některými interaktivními prvky. Příkladem jsou světlomety, které by měly mít nejrůznější efekty animace, skrze něž bude vůz komunikovat s lidmi ve svém okolí. Přítomny jsou i plochy využívající technologii elektronického inkoustu, známou z čteček knih. Tentokrát s ní BMW nepokrylo celý vůz jako u modelu iX, ale jen spodní části bočních okének, které směřují pozornost lidských očí k senzorům automaticky otevírajícím dveře vozu. Zajímavý efekt tvoří i zadní světlomety využívající prvky z 3D tiskárny, které navozují pocit určité hloubky.

BMW umožnilo nahlédnout i do interiéru, který využívá nejnovější generaci BMW iDrive. Ten se má stát spojnicí mezi reálným a virtuálním světem. Využívá k tomu jen to nejnutnější, co se manuálních ovladačů týče.

Veškerá komunikace mezi řidičem a vozem se soustředí na novém centrálním displeji Panoramic Vision. Jedná se o obří displej umístěný ve spodní části čelního skla, který se táhne od levého sloupku k pravému. Zobrazuje informace pro řidiče a spolujezdce a jeho obsah lze upravovat i gesty, skrze která na něj můžeme přemisťovat informace zobrazené na klasickém centrálním displeji. Vše lze také ovládat hlasem, případně skrze fyzická tlačítka na volantu. Díky minimu dalších fyzických ovládacích prvků tak o to více vynikají materiály, které se v kabině objevují: manšestr, sklo, z něhož jsou vyrobeny směrové páčky, chrom a kůže.