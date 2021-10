Na obrovské vodní ploše mezi Kalifornií a Havají, v takzvané Velké tichomořské odpadkové skvrně, podle odhadů plave až 80 tisíc tun především plastového smetí. Proto je tato oblast pro řadu ekologických organizací největší výzvou. Jinak tomu není ani v případě startupu The Ocean Cleanup, který představil nový systém pro sběr odpadu a hlásí s ním důležitý úspěch, jenž následoval hned po prvním velkém testu.

Nizozemská firma, za kterou stojí Boyan Slat, se na oceán poprvé vydala už před několika lety s velkým cílem – vytáhnout na břeh co největší množství odpadu, který se na hladinách vznáší. Šla na to přes masivní plovoucí konstrukci, kterou poháněly nárazy vln a poryvy větrů, díky nimž se postupně posouvala a do svých sítí zachytávala vše, co na hladinu (případně jen těsně pod ni) nepatří.

Spoléhat na pohyb na základě přírodních sil ovšem bylo poněkud nevyzpytatelné a nizozemský projekt v minulosti musel řešit i to, že zachycený plastový odpad ze systému unikal dál na širé moře. Proto konstrukci zásadně upravil. Letos v srpnu pak The Ocean Cleanup na Pacifik vyrazil s přepracovaným mechanismem, založeným na tahu podpůrného plavidla, a po pár měsících si může zatleskat.

Nový sběrný systém pluje k Velké tichomořské odpadkové skvrně Foto: The Ocean Cleanup

Nový systém, nazvaný Jenny, o víkendu prošel tím nejnáročnějším, kompletním testem, během kterého se zvládly jeho záchytné sítě naplnit až po okraj plastovým odpadem, aniž by cokoliv z nich uniklo. Po šesti týdnech, co byla Jenny v provozu v Tichém oceánu, ji tým vytáhl zpět na břeh. Úspěch pak dobře demonstruje video, které startup sdílel.

The Ocean Cleanup zatím svůj nejnovější úlovek vyhodnocuje, ale už teď ví, že jde o rekordní množství odpadu, které kdy naráz ze světových vod vytáhl. Na bezprostředních záběrech po vytažení systému z hladiny lze vidět, jaké množství odpadků ze sítí padá. A to má být prý teprve začátek.

Po úspěšném testu se očekává, že The Ocean Cleanup svůj nový, zhruba 800 metrů dlouhý systém, který za sebou táhne loď rychlostí přibližně 1,5 uzlu (asi 2,8 km/h), nasadí v mnohem větší míře. V oblasti Velké tichomořské odpadkové skvrny chce firma rozmístit desítky takových plovoucích bariér, které by měly do pěti let zvládnout zachytit až bilion kusů plastového odpadu, tedy polovinu z celkového odhadovaného množství.

Ambice nizozemského startupu, kterému zpočátku mnoho lidí příliš nevěřilo, jdou ovšem mnohem dál. Do roku 2040 má v plánu eliminovat až 90 procent oceánských plastů, přičemž ještě větší důraz bude klást na čištění i silně znečištěných řek, na kterých operuje s plavidly na bázi katamaránu. Některé úlovky pak chce takzvaně upcyklovat, respektive z nich vyrábět nové produkty jako třeba sluneční brýle.