Bral jsem kokain a byl napaden bratrem. Nová kniha prince Harryho boří prodejní rekordy

Televize BBC je přirovnává k naštvané opilecké esemesce, deník The Guardian k nepovedenému pokusu o další zviditelnění se a podle redaktorky The New York Times jsou plné paradoxů. Ať už je to jakkoliv, nové paměti prince Harryho se prodávají jako na běžícím pásu a nakladatelství Penguin Random House, které za nimi stojí, hlásí, že žádnou nebeletristickou knihu ještě nikdy tak rychle neprodávalo. Proč? Přece kvůli kontroverzím, které v ní jsou. A nutno říct, že v nich je princ Harry přeborníkem, jak ostatně potvrdil i během posledního štiplavého rozhovoru.

Britská královská rodina je v zájmu médií odjakživa – a minimálně v posledních dvou letech všemožným spekulacím a nařčením pomáhá i princ Harry. Začalo to předloni v lednu, kdy on a jeho žena Meghan oznámili, že se vzdávají královských povinností, načež o dva měsíce později dal pár velmi otevřený rozhovor americké moderátorce Oprah Winfrey, ve kterém se nebál zacházet i do citlivých detailů o soužití s ostatními členy královské rodiny.

Jejich soukromý život, po němž Harry a Meghan tak prahli, příliš soukromý není. I když se přestěhovali na západní pobřeží Spojených států, v médiích se objevují – ze své vůle – velice často. Ať už šlo o Harryho nástup do běžného zaměstnání, nebo nedávnou sérii na Netflixu, kde byla znovu řeč o peripetiích, kterými si oba museli procházet. V posledních týdnech se ale řešilo něco jiného – Harryho autobiografická kniha Spare neboli Náhradník.

V zahraničí šlo o velmi očekávané dílo, protože se vědělo, že v ní dá Harry nahlédnout do svého mnohdy vyhroceného života. Těsně před jejím vydáním se ale vévoda ze Sussexu ještě objevil v dalším rozhovoru, kde opět vztáhl pozornost na sebe a problémy s britskou královskou rodinou. Svým způsobem ale šlo o velké promo právě pro jeho knihu.

Foto: Prince Harry Memoir Spare alias Náhradník, nová autobiografie prince Harryho

Pár dní před slavnostním uvedením na pulty unikly do éteru úryvky z knihy, z nichž bylo patrné, že v ní bude Harry píchat do vosího hnízda. I to byl důvod, proč jeho nové autobiografické dílo začalo rychle bořit prodejní rekordy. Nové knížky se za den prodalo ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii více než 1,4 milionu kusů a podle nakladatelství Penguin Random House jde o nejrychleji se prodávající knihu, která není beletrií.

O zhruba půl milionu výtisků překonala úvodní prodeje memoárů bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy s názvem A Promised Land – a právě ty měly být dosavadním prodejním rekordmanem tohoto nakladatelského domu. Paměti prince Harryho jsou dnes už přeloženy do šestnácti jazyků, ačkoliv čeština ve výčtu zatím chybí. Penguin Random House navíc očekává, že prodeje porostou, proto nechává dotisknout další.

Autobiografie, která se prodává v klasické, elektronické i audio podobě, obsahuje několik kontroverzních pasáží, jež se do Harryho života promítly. Vévoda ze Sussexu v ní například mluví o tom, jak v mládí užíval kokain, marihuanu a také lysohlávky, aby se prý „odlišil“. Zároveň se díky drogám měl vyrovnávat se smutkem, jenž dlouhodobě pramenil ze smrti jeho matky, princezny Diany, která zahynula při autonehodě roku 1997.

V knize píše také o sporech se svým bratrem, princem Williamem, které měly po hádce v roce 2019 vyústit až v napadení, během něhož Harry utrpěl několik šrámů poté, co ho William shodil na zem. Zabývá se i vztahem k prarodičům, loni v září zesnulé královně Alžbětě II. a princi Phillipovi, které podle svých slov celý svůj život „obdivoval“ – a dodnes má vzpomínat na „radostné věci“, které dělali.

„Vévoda ze Sussexu se téměř nedrží zpátky, když boří představu veřejnosti o sobě jako o bezstarostném a zábavném princi, který miluje večírky, a zabývá se zdrcujícími následky smrti své matky, experimentováním s drogami jako metodou vyrovnávání se se smutkem a svými problémy při hledání lásky,“ zní z recenze televize CNN.

Princ Harry nezapomíná ani na reflexi svých divokých náctiletých let nebo působení v britské armádě a svých dvou misí v Afghánistánu. Buckinghamský palác se k publikaci zatím nijak nevyjádřil.