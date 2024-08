Brašnářství Tlustý hrozí krach, už znovu. Až opravdu padne, bude to skvělá lekce pro jiné podnikatele

Uložit 0

Komentář: Brašnářství Tlustý je už několik dní v centru veřejného zájmu kvůli své pokažené komunikaci o údajném krachu firmy. A byť se zakladatel Ivan Petrův snažil své výroky dodatečně doplňovat, spíš se do nich víc a víc zaplétal. Aby toho nebylo málo, nyní, týden a kus od původní výzvy, jim prý už zase hrozí insolvence, protože část zákazníků začala vracet objednávky. Na vině jsou opět, jak jinak, zlá média. Jenže znáte to – když podnikatel ztratí důvěru a respekt a dění okolo začne připomínat béčkový seriál, je s ním zpravidla konec.

Češi umí být solidární, takže když populární pražský výrobce kožených doplňků zveřejnil výzvu zákazníkům, aby si kupovali jeho produkty, protože jinak krachne, lidé se semkli a pomohli. Jenže pak se začaly dít věci. Místo toho, aby se Ivan Petrův, který Brašnářství Tlustý vede, stáhl a pokorně všem poděkoval, odpověděl na jeden z komentářů na Facebooku stylem, který šokoval. Žádný krach vlastně nehrozil, spíš jen chtěli zvýšit objem objednávek, respektive vydělat více peněz v nejistých časech. V následné mele firma ztratila podstatný kus svého renomé.

Bylo jen otázkou času, kdy část zákazníků, kteří impulsivně nakoupili peněženky, pásky a další výrobky, aby jí pomohli z údajně těžké situace, bude chtít po komunikačním faux pas zpět své peníze. Jednak proto, že na ně podle pravidel o odstoupení od smlouvy měli nárok, jednak proto, že nebudou chtít mít nic společného s někým, kdo evidentně fabuloval a sehrál na ně tak trochu habaďuru. A jak píše server e15.cz, právě to se už děje.

„Někteří lidé, jak rychle a impulzivně nakoupili, tak rychle teď zakázky ruší. Řádově se jedná o nižší stovky tisíc korun, které tím společnost ztratí. To pro malou firmu, jako je Brašnářství Tlustý, představuje třeba týdenní tržby. Kvůli tomu nebude na materiál,“ řekl Petrův v rozhovoru s redaktorem Šimonem Kačírkem. Podíl vrácených objednávek ze středy minulého týdne má činit deset až dvacet procent.

A ještě k tomu dodal: „Riziko insolvence je dáno zejména souvislostmi s vytvořením mediálního tlaku a stále trvá. O pokračování brašnářství rozhodnou zákazníci.“ Taková formulace se obsahem podobá té, jež zazněla v jeho opravném vyjádření publikovaném na webu firmy poté, co se strhla internetová mela kolem jeho bankrotačního mlžení: „Ta samá média, která ve středu pomáhala, ve čtvrtek na základě jednoho jediného nešťastně a zkratkovitě formulovaného komentáře na Facebooku, vytrženého z kontextu, situaci o 180 stupňů zcela převrátila a ze mne osobně udělala podvodníka až kriminálníka, který obelhal národ a využil dobroty lidí. Tím začala neuvěřitelná a ostudná mediální honba na nás.“

Je ale otázkou, zda insolvence Brašnářství Tlustý skutečně hrozí, protože není známé přesné zadlužení firmy. Ta už několik let nezveřejnila svou účetní rozvahu. Navíc se podle e15.cz ukázalo, že v druhé polovině března a na začátku dubna obdržela dvě finanční podpory v celkové výši 900 tisíc korun od Národní rozvojové banky, kterou vlastní stát, na pořízení zásob.

Brašnářství Tlustý si v minulých letech vybudovalo solidní pověst díky kvalitě svých výrobků. Postupně sice přibývalo zpráv, že firma má při komunikaci se zákazníky nebo při dodávkách zboží velké limity, co ovšem sledujeme poslední týden, je bankrot v přímém přenosu. Pokud ne hned bankrot finanční, tak bankrot respektu a důvěry, bez nichž nakonec nebudou ani ty finance.

Skvěle to na sociální síti LinkedIn okomentoval Jakub Lohniský, majitel oděvní značky Le Premier, který se svou firmou prošel také několika veletoči a ví, co to znamená sáhnout si byznysově na dno. A který Ivana Petrůva zná. „Ivan dále perlí a chce klid na práci. Zlá média, zlá! Nepochopení fungovaní médií, sociálních sítí, nepochopení světa. Damage control – 0,“ postoval Lohniský minulý týden a ještě dodal: „Dám si popcorn, protože Ivan ještě překvapí. To se vsaďte.“

Foto: Jan Řezáč Kůže je pro brašnářství základním stavebním kamenem

A měl pravdu, protože po týdnu se Ivan Petrův neudržel a znovu médiím řekl, že je opět na hraně krachu. Jenže znáte to, když někdo opakovaně volá, že se topí, aniž by šlapal vodu, nikdo mu nepřijde na pomoc, až to bude opravdu potřebovat. Zvlášť když v mezičase vyšlo najevo například to, že protiprávně zadržoval peníze, které měl vrátit neziskové organizaci Post Bellum. Ty už sice nyní údajně uhradil, ale ve výsledku to byla jen další brutální rána pro pověst jeho i firmy. Tu navíc kvůli jejímu chování prověřuje i Česká obchodní inspekce.

Ivan Petrův, když mu minulý týden volal CzechCrunch, říkal, že by do firmy uvítal investora. Jestli někdo bude mít zájem o natolik poškozený brand, je nyní otázka. Objevila se logická spekulace, že zachráncem by se mohl stát Václav Staněk, zakladatel obuvnické společnosti Vasky, který před časem koupil tradičního, ale krachujícího výrobce Botas.

Staněk má image zdatného marketéra (to by se Petrůvovi hodilo), jak předvedl nedávno při guerillovém oznámení spolupráce s e-shopem Footshop. Zároveň ale do Staňkova byznysového hájemství patří také kdysi populární nábytkářská značka Wuders, která prochází aktuálně velmi podobnými kontrakcemi jako Brašnářství Tlustý: klienti si stěžují, že nekomunikuje, zdráhá se vracet peníze, když chtějí odstoupit od smlouvy, dodávky zboží se výrazně protahují.

Šance, že brašnářská firma nyní opravdu zkolabuje, je proto poměrně vysoká. A její majitel a šéf na tom nese hlavní vinu. Ne média. Ne zákazníci. Ne covid. To on s její pověstí hazardoval způsobem, nad kterým zůstává rozum stát. A když opravdu zkrachuje? Tak se nic neděje, protože pády k byznysu patří úplně stejně jako vzestupy. A na tom jeho pádu se mnozí další mohou velmi názorně naučit, co a jak za žádnou cenu nesmějí dělat.