Spor Hajdučka a Staňka rozluštěn. Footshop a Botas odhalují kolekci bot, která v Česku nemá obdoby

Začalo to popichováním na sociálních sítích o tom, jak by se mělo v Česku přistupovat k obuvnictví – a skončilo spoluprací, která může mít na lokální scéně velký význam. Footshop a tradiční český výrobce Botas se spojili, aby představili novou kolekci tenisek. Do oběhu posílají na začátku rovných jedenáct modelů, přes které chtějí jak potěšit fanoušky sneakers, tak pomoci vrátit ševcovinu na střední školy, aby bylo o řemeslu zase slyšet.

Když se před nedávnem rozhořela veřejná hádka mezi Peterem Hajdučkem, který stojí v čele streetwearového obchodu Footshop, a zakladatelem obuvnické firmy Vasky Václavem Staňkem, mnohým mohlo dojít, že na ní něco nehraje. Nejprve posprejovaná výloha Footshopu v centru Prahy, poté poměrně ostré vyjádření Staňka k tomu, že streetwearový prodejce netvoří hodnoty, později Hajdučkova stejně tak tvrdá reakce. CzechCrunch se do celé internetové aféry položil a zjistil, že spíš než o reálný spor může jít o marketingový trik, protože obě firmy zjevně něco chystají.

V ústraní Hajduček a Staněk se svými týmy skutečně pekli novou věc, kterou před pár okamžiky odhalili. Ústřední roli v ní hraje slavná česká obuvnická značka Botas, kterou právě Vasky před rokem zachránily před likvidací a koupily ji. Před časem pod ní reinkarnovaly pár ikonických modelů, postavily jí první novou kamennou prodejnu a teď se ji pokusí nakopnout ještě více, právě díky spolupráci s Footshopem.

Do prodeje už během dneška nasadí deset modelů v rámci nové kolekce Goodbye Nostalgia, do nichž se propisuje jak designový cit Footshopu, přesněji řečeno návrhářky Petry Šorejsové, tak nadčasový styl, pro který jsou botasky všeobecně – a dlouhé desítky let – známé. Pět modelů navrhl Footshop, pět Botas. Nejlépe pak čerstvé siluety ukazuje fotogalerie níže. Jen o nové kolekci, pro kterou oba aktéři sehráli chytré představení na LinkedInu, ale spolupráce není.

Jak naznačovala internetová kampaň, která začala posprejovanou výlohou prodejny Footshopu v centru Prahy, Staněk a Hajduček mají na následující týdny a měsíce v plánu potvrzovat, že poctivá ševcovina a moderní trendy ze světa mohou jít ruku v ruce. Na samotném začátku se tak střetly dva pohledy, kdy zakladatel Vasek sázel právě na ruční řemeslo, zatímco šéf Footshopu budoval byznys mimo jiné s těmi nejlepšími teniskami ze světa.

I název celé kolekce, který zní Goodbye Nostalgia (tedy Sbohem, nostalgie), evokuje, že mezi oběma směry lze alespoň trochu smazat rozdíl. Ostatně to zřejmě bude v plánu – návrhářský tým na nich měl pracovat přes deset měsíců, navíc musel nasadit nové postupy výroby i materiály. „Od počátku vývoje jsem ale věřil, že to naši ševci zvládnou, a ještě tam přidají kousek sebe sama,“ říká Vít Staněk, nový šéf Botasu a bratr Václava.

„Je vidět, že bratři Staňkovi mají profesionální zkušenosti s výrobou a zároveň podnikatelské vize. Spojuje nás pohled na svět, chuť experimentovat, neustále se zlepšovat a objevovat nové horizonty. A proto mám z této spolupráce obrovskou radost. Ještě nikdo nebyl natolik odvážný, aby v Česku vyrobil kolekci tenisek takového rozměru a poslal ji celou ven,“ říká Hajduček.

Zapojení Footshopu coby lovebrandu bude mít vliv v komunitě mladých lidí, pro které může být značka Botas velkou neznámou. Ostatně dobu, kdy byly takzvané botasky v kurzu, ani nemuseli zažít. I proto jeden obzvlášť limitovaný model nebude běžně v prodeji. Zákazníci si ho budou muset vydražit na Aukru – a peníze poputují na to, aby se o ševcovině více dozvěděli studenti středních škol.

Konečná vydražená částka bude vyhrazena na znovuotevření oboru Obuvnictví na Technickém lyceu ve Zlíně, tedy městě, kde má ševcovina díky Tomáši Baťovi obrovskou tradici. „Kolem roku 1930 bylo ve Zlíně okolo třiceti tisíc obuvníků v oboru. Okolo roku 2018 jejich počet klesl na sotva 3 500, a to napříč republikou,“ uvádí zlínský rodák Staněk, pro kterého jde o jednu z důležitých misí z pozice mladého podnikatele.

Novinky jsou dostupné jak na e-shopu Vasky, tak na e-shopu Footshopu. Ceny se pohybují okolo tří tisíc korun.