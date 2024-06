Bratři Kasovi hledají záchranu pro Pilulku, firma se zmenšuje a dochází jí čas. Čupr už odmítl

Uložit 0

Na české byznysové scéně právě probíhá pozoruhodná záchranná mise – bratři Petr a Martin Kasovi, pionýři zdejší e-commerce scény, se snaží udržet nad vodou svou online lékárnu Pilulka.cz. Ta byla sice ještě před dvěma roky miláčkem investorské komunity, jenže postupně zabředla do finančních problémů a teď není jasné, zda se jí podaří přežít.

Čtvrtletní Start Day pražské burzy slouží k tomu, aby se firmy, s jejichž akciemi se na ní obchoduje, jednak pochlubily, jak se jim daří, jednak nechaly trochu nahlédnout za své kulisy. Petr Kasa, spoluzakladatel, spolumajitel a CEO Pilulky, vystupoval v úterý 4. června jako poslední a bylo k němu upřeno i nejvíc pozornosti. Přece jen to je nejznámější titul na burzovním trhu Start a také titul, který mnoha investorům způsobuje špatné spaní: jestliže v lednu 2022 stála jedna akcie 1 800 korun a všude jí bylo plno, teď se obchoduje pod 150 korunami. Oproti upisovací hodnotě z října 2020 je pak dole o 66 procent.

Petr Kasa přítomným hostům v podstatě sdělil to, co jeho bratr Martin napsal i na LinkedIn: že Pilulka prochází bolestivou transformací, že musela propustit třetinu lidí, že jí nevyšla zahraniční expanze… Co v příspěvku na sociální síti nepadlo, ale co zmínil Petr Kasa na burzovní akci (a co je uvedeno i ve výroční zprávě), je, že společnost hledá nového investora, aby dokázala zatáčku, ve které se v posledních měsících nachází, vybrat.

Jak je proces hledání investora daleko? A pokud se nenajde, jaký je záložní plán, když dodatečná emise akcií z loňského roku se nepovedla (Pilulka chtěla získat až 225 milionů korun, ale upsala ani ne třetinu)? Vydání dluhopisů? „Všechny otázky, které popisujete výše, jsou na místě, ale s ohledem na veřejný trh nemohu sdělovat detaily, dokud to nebude dotažené,“ řekl na dotazy CzechCrunche Petr Kasa. O tom, že situace je vážná, svědčí i fakt, že Pilulka ve své výroční zprávě přiznala, že se dostala dokonce do problémů s bankovním splácením.

Tržby online lékárny (ovšem včetně sítě kamenných lékáren), která se kvůli úsporám stáhla mimo jiné z Rumunska či Maďarska, loni klesly o více než 13 procent na 2,1 miliardy korun a provozní zisk EBITDA se jí po předchozích střídmých plusech propadl hluboko do mínusu (konkrétně -71,3 milionu korun). Za první kvartál už sice bratři Kasovi hlásí po škrtech malý plus a říkají, že pro letošek pro ně není klíčový obrat, ale profitabilita s tím, že jedno jako druhé půjde každopádně nahoru v letech 2025 a 2026.

To může být ale celkem optimistický odhad, protože farmaceutická e-commerce prochází dramatickou proměnou a zrovna Pilulka se může stát její obětí. Nebo minimálně ve své nynější podobě. Právě proto se na trhu čile diskutuje o tom, kdo by ji mohl koupit a případně za kolik. Otevřeně o tom pohovořil například Tomáš Čupr v našem podcastu Money Maker.

„Koukali jsme na to, zda nevzít Pilulku z burzy. Došli jsme ale k názoru, že to vlastně nepotřebujeme. Jedna věc byla cena, protože když něco kupuju, musím věřit, že na tom udělám někdy nějaký výnos. A cena tohoto celku nebyla akceptovatelná,“ vysvětloval zakladatel Rohlíku. A dodal i druhý důvod, proč o Pilulku ztratil zájem: uvědomil si totiž, že jeho firma už stejně v segmentu, kde e-shop bratrů Kasových působí, točí střední stovky milionů a je tam i bez nich výrazným hráčem.

Právě to dobře dokumentuje, jak se trh proměnil. Nejde totiž jen o Rohlík, který v rámci svého online supermarketu spolupracuje s lékárnou Benu. O prodej léků přes internet se podle informací CzechCrunche zajímá i Alza, která si nedávno pořídila část společnosti, jež má právě povolení provozovat lékárnu.

A mimořádně silný je dnes v internetovém prostředí i řetězec Dr. Max, který ještě před časem Pilulka v soutěži o to, kdo e-commerce bitvu vyhraje, porážela. Jenže dnes se zdá, že lékárníci ze skupiny Penta, jíž Dr. Max patří, vyhrají. Mohutně investují do rozšiřování sítě a v tržbách Pilulku loni jasně pokořili: čistě v onlinu utržili přes 2,5 miliardy a Pilulka, když se odečtou její kamenné lékárny, tamtéž utržila 1,1 miliardy. V celkových číslech to je pak ještě úplně jiná matematika: 27 miliard vs 2,1 miliardy.

„Nepřísluší nám komentovat, jak se daří konkurentům. Obecně ale platí, že situace na trhu se mění, víc a víc o sobě dávají vědět hráči jako Rohlík, kde prodává Benu, Košík, kde jsme my s Dr. Max, nebo Alza či Notino,“ řekl k situaci Michal Petrov, mluvčí Dr. Max.

Posledně zmíněné Notino, tedy původem český, ale v podstatě celoevropský a velmi úspěšný e-shop s parfémy a kosmetikou, se dlouhodobě rozhlíží ve farma segmentu, zatím se mu tam ale nijak výrazněji uspět nepodařilo. Zda se firma o Pilulku zajímá či zajímala, její představitelé na dotazy CzechCrunche prozatím nekomentovali.

CzechCrunch zároveň oslovil několik insiderů z české e-commerce scény, jak vidí šance Pilulky. Panovala mezi nimi shoda, že to je příběh, který se dostal do velmi složité fáze, a že pro hráče jako Rohlík, Alza nebo Dr. Max už podnik bratrů Kasových není moc zajímavým akvizičním cílem. „Obrovský problém Pilulky je, že už dnes dělá velkou část jejího byznysu nelékárenský segment, v podstatě nejsou lékárna, ale klasický retail, jenže bez přidané hodnoty,“ zhodnotil kondici jeden vysoce postavený manažer ze světa českých e-shopů.

Každopádně to, co se bude s Pilulkou dít, je předmětem vášnivých debat insiderů české e-commerce. A vlastně nejen jich, ale také investorů, kteří svého času viděli v e-shopu příležitost pro vzpruhu na churavějícím kapitálovém trhu. I ti ale začínají být k budoucnosti skeptičtí.

Příkladem je burzián Jaroslav Šura, který svého času působil za velkého podporovatele akciového příběhu Pilulky. „Bohužel už z toho je nejen neziskovka, ale i nerůstovka,“ krčí rameny s tím, že svou investici do firmy už loni uzavřel a že příliš nevěří tomu, že se firmu podaří opravit. Jedinou šanci na úspěch vidí v prodeji nějakému většímu hráči, ovšem za podstatně nižší peníze, než se kdy podnik pohyboval.

S přispěním Petera Brejčáka