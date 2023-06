Úspěch první nabídky akcií se neopakoval. Pilulka nyní upsala 67 milionů, chtěla trojnásobek

Komentář investora Jaroslava Šury

Zatímco první kolo bylo podle mého názoru docela úspěšné, druhé kolo naopak považuji za fiasko. Nemá smysl si namlouvat, že bylo úspěšné. Faktorů byla celá řada. Nepovedla se ani reklama v samotném závěru s hláškou, ať si lidé koupí Pilulku, protože takhle levně ještě nikdy nebyla. To se může používat u housek nebo spotřebního zboží, ale u akcií jsem to snad ještě nikdy neviděl. Myslím, že to do našeho konzervativního prostředí nepatřilo, a domnívám se, že to i část investorů odradilo.

Jelikož mi první kolo přišlo uživatelsky dost nepříjemné, protože nebylo tak snadné akcie nakoupit, počkal jsem na druhé kolo. Ale když jsem viděl neochotu ostatních investorů nakupovat, také mě to trochu ovlivnilo a nakoupil jsem méně, než jsem původně plánoval.

Důležitým ukazatelem je za mě EBITDA marže, která byla minulý rok u jádrového byznysu Pilulky v Česku a na Slovensku pouze 1,5 %. Jestliže chtějí expandovat do zahraničí, lze jen stěží předpokládat, že by tam fungovali zásadně lépe než na domácím trhu. Ziskovost Pilulky se tedy patrně dostaví později, než si všichni představovali. Pak zůstává otázka, jak koncipovat její budoucnost.

Vidíme, jaký byl rozdíl mezi Alzou a Mallem. Zatímco Alza byla od začátku stavěná jako výdělečná firma, Mall byl v permanentní ztrátě a stavěný tak, že se bude prodávat. Je možné, že se Pilulka během několika let někomu prodá, samozřejmě za lepší ceny, než jsou dnes, ale bude to nějaký proces.

Management bude muset výrazně sáhnout do nákladů, protože nejvýrazněji loni rostly osobní náklady, a to s EBITDA marží 1,5 % nemůže fungovat. Teď je míč na straně managementu, budou muset výrazně šetřit a redukovat náklady. Musí si dobře uvědomovat, že pokud by chtěli za dva roky další SPO, už jim nikdo nedá ani korunu.