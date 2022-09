Bratři Králové a Petr Mára přebírají prostor Chapter. Nabídne holešovický punk a řadu aktivit

Když se na přelomu 60. a 70. let stavěl hotel a televizní vysílač na Ještědu, vyráběly se tu pláště, které věž tyčící se nad Libercem pokryly. Domov tu měla ocel a i po několika dekádách mají prostory na adrese U Průhonu č.p. 0 v pražských Holešovicích silný genius loci. U stropu jsou traverzy, po nichž jezdila těžká technika, všude vedou dráty a je jasné, že tady se nezačala psát historie teprve předevčírem. Dnes tu už ale není doma železo. Novými pány prostoru Chapter jsou Petr a Jiří Králové a Petr Mára. Tedy jeden bývalý youtuber, jeden současný youtuber a také člověk, který stojí v pozadí, ale jeho role je neméně důležitá.

Jirku Krále a Petra Máru není za předpokladu, že jste v posledních letech občas zapnuli YouTube, potřeba příliš dlouho představovat. První jmenovaný už sice svou úspěšnou kariéru youtubera pověsil na hřebík, ale statisíce fanoušků ho dál sledují na Instagramu a vidět je také jako spoluzakladatel agentury Socialpark. Za ní stojí spolu se svým bratrem Petrem, který se sice záři reflektorů spíše straní, ale jako marketingový odborník, který působil v Mall Group a dnes je mimo jiné partnerem v investičním fondu Reflex Capital, pomohl značku Jirka Král vybudovat. Svými radami pak sourozenci pomáhali i Petru Márovi, když před lety rozjížděl vlastní kanál na YouTube.

Jejich cesty se následně profesně i soukromě různě protínaly. Socialpark bratří Králů dosadil Petra Máru do některých marketingových kampaní, Petr Mára byl zase jedním z mála, komu se podařilo Petra Krále ulovit pro rozhovor na svém kanálu, kde zpovídal zajímavé osobnosti z různých oblastí. Teď se všichni tři rozhodli spojit síly naplno a v září otevřeli prostor Chapter v pražských Holešovicích. Ten není zbrusu nový, ostatně jeho historii jsme už naznačili, ale jeho noví obyvatelé ho chtějí oživit a udělat z něj místo, kde se nejen pracuje, ale také pořádají zajímavé akce.

„My jsme se o takovém nápadu bavili už opravdu dlouho,“ usmívá se Jirka Král, když sedíme v místnosti, z níž se pomalu rodí nové kanceláře jeho agentury Socialpark. Projíždí mezitím fotky v telefonu, aby události, které ho s bratrem a Petrem Márou dovedly až do Chapteru, dokázal správně datovat. „Tady to je, rok 2018,“ zvolá po chvíli. Tenkrát dával na Instagram fotku ze Zetka, což byla kavárna a herní místo ve vrchním patře obchodního domu Kotva, kde Jirka Král ještě v dobách své největší youtuberské slávy často působil a setkával se s fanoušky. Tehdy se tam potkali i s Petrem Márou a padli si do noty.

Foto: Chapter V Chapteru bude možné natáčet eventy i podcasty

„Původní představa byla mít společné prostory, kde je kavárna a kde zároveň máte možnost vyzkoušet si nové technologické hračky, zajímavou módu nebo tenisky, tedy to, co dnes hodně frčí,“ vzpomíná Petr Mára. Prošli tehdy pár míst, ale než se Zetko začátkem roku 2020 zavřelo, žádný vhodný najít nestihli. Jirka a Petr Královi mezitím založili Socialpark, kde dnes tvoří velké kampaně pro známé značky v čele se Zásilkovnou, HBO, Asusem, Avastem nebo Alzou, z Petra Máry se stal uznávaný technologický influencer, který se do tohoto světa po ukončení štace jako oficiální lektor Applu opřel naplno.

O jejich dalším společném směřování rozhodlo, když se zhruba před rokem náhodou sešli na akci právě v Chapteru, o němž do té doby nevěděli. „Byli jsme z toho prostoru okamžitě nadšení. Hned jsme začali debatovat, co všechno by tu šlo vymýšlet, a když jsme se pak dozvěděli, že bychom mohli prostor přebrat, bylo rozhodnuto,“ popisuje Petr Král. Před příchodem pandemie byla v těchto místech prodejna audiotechniky. Po jejím odstěhování si vzal renovaci prostoru na starost designér Jiří Maršál a po dvouleté rekonstrukci vytvořil Chapter.

Dnešní nové kancelářské i eventové prostory jsou obvykle velmi moderní, ale často také sterilní. „Tady je skvělé, že je cítit ten punk Holešovic, jsou tu přiznané všechny prvky, to nás baví,“ přitakává Petr Mára a jmenovec Král ho doplňuje: „Rukopis Jiřího Maršála nám sedí, proto jsme ho převzali celý včetně značky. Teď chceme Chapter akorát ještě trochu doladit do naší identity.“ Na čtyř seti metrech čtverečních teď Jiří a Petr Královi s Petrem Márou startují novou kapitolu, i proto ponechali přiléhavý název Chapter.

Pro Máru to bude vedle jeho kanceláře na Břevnově druhý prostor, kde bude v Praze pravidelně působit, Králové sem stěhují celý svůj Socialpark, který dnes má dvacet lidí. Stávající coworkingové prostory jim už přestávaly stačit, a tak nyní Králové realizují nápad, který měli už ve chvíli, kdy agenturu zakládali – že budou sedět ve svém a prostor budou moci využívat nejen k vlastní práci, ale také třeba k produkci nebo natáčení eventů a pořádání akcí. O tom, že jde o zajímavé místo, které přitahuje, svědčí i to, že tu před časem natáčela reklamu společnost Meta, pod níž patří Facebook nebo Instagram.

Foto: Chapter V Chapteru bude sedět i agentura Socialpark bratří Králů

Prostory Chapteru lze plně přizpůsobit. V Socialparku obvykle fungují v kancelářích od pondělí do středy, pak mají podle potřeby home office, kdy pracují na dálku, nebo někde natáčí. Chapter v tu chvíli bude volný. Pořádat se tu budou přednášky, meetupy, natáčet konference nebo třeba debaty u snídaní či večerních drinků. „Vlastní eventy nás baví a zároveň cítíme, že je po nich poptávka. Výhodou je, že je to náš prostor, a tak se nemusíme bát udělat malou akci pro pár lidí, stejně jako velkou akci a celé to tady naplnit. Nemusíme se na nikoho vázat a platit za další pronájem,“ říká Petr Král.

Společným jmenovatelem Socialparku i Petra Máry je tvorba obsahu všeho druhu a důraz na kvalitu. Bratři Králové přináší do společného byznysu velké zkušenosti z online byznysu a marketingu, Petr Mára má zase z celého světa zkušenosti s pořádáním eventů a přednášek. Dohromady tak chtějí firmám nabízet komplexní balík služeb od zajištění místa včetně cateringu přes vymýšlení obsahu a spíkrů až po natáčení a vysílání. „Chceme náš prostor odlišit tím, že zákazníkům nabídneme crème de la crème – ten poslední kilometr navíc než ostatní, kteří jim třeba na místo všechno navozí, ale už neřeší, jak to celé dopadne,“ říká Petr Mára.

Všechny tři ale na společném podnikání láká zejména to, že budou moci společně vymýšlet úplně nové věci. „Vše bude teprve vznikat, ale těšíme se na to. Všichni se živíme tvorbou obsahu a chceme vymýšlet inovativní formáty, kterými zaujmeme široké nebo klidně i úzce zaměřené publikum. Chapter nám v tomto ohledu dává neomezené možnosti,“ doplňuje Jirka Král. Prostory aktuálně spravuje Socialpark, ale brzy vznikne nová entita, v níž budou bratři Králové a Petr Mára. Zajišťovat bude provoz Chapteru a také řešit eventy na klíč. V ulici U Průhonu je zkrátka na co se těšit.