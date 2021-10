V dnešní zrychlené době je běžné, že hudební umělci vydávají své nové projekty klidně i každý rok. Mohou za to především streamovací služby, na které se valí taková kvanta muziky, že deska, která by ještě před deseti let byla relevantní a aktuální dlouhé měsíce, může dnes zapadnout po několika týdnech. Slavná britská zpěvačka Adele ale evidentně aplikuje jiný způsob. A jak ukazují čísla, rozhodně se jí vyplácí.

Adele se totiž po zhruba pětileté odmlce od vydání posledního singlu Hello vrací zpět na hudební scénu a velkolepě dobývá žebříčky streamovacích služeb. Její nejnovější skladba s názvem Easy on Me, ve které velmi otevřeně mluví o svých intimních vztazích, zaznamenala během prvních čtyřiadvaceti hodin více než 24 milionů globálních poslechů na Spotify, což z ní dělá nejúspěšnější písničku za úvodní den od vydání.

Balada Easy on Me tak odsunula dosavadního držitele rekordu, jihokorejské k-popové uskupení BTS se skladbou Butter. Spolu s tím se stala i nejposlouchanější písní v rámci jednoho dne u posluchačů ve Velké Británii – ve své rodné zemi dosáhla na 3,2 milionu streamů. A to pouze na Spotify. Skvělou jízdu zažívá Easy on Me i na YouTube, kde je k dispozici i její ponurý, černobílý videoklip.

V době vydání článku má nový videoklip od Adele přes 71 milionů zhlédnutí, přičemž za prvních sedm hodin od vydání se youtubový ukazatel přehrání pohyboval okolo dvanácti milionů. Nelze zapomenout ani na Apple Music, kde je obličej Adele vidět jak v playlistu New Music Daily, který Apple přednostně doporučuje posluchačům, tak v žebříčku nejlepších skladeb prakticky po celém světě. Přesná čísla ovšem Apple neuvádí.

Zájem o její novou hudbu navíc ještě sílí. Už zítra, 19. října, totiž na streamovací služby dorazí její dlouho očekávané album s názvem 30, které nabídne rovných dvanáct skladeb. Pro fanoušky této britské pěvecké hvězdy jde obzvlášť o velký moment, její poslední a kritiky velmi dobře přijatá deska 25 vyšla už v roce 2015, tudíž se na nový projekt čeká šest let.

Za takovou prodlevou ovšem nestojí pouze jakési přesvědčení, že těm nejúspěšnějším umělcům stačí s novou, velkou deskou přijít jednou za pár let. Jak Adele, celým jménem Adele Laurie Blue Adkins, prozradila v rozhovoru pro BBC Radio 1, na novém albu pracovala tři roky a během celého tvůrčího procesu se setkala s pochybnostmi, které ji od dokončení desky odrazovaly.

„Dokončit desku bylo zapeklitě těžké. Měla jsem pocit, že jsem se ztratila a přestala si vážit toho, jaký dar je věnovat se hudbě a mít zázemí k tomu ji dělat. Myslím, že jsem se toho na chvíli zalekla, což se na mně podepsalo. Vždy jsem si zakládala na rutině a konzistenci, abych se cítila bezpečně. A přesto jsem se tam vědomě a dobrovolně vrhla do labyrintu absolutního nepořádku a vnitřního zmatku,“ komentuje své stavy během tvorby desky.

Od nového díla 30 se tak už teď očekává, že bude velice úspěšné a může Adele přinést na pomyslnou poličku slávy další trofeje. Aktuálně má britská popová zpěvačka patnáct cen Grammy, devět ocenění ze soutěže Brit Awards, osmnáct zářezů v Billboard Music Awards i pět cen z American Music Awards.