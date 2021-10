Videohry od Amanita Design patří k tomu nejpůvabnějšímu, co v českém herním průmyslu vzniká. Už od první hříčky brněnského studia nazvané Samorost dovedou kritiky i hráče zaujmout audiovizuálním zpracováním a zároveň jim zamotat mozkové závity. Výsledky za rok 2020 navíc ukazují, že se firmě daří i finančně. A to jak zásluhou úspěšných novinek, tak i díky popularitě dřívějších titulů, jako je rošťácká chlupatá kulička Chuchel a její dobrodružství.

Nedávno zveřejněná výroční zpráva, na niž upozornil server Lupa.cz, za loňský kalendářní a současně fiskální rok musí vývojářům z Amanita Design dělat stejnou radost, jakou hráčům přináší vyřešení zapeklitých hádanek v jejich logických hrách (nebo veselé vystupování roztodivných postaviček v nich). Firma meziročně zvýšila tržby zhruba o dvanáct milionů korun na 106 milionů, navíc zaznamenala zisk ve výši 34,5 milionu korun.

„V roce 2020 se společnosti podařilo navýšit tržby oproti předchozím rokům zejména díky tržbám plynoucím z herní služby Arcade společnosti Apple,“ uvádí ve zprávě zakladatel Amanity Jakub Dvorský. Předplatné Apple Arcade poskytuje uživatelům rozmanitou nabídku her na mobilní zařízení i počítače, v níž zájemci najdou i Creaks a Pilgrims od Amanity. A právě první jmenovaný titul byl v loňském roce nejsilnějším tahounem české firmy.

Pokud hráč v Happy Game selže, stane se hlavním chodem hororové hostiny Foto: Amanita Design

„Ukrojila si největší kus koláče,“ potvrzuje pro CzechCrunch Lukáš Kunce z Amanity úspěšnost titulu, jenž se mezi hráče dostal loni v červenci a ukázal jedinečný rukopis vývojářů v až hororovém prostředí. Tím se odlišil od dřívějších her jako Samorost, Chuchel nebo Machinarium, které lákají spíš na roztomilou nebo pohádkově tajemnou atmosféru.

Nicméně i tato díla se na finančních výsledcích společnosti pozitivně podepsala. „Za zmínku stojí nárůst prodejů hry Chuchel na mobilních platformách. Ve statistice denních prodejů dorovnala dlouhodobě stabilní úroveň Samorostu 3. Na Google Play si Chuchel v současnosti vede dokonce lépe než náš dosud nejúspěšnější titul Machinarium,“ říká Kunce.

Happy Game už brzy, neznámá novinka ještě ne

Celkově Amanita Design k poslednímu prosinci loňského roku prodala přes 8,5 milionu kopií svých her, mezi kterými kraluje s pěti miliony prodaných kusů zmíněná robotická adventura Machinarium. Jeden a půl milionu kopií má třetí díl Samorostu, milion pak Botanicula. A o podobný úspěch se již velice brzy pokusí zabojovat už dříve avizovaná Happy Game.

„Vydání Happy Game již je skutečně za rohem. Přesné datum oznámíme v následujících dnech,“ prozrazuje Kunce. Happy Game vyjde kromě PC i na macOS a Nintendo Switch, navíc není jedinou chystanou novinkou z brněnské dílny. Jenže na více informací o taktéž připravované Phonopolis si budou fanoušci muset ještě nějakou dobu počkat.

„Vzhledem k unikátnímu výrobnímu procesu – například kulisy hry vznikají z ručně vyráběných kartonových a papírových modelů – trvá její vývoj skutečně dlouho. Věříme, že to bude stát za to a že si hráči užijí nejen samotnou hru a její příběh, ale i to obrovské množství detailů v grafice a animaci,“ dodává Kunce.

A ještě déle si zřejmě budeme muset počkat na informace o třetí, dosud neoznámené nové hře od Amanita Design. Lukáš Kunce pouze potvrzuje, že je ve vývoji. Než se tak odhalí její tajemství, nezbývá než zkrátit čas řešením hádanek třeba v blížící se Happy Game. Její demoverze je už teď k dispozici na Steamu.