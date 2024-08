Brněnská Authentica překonala půl miliardy. Pro C&A obstarává všechny prodejny v Evropě

Uložit 0

Skupina Authentica loni poprvé překonala půlmiliardový obrat, když dosáhl hodnoty 550 milionů korun s meziročním růstem přibližně o pětinu. Podle vyjádření se firma udržela v zisku, a to i přes značné investice do rozvoje kapacit, kdy například plně začlenila svou dceřinou firmu na výrobu kartonu a vytvořila novou divizi se zaměřením na dekorování obalů. Letos se plánuje soustředit na zpřehlednění portfolia nabízených služeb.

„Loňský rok byl pro nás finančně rekordní – překročili jsme půl miliardu v obratu a pokračujeme v solidní ziskovosti,“ pochvaluje si Miroslav Hanák, jenž Authenticu rozbíhal v roce 2003 jako byznys s pár reklamními stojany. Loni již skupina pracovala na stovkách velkých projektů pro klienty jako Philips, Hugo Boss, Ralph Lauren či C&A, přičemž pro posledního jmenovaného kompletně obstarává všech 1 360 obchodů a 2 471 výloh.

„Důležitá je pro nás dlouhodobá udržitelnost byznysu, který v Brně se společníky budujeme. Proto jsme loni zásadně rozvíjeli služby a kapacity, které nám přinesou úspěch v následujících letech. Nedávnou akvizicí se nám také podařilo upravit strukturu firmy tak, abychom klientům dokázali nabídnout všechny potřebné služby pod jednou střechou,“ vysvětluje Hanák.

Dle jeho slov významně roste nová divize Glass Decor, jež staví na unikátní technologii tisku. Její tiskárna zvládá přímý potisk lahví devíti barvami najednou, jedná se o jedinou tiskárnu svého druhu v Česku a jednu ze tří v celé Evropě. Za první rok s ní Authentica potiskla přes milion lahví a objem se chystá postupně navýšit až na tři miliony ročně.

„Technologie přímého UV sítotisku je budoucností dekorací na sklo, plast, hliník a další materiály. Dodává lahvím luxusnější vzhled a zcela eliminuje papírové etikety. Jedná se o organické, netoxické a bezolovnaté barvy, jde tak o udržitelnou formu dekorace obalů, která je šetrná k životnímu prostředí i uživateli,“ vysvětluje Pavel Zemčík, ředitel této divize. Firma navíc letos investuje do pořízení i dalších tiskařských technologií.

Další divize Authentica Fulfillment, se kterou skupina během pandemie poprvé vkročila do e-commerce, pod vedením Petra Litavce během tří let vyrostla na obrat 150 milionů a míří na pozici dvojky trhu. „Růst fulfillmentu v uplynulém roce byl značný a letos musíme znovu navýšit kapacity. Postupně se rozšiřuje skladová plocha a zároveň zásadně investujeme do automatizace,“ vysvětluje Hanák. Koncem roku by měli být schopni vyexpedovat až 2,5 milionu zásilek ročně.

Authentica se v posledních letech rozkročila do několika oborů. „Komplexita našich služeb nám hraje do karet. Klient zpravidla začne využívat některou z našich služeb a postupem času zjistí, že mu dokážeme pomoci i v dalších oblastech. Finančně i organizačně mu pak dává smysl mít vše pod jednou střechou,“ popisuje Hanák s tím, že letos ale firma přistupuje k úpravám ve firemní struktuře i struktuře svých služeb.

Výsledkem má být vznik několika divizí, každá se specifickým portfoliem a jednou vizí. Pro firmu má být nadále klíčový český trh, nicméně s vybavením prodejen a prodejních míst nabírá na obrátkách také v zahraničí, kromě nákupních center po Evropě jde také o Singapur nebo Spojené státy, kam se brzy chystá s dalším novým projektem.