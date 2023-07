Od pár reklamních stojanů k Hugo Bossovi. Brněnská Authentica se přiblížila k půlmiliardovému obratu

Před dvaceti lety založil Miroslav Hanák s několika přáteli malou firmu na reklamní stojany. Aktuálně je již brněnská Authentica zavedený hráč, který dodává retailové marketingové produkty i globálním značkám jako Hugo Boss, C&A, Tchibo nebo Philips. A během pandemie k tomu rozběhla další byznysovou nohu, outsourcing logistiky, v němž vidí velký potenciál.

„Když přijdete do prodejny, Authentica umí vyrobit v zásadě cokoli, co tam vidíte, vyjma zboží – od designových dřevěných pokladen až po reklamní stojany a balení zboží,“ přibližuje Miroslav Hanák, zakladatel Authentiky. Když v roce 2003 ve čtyřech lidech a s pár reklamními stojany byznys rozbíhal, udělali přitom obrat pět milionů korun. „Ve snu by mě nenapadlo, že z toho vlastními silami bez externího financování vybudujeme značku s obratem téměř půl miliardy korun a globálními klienty,“ vypráví.

Nyní se tak Authentica specializuje na vybavení a dekorace kamenných obchodů. Loni podle vyjádření dosáhla obratu 465 milionů korun, přičemž více než sedmdesát procent přišlo ze zahraničí. Svůj tým rozšířila o šedesát lidí na celkových 260, součástí skupiny je také chráněná dílna o více než 60 lidech, kartonážka pro výrobu a zpracování kartonů, farma 3D tiskáren a nedávno přibyla i vlastní unikátní tiskárna na lahve.

Byznys Authentiky ale v posledních letech zastavil příchod pandemie. V podstatě ze dne na den musela zastavit výrobu. „Bylo to náročné, najednou jsme měli skoro dvě stě volných lidí. Nemohli jsme dopustit, aby najednou byli bez práce. Začali jsme hledat jiné zdroje příjmu a mezitím využívali volné kapacity pro výrobu ochranných štítů pro zdravotníky,“ říká Hanák.

Během této doby společnost nalezla také další příležitosti, konkrétně otevřela novou fulfillmentovou divizi pro kompletní outsourcing logistiky a navazujících služeb pro malé a střední e-shopy, aby se nemusely starat o vlastní sklady a expedici. Nejdřív Authentica tuto službu spustila pro svého dlouhodobého klienta, rakouskou značku mikrodrinků Waterdrop.

Pro tu původně Authentica dodávala balení, později k tomu přidala skladování a expedici objednávek. Po vyladění této spolupráce začala fulfillment nabízet také dalším malým a středním e-shopům. Pro Waterdrop a ostatní e-shopy loni vyexpedovala přes 600 tisíc objednávek, přičemž letos očekává navýšení o polovinu.

„Logistika je pro e-shopy noční můrou. Řešení skladových prostor, zaměstnanců, objednávkového systému, vyjednávání o cenách dopravy. Právě logistika bývá častou překážkou v jejich růstu. Fulfillment tohle řeší. My navíc díky retailovým službám dokážeme e-shopům nabídnout i návrh, výrobu a kompletaci balení,“ dodává Petr Litavec, šéf Authentica Fulfillment.