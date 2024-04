Mít e-shop je těžká disciplína. Češi se zdráhali outsourcovat část povinností, to se ale mění

Uložit 0

Příběh Authentica Fulfillment začal během lockdownu za covidu, kdy dříve čistě retailová firma Authentica, vyrábějící obaly a zaměřená na design prodejen, hledala nové možnosti rozvoje. Její tehdejší klient, rakouská firma Waterdrop, zrovna řešil problémy s fulfillment centrem, a tak se domluvil s majitelem společnosti Authentica Mirkem Hanákem, že by to mohli zkusit. A vyšlo to.

„Měli jsme obrovské štěstí v tom, že Mirek Hanák najal vedoucího fulfillmentu Lukáše Vrabce. Ten do té doby pracoval asi osm let v Amazonu, kde vedl operativu na Blízkém východě v Dubaji. A kdo dělá lépe fulfillment než Amazon? Když získáte takového člověka, máte celkem dobrou šanci, že ten projekt bude úspěšný,” vysvětluje Petr Litavec, který Authentica Fulfillment vede, jak je možné, že se podařilo záběr firmy v krátké době rozšířit. A když se to podařilo u jednoho zákazníka, tak proč to nenabízet i dalším?

Různé služby, které měly firmám přebírat část zodpovědností, jako je třeba účetnictví, právo nebo fulfillment (neboli outsourcing logistiky internetového obchodu), se přitom dříve v Česku velmi těžko prosazovaly. „Souvisí to asi s historickým kontextem České republiky, kdy tady nebyla tendence věci outsourcovat, protože já, majitel, to udělám vždycky lépe než ostatní. To se ale s příchodem nové generace velmi mění,” říká Litavec, jež byl hostem nového dílu podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

„Náš průměrný zákazník je majitel e-shopu, zhruba třicátník, který si spočítá, že některé věci radši outsourcuje, pokud to ten dodavatel dokáže udělat lépe a kvalitněji,” přibližuje fungování firmy.

Byznys se začíná racionalizovat, e-shopy se soustředí na to, jaké mají náklady.

Poptávka po fulfillmentu tak v Česku podle Litavce roste. Dodává, že to souvisí také s ozdravením zdejší e-commerce scény po covidu. Když byly kamenné obchody zavřené, začalo se mluvit o tom, že odteď se už bude vše nakupovat online. Jenže to se nestalo, nebo alespoň ne v takové míře, jak si mnohé e-shopy představovaly. Velká část z nich pak zkrachovala nebo si prošla velmi těžkým obdobím, když poptávka opadla.

„To je podobné jako s home officy. Pamatuji si predikce za covidu, že už lidé nebudou pracovat v kancelářích. A dnes vidíme, že jsou home officy zakazovány. Firmy se s tím nedokázaly vypořádat a covidové nadšení ze změny přemýšlení o byznysu a životě vyprchává,” popisuje Litavec.

A co konkrétně myslí tím, když mluví o ozdravení e-commerce scény? „Byznys se začíná racionalizovat, e-shopy se soustředí na to, jaké mají náklady. Přestaly mít nerealistické představy o tom, jak budou růst. Zkrátka majitelé už asi nemají takovou tendenci vymýšlet hlouposti, ale soustředí se na to, co opravdu vydělává peníze a dává byznysově smysl.” A tím je i outsourcování některých věcí. Například držet sklad, když z něj většinu roku využijí jen malou část, už nedává smysl většině e-shopů.

