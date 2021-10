Když přijdete do vyhlášeného berlínského nákupního centra KaDeWe, potkáte se s jejich výrobky. Když půjdete nakupovat do některé z prodejen značky Hugo Boss, bude vás lákat jejich kreativa. A když si pořídíte lahev od rakouské společnosti Waterdrop, která vyrábí rozpustné kapsle pro ochucení vody, najdete na ní jejich rukopis. Řeč je o brněnské kreativní skupině Authentica, která začínala s výrobou reklamních nosičů a dnes se rozpíná byznysově i geograficky.

Zakladatel Authenticy Miroslav Hanák je v byznysu už 18 let. S kolegy začínali výrobou různých reklamních nosičů a dekorací do výloh či interiérů. Postupně se vypracovali ve významného hráče, který ze své brněnské pobočky vyrostl i do několika okolních zemí a na jeho služby sází po celém světě slavné značky jako Hugo Boss. V příštím roce by měla brněnská skupina utržit přes půl miliardy korun a jako trefa do černého se ukazuje sázka na kapsle, které ochucují obyčejnou vodu.

Pětačtyřicetiletý Miroslav Hanák ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, jak se před lety potkal se zakladateli rakouského startupu Waterdrop, který chce pomáhat lidem pít více vody. Z výroby krabičky pro pár kapslí se nakonec stala komplexní a oboustranně prospěšná spolupráce, která rychle posouvá dopředu nejen Waterdrop, ale i celou Authenticu. Její šéf v rozhovoru popisuje, jak všechny aktivity do sebe zapadají, proč před lety tolik riskoval a kam se chce s kolegy posunout dál.

Kdo je Authentica a co všechno děláte?

Za Authentica Group stojím společně s Martinem Hasilíkem, Pavlem Zemčíkem a Lubošem Štanclem. Jádro našeho byznysu je rozděleno do tří sekcí. První jsou POS média, tedy klasické reklamní stojany, poutače či vitríny, se kterými jsme kdysi dávno začínali. Postupně jsme přidali vybavení kamenných prodejen a třetí divizi představují takzvané window kampaně, což jsou například dekorace výloh.

Pro koho takové projekty děláte?

Mezi největší klienty patří značka Hugo Boss, pro kterou navrhujeme výkladní skříně ve všech obchodech po celém světě. Naši práci uvidíte v obchodech od Toronta přes Prahu až po Singapur. S Hugo Bossem spolupracujeme dva roky, ale tři roky nám trvalo se k nim vůbec dostat. Mají okruh preferovaných dodavatelů, nicméně když se mezi ně dostanete, nechají si vás, dokud odvádíte dobrou práci. Je to v podstatě jako ve sportu. Za poslední dva roky měla Authentica v této oblasti polovinu veškerých svých aktivit a to nás těší.

Dalším velkým klientem je C&A, pro které připravujeme po celé Evropě jak window kampaně, tak in-store vybavení. Další naši klienti mají obchody v berlínském nákupním centru KaDeWe, což je mezi nákupními centry pojem. Kdo není v KaDeWe, jako by nebyl. Poslední tři roky jsou tam od nás každý měsíc nové instalace. Pokaždé, když přijedete do Berlína, uvidíte v KaDeWe naši práci.

Jedna z instalací brněnské skupiny Authentica v berlínském KaDeWe Foto: Authentica

V kolika lidech takové zakázky děláte?

V Brně dnes máme v kanceláři a ve výrobě kolem 250 zaměstnanců. Letos jsme se přestěhovali do vlastních prostor, máme k dispozici 12 tisíc metrů čtverečních. Máme díky tomu na jednom místě jak výrobu, tak kanceláře, zároveň máme pět kilometrů od sídla také logistické centrum, v němž je dalších 6,5 tisíce metrů čtverečních skladovacích prostor. A podepsaných máme dalších šest tisíc na rok 2022.

Takže rychle rostete?

Rosteme. Vedle Brna máme pobočky také v Praze, Norimberku a Curychu, jsme totiž hodně aktivní v Německu, Rakousku a Švýcarsku. V Česku patří mezi naše největší klienty Nestlé a Philips. Největší koláč klientů je ale v německy mluvících zemích.

Minimálně při laickém pohledu děláte pro velké klienty poměrně velké projekty. Jaká je vaše pozice na trhu?

U nás jsme v oboru největší ryze česká firma. V rámci evropského trhu si troufnu říct, že patříme mezi pět až sedm největších hráčů v oboru. Rozhodně nejsme jednička, ale zároveň nejsme ani sedmička, nicméně se máme pořád kam posouvat. Celá retailová branže navíc dostala během pandemie zabrat a mnoho hráčů skončilo. V Česku například zavřel Pietro Filipi, což byl v evropském měřítku malý klient, ale i třeba Marks & Spencer má problémy. Na druhé straně Hugo Boss patří k největším zadavatelům, na které můžeme dosáhnout. Pak jsou luxusní značky jako Louis Vuitton nebo Rimowa ze skupiny LMHV, ke kterým bychom chtěli více proniknout, protože ty rozhodně nezmizí, naopak.

Co všechno pro své klienty děláte?

Důležité je, že to není jen o výrobě toho, co pak vidí zákazník. O největší klienty se u nás stará třeba patnáctičlenný tým, kde jsou projekťáci, kreativci, řešíme logistiku, sestavování instalací a tak dále. Právě projektový management posunul Authentica Group do nejvyšších pater, protože vyrobit reklamní nosič umí de facto každý, ale složitější je to celé vymyslet, zprocesovat a dodat na místo určení včas. Navíc zatímco dokončujete jednu kampaň, už pracujete na další, která přijde, a tak je to takový nekonečný koloběh.

Když za vámi přijde třeba Hugo Boss, jak to funguje? Mají představu a vy ji realizujete, nebo celou kampaň vymýšlíte?

Hugo Boss funguje tak, že každé tři týdny posílá požadavky k novým projektům. V první fázi je několik firem, které musí zpracovat nejlepší technické provedení a navrhnout cenu. Pokud se dostanete dál, děláte první vzorky. Na základě vzorků, ceny, termínu a místa se pak rozhodne, kdo zakázku získá. Je totiž také důležité, jestli někdo vyrábí v Číně, nebo v Evropě. Je stále větší tendence nevozit materiál přes celý svět. Když zakázku vyhrajete, máte obvykle kolem osmi týdnů na realizaci, celý proces ale trvá tři až čtyři měsíce.

Co všechno dokážete vyrobit?

Hlavní součástí celého areálu je kartonážka. Jsme největší kartonážka na jižní Moravě specializovaná na výrobu POS systémů široko daleko. Dále tu máme stolárnu, digitální tisk, zpracování plastů, gravírovací centrum nebo farmu s pětatřiceti 3D tiskárnami, na kterých děláme menší projekty. Nechybí ani CNC stroje. Díky tomu, že máme i vlastní logistické centrum, jsme schopní našim klientům zařídit úplně vše v naší režii.

Počítám, že to je třeba proti jiným reklamním agenturám vaše konkurenční výhoda?

Je to velká výhoda. Jakmile naši designéři a grafici s klientem něco namyslí, mohou si to hned jít zkusit vyrobit. Je pro nás klíčové, že máme celou výrobu pod kontrolou a nejsme odkázaní na třetí strany, u kterých nikdy nevíte, co přijde. Můžeme díky tomu garantovat kvalitu, to je třeba v Německu, kde si na ni potrpí, důležité. Pokud uděláte pro Hugo Bosse něco dvakrát špatně, končíte, stejně jako neexistuje, že byste měli zpoždění. Je to tvrdá, ale férová hra.

Zmiňoval jste značky jako C&A nebo Hugo Boss, ale vaším velkým klientem je také Waterdrop. Jak jste se k němu dostali?

S Waterdropem spolupracujeme asi čtyři roky. Dostali jsme se na ně díky tomu, že jedna vídeňská kolegyně z L’Oréalu, pro který patnáct let děláme, přestoupila do Waterdropu a tam nás doporučila. Waterdrop byl tehdy úplně na začátku, neměli na trhu jediný produkt a začínali s vývojem obalů pro své takzvané dropy, což jsou ochucené microdrinky (kapsle – pozn. red.) rozpustné ve vodě. Poprvé jsme se tehdy potkali s majiteli, kteří za námi přijeli s tím, že na ně potřebují krabičku.

Jedna z instalací brněnské skupiny Authentica Foto: Authentica

S čím za vámi tehdy přišli?

Představili nám hlavní poslání Waterdropu, které tkví v tom, že chtějí pomáhat lidem pít více vody. Samotná voda totiž ne každému chutná, a tak se kupují různé náhražky v podobě slazených a minerálních vod s příchutí. Už se ale neřeší, že i v těch minerálních vodách je spousta cukru. V kostce Waterdropu jsou vitamíny a bylinky, které vodu ochutí, ale je kompletně bez cukru. Na tom Waterdrop začínal, dnes už je z něj technologická firma, která vyvíjí aplikace pro sledování, kolik toho vypijete, nebo zařízení k čištění vody a chystá další produkty.

Zároveň jejich druhé důležité poslání je ve snížení obrovského množství plastu, které se vyprodukuje. Ročně se vyrobí kolem 500 miliard plastových lahví, uhlíková stopa je obrovská. Samotný drop od Waterdropu je sice pořád zabalený v plastu, ale to je poslední dílek, který řeší. V jednom balení dvanácti dropů je stejné množství plastů jako ve víčku od jedné plastové lahve. Pomoci lidem pít víc vody a zároveň šetřit plasty, to je hlavní poslání Waterdropu. Proto vyrábí skleněné nebo nerezové lahve, žádné plasty.

A s tím potřebovali pomoct?

Na začátku za námi přišli, zda jim pomůžeme vyrobit celou krabičku na zmíněné dropy. Tehdy jsme se ještě nebavili o žádných dalších technologiích, tak daleko nebyli. Mě to i tak zaujalo, ale nebyla to jednoduchá situace. Když děláte jednu kampaň pro Hugo Bosse a další velké značky za druhou a najednou přijde začínající firma, že chce vyrobit malou krabičku, je to těžké byznysové rozhodnutí, zda se tím vůbec chcete zabývat a máte na to čas. My jsme si tehdy řekli, že do toho půjdeme, a vyplatilo se.

Kam se vaše spolupráce s Waterdropem za čtyři roky posunula?

Waterdrop má dnes po Evropě několik poboček. V České republice působí se společností Waterdrop CEE, což je jediná společnost, kde nejsou vlastníky jen majitelé Waterdropu. Menšinové podíly máme já a Kateřina Navrátilová, která firmu řídí. Jsme jediní v Česku, kdo takové zastoupení pro Waterdrop má, a dnes už pod nás spadají také další trhy včetně Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska a Rumunska. Ve Waterdrop CEE jsem soukromě, ale velký podíl na vzniku firmy měla i Authentica jako taková, protože rozjet firmu na zelené louce stojí nějaké peníze a nebylo to málo. Jen za poslední rok nám ale čísla narostla trojnásobně.

„Bylo to velké riziko. Tehdy byl Waterdrop na začátku a my jen uvěřili jejich vizi.“

Platí, že stejně jako u dalších klientů pro Waterdrop nejen vyrábíte, ale řešíte také logistiku?

V rámci pokračující spolupráce jsme založili i další společnost Waterdrop Fulfillment, kde vlastní polovinu Authentica Group a polovinu Waterdrop. Jde o logistické centrum, kde má Waterdrop sklad a odkud odbavujeme veškeré jeho online objednávky do celé Evropy. Děláme dnes kolem 90 tisíc objednávek měsíčně, a to jsme otevírali loni v létě. Vedle logistiky řešíme gravírování lahví, v rámci chráněné dílny, kde máme 40 kolegů, kompletujeme další produkty. Je to komplexní spolupráce. Vyrábíme pro ně také veškeré vybavení pro kamenné obchody, které mají různě po Evropě.

Jak vysoká byla z vaší strany investice do té logistické společnosti, kterou máte s Waterdropem napůl?

Sám jsem do toho vložil nižší jednotky milionů korun, zhruba 15 milionů korun vložila Authentica Group ve formě podpory, která se postupně vracela zpět. Připravujeme teď expanzi na další trhy. Česko, Slovensko a Polsko už dobře fungují, chystáme se do Rumunska a příští rok do Maďarska a Chorvatska. Rakouský Waterdrop zároveň úspěšně vstupuje na americký trh, což cítíme i my, protože se produkty distribuují opět z našeho centrálního skladu.

Jak se na rozhodnutí, že jste tehdy do výroby malé krabičky pro začínající firmu šel, díváte zpětně?

Bylo to velké riziko, mohlo to dopadnout úplně opačně. Tehdy byl Waterdrop na začátku a my jen uvěřili jejich vizi. Máme dnes i díky tomu se třemi zakladateli nadstandardní vztahy, pouští nás blíže ke svému byznysu, i proto tak rychle rosteme. Přitom se zahříváme, hra teprve začne.

Co to znamená? Vaše tržby za loňský rok překročily 400 milionů korun. To jsou čísla za Authenticu i Waterdrop?

Je to obrat celé skupiny Authentica Group, do níž spadají Authentica, GRD Servis, Craftwork a Waterdrop Fullfilment. Samotný Waterdrop je mimo. Loňský rok byl specifický v tom, že jsme sice rostli díky Waterdropu, ale zároveň nám zásadně propadl retail, který byl zavřený. Částečně nám pomohlo zmíněné budování logistického centra a také výroba více než půl milionu ochranných štítů, které jsme dodávali po celé Evropě a díky kterým mohla naše výroba jet dál. Každopádně v obratu míříme zhruba na 530 milionů korun za rok 2022.

Waterdrop vyrábí rozpustné kapsle pro ochucení vody

Jak jsou na tom výsledky Waterdrop CEE?

První rok jsme se pohybovali řádově v milionech korun. Loni to bylo už 25 milionů a letos chceme atakovat 80 milionů korun. Vize je, abychom se do tří let dostali na 250 milionů korun.

Letos se má vyrobit pro Waterdrop milion kusů skleněných lahví. I ty vyrábíte vy?

Očekáváme, že to nakonec letos bude daleko přes milion, zhruba 1,3 milionu lahví. Loni se jich přitom vyprodukovalo „jen“ asi 400 tisíc. Příští rok už míříme na dva miliony, ten další na tři. Samotné lahve nevyrábíme, protože sklárnu nemáme, ale jinak řešíme celý výrobní proces. Existují tři velikosti lahví, zároveň máme deset základních designů, takže to je dohromady 30 různých druhů lahví a na každou se musí vyrobit víčko, speciální pouzdro a kartonový tubus.

Sklenice je navíc potištěná devíti barvami, což v Evropě nikdo jiný nedělá. Přitom ji můžete dát do myčky a i po čtyřiceti umytích si zachová původní vlastnosti. Také samotná výroba probíhá v Evropě. Loni to bylo 45 tisíc lahví, příští rok počítáme s 50 až 60 tisíci. Snažíme se vymýšlet pořád něco nového.

Takže jste výrobu rozšířili o gravírovací centrum?

Stejně jako jsme nikdy předtím nedělali 3D tisk nebo logistiku, museli jsme se naučit i gravírovat. Několik měsíců nám trvalo najít správného dodavatele, dnes už máme na cestě další lasery a objem výroby roste. Jen v příštím roce plánujeme do výroby investovat 110 až 120 milionů korun, abychom zvládli poptávku Waterdropu pokrýt. Rozšiřujeme v rámci toho i zmíněné logistické centrum a pro celou firmu je to velká jízda, ohromně nás to po 18 letech na trhu nakoplo.

Ostatně fulfillment, který e-shopům řeší logistiku a rozesílání zásilek, jste také nikdy předtím nedělali. Máte rád takové nové výzvy?

Fulfillment byl zase vyústěním úzké spolupráce s Waterdropem. Oni s ním začínali a také se od začátku snažili velkou část aktivit outsourcovat. Jednou mi jeden z majitelů Waterdropu říkal, že mají problém s fulfillmentovým centrem, že jim úplně nefunguje, protože nejsou schopní reagovat na svůj rychlý růst. Tak jsem mu hned navrhl, co kdybychom to začali dělat společně. Nevěřil, že bychom to mohli zvládnout, ale vypsali výběrové řízení, do kterého jsem se přihlásil.

Přihlásil jste se do výběrového řízení na projekt, který jste nikdy předtím nedělal?

Stihl jsem si už dokonce mezitím najít nového kolegu, který dříve řešil logistiku v Amazonu. Najímal jsem ho, aniž bych věděl, že ten projekt dostaneme. Zároveň jsem už měl v Brně předdomluvenou halu, kde by to šlo celé dělat. Nakonec i to při výběrovém řízení pomohlo, že viděli zkušeného člověka z Amazonu a další jasné plány. Navíc jsem Waterdropu nabídl jako bonus polovinu firmy s tím, že jejich úkol bude dodávat zakázky a my to budeme celé řídit. Spolu s Waterdropem tak roste i celá Authentica a postupně jsme letos fulfillmentové služby začali nabízet i jiným firmám.

S kým spolupracujete? Není na trhu v tomto ohledu velká konkurence?

Hledáme hráče, kteří se snaží propojit online a retail, v tom vidíme budoucnost. Všichni velcí online hráči se přesouvají do retailu. My přitom nyní dokážeme nabídnout jak fulfillment e-shopu, tak i všechny další služby, které potřebujete při budování kamenných prodejen. Nechceme nabízet standardní fulfillment, v rámci kterého k nám akorát klient naskladní zboží a my ho rozvezeme. To dělají skvěle firmy jako Shipmonk a další. My chceme hledat přidanou hodnotu, kdy dokážeme k logistice nabídnout i výrobu stojanů na dané produkty a další služby spojené s retailem. S Waterdropem jsme si osahali, že takový model funguje, a rádi bychom podobným způsobem pomohli i dalším firmám.