Brněnský cestovní portál Travelking mění majitele. Přes sto milionů korun za něj zaplatili Němci

Na trhu slevových portálů se v Česku vypracovali na pozici dvojky, následně stejně jako i Slevomat transformovali svoje zaměření na cestovní ruch. Pandemie koronaviru srazila jejich byznys na nulu, v krizi se ale přeorientovali na lokální turismus a dokázali se udržet v zisku. Portál Travelking v posledních letech úspěšně prošel mnoha výzvami a nyní otvírá novou kapitolu. V transakci, která jej ohodnotila na více než 100 milionů korun, plně přechází pod křídla německého TravelCircusu.

„Dohodu s TravelCircusem vnímáme jako fúzi, ne jako exit, což by byl stoprocentní prodej podílů na hotovost a odchod majitelů ze společnosti. V našem případě je podstatná hlavně výměna akcií a na našem působení ve firmě se nic nemění,“ upozorňuje na úvod Peter Kóša pro CzechCrunch. Původem Slovák svůj Travelking – ještě pod názvem Slevoking – zakládal se společníkem Tomášem Čmelíkem v roce 2014 a před současnou transakcí byli ve firmě jedinými majiteli.

Výměnou za stoprocentní podíl ve firmě teď Kóša a Čmelík získali kombinaci akcií TravelCircusu a hotovosti. Akcie jako motivaci pro růst a hotovost jako vybalancování rizika a kompenzaci absence budoucích zisků, což má souviset se změnou směřování firmy ze ziskové a stabilní na rostoucí. Přesnou výši transakce strany nezveřejňují, podle vyjádření pro CzechCrunch ale přesáhla hranici sta milionů korun.

„Základním požadavkem pro TravelCircus bylo, aby celý management a tým ve firmě zůstal, nadále ji vnímal jako vlastní a byl dále motivovaný minimálně stejně jako dosud. Tomuto cíli se přizpůsobila také struktura transakce. V první řadě jsme si museli ujasnit, že obě strany chtějí to samé,“ doplňuje jedenatřicetiletý Kóša.

Foto: Travelking Peter Kóša z Travelkingu

Travelking získal své současné jméno v roce 2019, kdy prošel rebrandingem a zároveň ohlásil jasný cíl – stát se číslem jedna pro cestování po Evropě, a to jak do sousedících zemí, tak na jih k moři. Vypuknutí pandemie ovšem tyto plány nabouralo a mezinárodní turismus se omezil na minimum, o to víc ale lidé chtěli cestovat lokálně doma. Portál se tak opět přeorientoval a v prvním pandemickém roce sice klesl o polovinu, ale dokázal se udržet v zisku.

V dobré formě pokračoval také loni, kdy ziskovost počítal ve vyšších jednotkách milionů korun. Podle Kóši byl rok 2021 pro Travelking překvapivě dobrý, což vysvětluje přizpůsobením se novému normálu po krizovém roce 2020. Firma začala fungovat efektivněji s nižšími náklady a zároveň ve srovnání s jinými lety zaznamenala netradičně silnou letní sezonu.

„Myslím, že jsme prošli jakousi manažerskou zkouškou, která i v očích TravelCircusu znamenala pozitivní body. Hodně cestovatelských firem skončilo nebo zastavilo činnost, my zvládli operovat nadále, zachovali celý klíčový tým, loni vykázali zisk a hlavně akceschopnost vrátit se na minimálně původní čísla s nástupem stabilnější doby teď v roce 2022,“ přibližuje Kóša.

Letos Travelking hlásí téměř dvojnásobný meziroční růst a také nejziskovější rok své historie. „Firma je celkově ve stavu, kdy byla na takovou transakci velmi dobře připravena. Všechny okolnosti jsme byli schopni promítnout i do naší valuace, takže to hodnotíme velmi pozitivně,“ říká.

Nyní ve spojení s TravelCircusem chce firma i nadále pokračovat v mezinárodním tažení. Travelking doteď působil ve třech zemích, kromě domácího Česka také na Slovensku a v Maďarsku. Ubytování turistům ovšem nabízel i v dalších státech. Naproti tomu nový německý majitel již má pokrytých deset trhů a posledně expandoval do Spojených států, transakce pro něj tak znamenala rozšíření o tři nové země.

TravelCircus je aktuálně asi pětkrát větší než Travelking co se týče obratu a má asi trojnásobek zaměstnanců. Byznys německé firmy se kromě prodeje krátkodobých pobytových balíčků narozdíl od českého protějšku ale opírá také o druhou nohu, která souvisí s eventy – například při prodeji lístků na koncert Coldplay se cesta spojí s ubytováním v hotelu v Paříži a návštěvou Disneylandu. To chce nabídnout zákazníkům také v Česku.

„Možných synergií je hodně, umíme si výrazně pomoct s portfoliem. Především budeme schopni poskytovat našim partnerským hotelům německou, rakouskou či holandskou klientelu. Němci například velmi rádi jezdí do Karlových Varů, do Budapešti či například v létě k Baltskému moři,“ uzavírá Kóša.