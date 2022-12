Brněnští investoři skupují budovy továren a pak je firmám pronajímají zpět. A poráží tím inflaci

Každý, kdo opouští ruzyňské letiště autem či autobusem, kolem něj jede – trojdílný administrativní komplex Airport Business Center. Sídlí v něm celní úřad, celkem devítipatrová stavba nabízí více než čtrnáct tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor a přes tři sta parkovacích míst. Od ledna ji vlastní realitní fond Jet Industrial Lease ze skupiny Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita, který se v době mimořádně vysoké inflace nyní pochlubil nadstandardními výsledky.

Ve finančním roce od července 2021 do konce června 2022 vykázal fond zhodnocení přes dvacet procent a ke konci září dosáhl fond dokonce nad pětadvacet procent. Ruzyňské centrum je v něm ovšem výjimkou, která mu má pomoct lépe se rozkročit a diverzifikovat, jeho zaměření je v českém kontextu poměrně unikátní.

Jet Industrial Lease nakupuje hlavně průmyslové objekty, třeba tovární budovy, od jejich vlastníků a obratem jim je zase dlouhodobě pronajme. Průmyslové firmy tak získají jednak hotovost, jednak jim ubude starost o údržbu a rozvoj nemovitosti, což není obvykle jádro jejich podnikání.

Pro Faita, který má rozsáhlé zkušenosti se záchranou strojírenských firem a v minulosti převzal, vyspravil a následně lukrativně prodal podniky jako MSV Metal Studénka nebo Kordárna Plus, jde o projekt, který začal chystat ještě před úderem koronavirové pandemie.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny z května předloňského roku popisoval: „Řada našich investorů se nás v posledních letech ptala, proč nechceme jít do realit, že by je s námi rádi dělali. A protože máme zkušenosti s průmyslovými firmami, dokážeme dobře posoudit bonitu nájemníků nemovitostí a rozumíme jejich byznysu lépe než klasické nemovitostní firmy.“

Za ty zhruba dva roky, co je Jet Industrial Lease na světě – jde o fond kvalifikovaných investorů, který je tedy určen jen pro ty, kdo do něj mohou vložit řádově miliony korun –, už včetně ruzyňského centra koupil sedm objektů v Česku, Polsku a Německu v souhrnné hodnotě tří miliard korun. Je mezi nimi například areál známého německého výrobce zahradní techniky AL-KO. A teď cítí, že nastupující recese a energetická krize, pro něj budou další příležitostí k akvizicím.

„Pro trh komerčních realit bude příští rok rokem zajímavých investičních příležitostí. Na jedné straně budou stále působit dopady negativních faktorů a recese, a to nejen přímo na vlastníky nemovitostí, ale především na jejich nájemce. Na trhu by se tak měly objevit zajímavé akviziční příležitosti, zejména v sektoru průmyslových nemovitostí, kde budou podniky nuceny hledat další zdroje kapitálu k překlenutí krizového období,“ říká šéf fondu Pavel Drabina. A připomíná, že na trhu už je znát mírné zlevňování některých nemovitostí, na které se koukají.

To podle něj ale není primární důvod, proč je tento segment, kterému se v českém investičním světě nikdo kromě brněnských finančníků nevěnuje, tak zajímavý: „Přidávají zásadní změny v průmyslu a logistice, kdy do hry vstupuje deglobalizace, dekarbonizace, zkracování dodavatelských řetězců a nearshoring, což pro investory do komerčních a zejména průmyslových nemovitostí předznamenává možnost zajímavého a stabilního zhodnocení.“ Drabina a spol. nyní prověřují zhruba sedm potenciálních akvizic nejen v Česku.

Skupina Jet Investment se na průmysl specializuje i ve svých dalších dvou fondech, tam už jde ale o akvizice celých firem. Do impéria Igora Faita tak dnes patří například výrobce kogeneračních jednotek Tedom, dodavatelé technologií pro elektrárny 2JCP nebo polská průmyslová skupina Rockfin.

„I přes současné globální výzvy průmyslu plně důvěřujeme, jde o stabilní součást nejen historie, ale především evropské budoucnosti, perspektivní obory jako například čistá energetika, vodík, moderní materiály nebo pokročilé strojírenství považujeme za motory budoucího růstu Evropy,“ říká Fait.