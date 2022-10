Brno chystá lanovku za miliardu. Potřebné dokumenty ke stavbě už má pohromadě

O lanovce, která by v Brně propojila univerzitní kampus s fakultní nemocnicí v Bohunicích, se mluví už od roku 2014, až teď se ale projekt dostal do nové fáze. Město má stavební povolení a nový dopravní prostředek, který by měl vést na trase dlouhé 1,7 kilometru, by mohl být hotový do roku 2024.

Kabinky lanovky by měly svést až dva tisíce cestujících za hodinu. Konkrétně mezi stanicí Pisárky-Lipová, kde by v areálu brněnského výstaviště měla v budoucnu vzniknout nová multifunkční hala, dál ke stanici Riviéra u Bauerovy ulice a pak nahoru přes řeku Svratku a les až ke kampusu. Konečnou má mít lanovka u Fakultní nemocnice Brno, a to ve stanici Kampus – terminál.

Moravská metropole potřebu lanovky už dříve vysvětlovala tím, že u výstaviště má vzniknout důležitý dopravní uzel. „Lidé tam budou mít možnost z aut přesednout nejen na tramvajové linky, ale právě i na lanovku,“ uvedla tisková mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Lanovka by ale kromě toho měla i navazovat na cyklistické arény Bike aréna Anthropos a Bike aréna Netroufalky.

O tom, že se dlouhá léta diskutovaná stavba posunula blíž k realizaci, informoval server Zdopravy.cz. Ten zároveň upozorňuje na to, že na stavbu ještě nebyl vysoutěžený dodavatel. Původní záměr přitom počítal s tím, že by se stavět začalo ještě letos. Dopravní podnik zažádal o povolení na začátku letošního roku.

„Získání stavebního povolení v tak krátkém čase považujeme za velký úspěch. V této chvíli jsme završili první etapu přípravy a realizace stavby. Nyní běží patnáctidenní lhůta nabytí právní moci. Informaci o získání stavebního povolení jsme předali vedení města Brna a nyní budeme čekat na další pokyny,“ uvedla pro CzechCrunch Tomaštíková.

Lanovka by měla spojit výstaviště a kampus

Během let, kdy se o lanovce diskutovalo, nabobtnal její rozpočet. Původně se hovořilo o záměru v hodnotě 200 milionů korun. Letos v lednu měla mít cena za zakázku 650 milionů korun. Teď na stránkách Co bude, Brno? brněnského magistrátu k významným projektům stojí rozpočet 950 milionů korun.

Na ceně se má podílet město spolu s dopravním podnikem. Záměrem je také zažádat o dotaci z evropských fondů.

Brno zvažuje, že by lanové dráhy využilo i na dalších místech. Zatímco ta se stavebním povolením má být plnou součástí veřejné dopravy, dvě další mají především přitáhnout turisty. V prvním případě se jedná o lanovku do zoo, přičemž radní investiční záměr schválili loni na podzim. V druhém případě by měla lanovka nalákat lidi na hrad Špilberk, její výstavba ale zatím posvěcená není.