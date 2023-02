Bruce Willis trpí nevyléčitelnou demencí. Jeho stav se od loňského konce kariéry výrazně zhoršil

Už před rokem ukončil Bruce Willis hereckou kariéru. Mohla za to afázie, jazyková porucha způsobená poškozením mozku, která ovlivňuje schopnost komunikace. Hercova rodina nyní oznámila, že jeho stav se od té doby zhoršil. Lékaři za měsíc osmšedesátiletému Willisovi diagnostikovali frontotemporální demenci. Neléčitelnou nemoc s průměrnou dobou dožití sedm až třináct let.

Bruce Willis patří k nejoblíbenějším hercům nejen své generace, jeho devadesátkoví akční hrdinové dokázali svými hláškami a nenasvalenou neheroičností častokrát pobavit víc než archetypální drsňáci Arnold Schwarzenegger se Sylvesterem Stallonem. Představitel hlavního hrdiny Smrtonosných pastí nebo Armageddonu však tentokrát svádí předem prohraný boj.

Willisovu diagnózu zveřejnili v prohlášení na webu Asociace pro frontotemporální degeneraci hercovi nejbližší, jeho pět dětí, manželka Emma a bývalá žena a taktéž herečka Demi Mooreová. „Ačkoliv je to to bolestivé, mít konečně v rukou jasnou diagnózu je úleva. Frontotemporální demence je kruté onemocnění, které může postihnout každého. Neexistuje na ni žádný lék. Taková je realita, u níž doufáme, že se v následujících letech změní,“ píše se v něm.

Zdravotní stav pro herce znamenal neplánovaný konec kariéry už loni v březnu. Tehdy si od lékařů vyslechl diagnózu afázie, jež negativně působí na schopnost mluvit a rozumět řeči. „V důsledku toho – a s velkým rozmyslem – Bruce končí kariéru, která pro něj tolik znamenala,“ vzkázala veřejnosti tehdy taktéž rodina. O méně než rok později ale přišla ještě krutější zpráva.

Moderní medicína na Willisovo onemocnění nezná lék. „Hlavními symptomy frontotemporální demence jsou změny osobnosti, apatie a chování, například zhoršení sebekontroly, empatie a úsudku. Na rozdíl od Alzheimerovy choroby ale bývá paměť poměrně netknutá. Pacienti trpící tímto druhem demence nerozpoznávají změny svého chování ani nevnímají jeho vliv na své okolí,“ zmiňuje Asociace pro frontotemporální degeneraci.

Podle organizace tento typ demence patří k nejrozšířenějšímu druhu nemoci mezi lidmi pod 60 let, Willis příští měsíc završí osmašedesátku. Konkrétní průběh se může u jednotlivých pacientů lišit, všechny bez rozdílu ale ztráta schopnosti běžně fungovat v rozmezí dvou až dvaceti let postihne. Průměrně lidé s frontotemporální demencí žijí sedm až třináct let po objevení symptomů.

Bruce Willis si srdce nejen filmových fanoušků získal nejprve coby seriálový herec v romantické krimi komedii Měsíční svit z roku 1985, jež se objevovala i na českých obrazovkách. Jeho nejikoničtější rolí byl nicméně detektiv John McClane, trochu smolař a hrdina proti své vůli v oceňované akční sérii Smrtonosná past. Právě tak trochu obyčejnější spíš než muskulaturní akční hrdinové byli jeho častým osudem.

Podobné role ztvárnil například v Posledním skautovi, Pátém elementu nebo snímku Sin City – město hříchu. Ještě předtím si zahrál v kultovním filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction, roli zachránce světa si střihl v hollywoodském megatrháku Armageddon. Trochu neobvykle přemýšlivou výjimkou z jeho tvorby byl tajuplný Šestý smysl. V menší míře se profesionálně věnoval i hudbě a divadlu. Závěr kariéry sice věnoval nepříliš povedené tvorbě s nižším rozpočtem, na radosti, kterou téměř čtyřicet let rozdával divákům, ale už nic změnit nemůže.