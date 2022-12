Brutální, nechutný a s grafikou, kterou nepoznáte od skutečnosti. Vychází horor Callisto Protocol

Dokud byly videohry změtí pár pixelů, měli hráči pro strach uděláno. Jak se ale vizuální zpracování stávalo realističtějším, navyšoval se i úděs vyvolávaný hororovými hrami. To teď zřejmě dosáhne svého historického vrcholu. Právě totiž vyšel sci-fi horor The Callisto Protocol od Striking Distance Studios, který má všechny ingredience na to stát se hrozivým hitem. I díky tomu, že jeho hrdinové vypadají jako živí. Tedy do okamžiku, než je sežere monstrum.

Jestli máte rádi herní horor, jméno Dead Space vám bude důvěrně známé. Série sci-fi her, v nichž ožívají mrtvoly – a ne nutně se stejnou podobou nebo počtem končetin, jako měly za svého života – a spíš než divokou střelbou je nutné je zlikvidovat přesným oddělením jednotlivých částí těl, patří k nejlépe hodnoceným zástupcům svého žánru. Pokřivený génius původního tvůrce Dead Space nyní po vzoru nekromorfní zombie ožívá v hrůzostrašné a v nejlepším slova smyslu odpudivé novince The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol dnes vyšel na konzole i PC – kde ho však sužují technické probémy a první ohlasy doporučují počkat na opravu – a slibuje brutální, krvavý, nechutný a k dokonalosti vybroušený hororový zážitek. Hráče zavede na v titulu zmíněný měsíc Jupitera, kde ho zavře do vesmírné věznice. A neuvěříte tomu, ale už tak nezáviděníhodnou situaci pokazí strašlivá nákaza, která lidi proměňuje na monstra. Ba ne, cynismus stranou, takto popsaná zápletka možná nepřekypuje originalitou, ale hra má v rukávech všechny trumfy k tomu, aby vás jako odporný biomutant chytila a nepustila.

Jejímu vývoji totiž šéfuje tvůrce původního Dead Space z roku 2008 Glen Schofield. Pamětníci si vzpomenou, že hororový titul tehdy uchvátil originální hratelností i skvělou atmosférou. Hráče nenechával v klidu, každá mrtvola potenciálně skrývala nebezpečí, informace o zdraví hlavního hrdiny nebo o stavu jeho výzbroje neukazovala jednoduchá čísla na obrazovce, ale museli jste je vyčíst třeba ze světelných indikátorů na modelu protagonisty. A do toho Dead Space využíval herní fyziku v hlavolamech i při likvidaci nepřátel.

Foto: Striking Distance Studios Vpravo fotografie herce, vlevo hrou vytvořená digitální kopie. Nebo naopak?

Právě na těchto silných základech buduje hrůzu i novinka od Striking Distance Studios. A to včetně konkrétních detailů, jako je zmiňovaný nepřímý způsob zobrazování informací třeba o zdraví ovládané postavy. Anebo v zapojení fyziky, kdy se máte se zrůdami utkat nejen pomocí střelných zbraní i výzbroje nablízko, ale třeba také manipulací gravitace. V neposlední řadě pak The Callisto Protocol sází na hrůzostrašnou krvavost a násilí, které už v původním Dead Space nabíraly nevolnost vyvolávající obrátky.

„Chci udělat tu nejstrašidelnější hru na novou generaci konzolí. Dead Space se to ve své době prý celkem povedlo a chtěl bych to zopakovat,“ prohlásil Schofield v dřívějším rozhovoru pro IGN. Navíc přiznává inspiraci těmi nejnepříjemnějšími filmovými horory, například extrémně brutálními francouzskými Mučedníky. Pohled na zmutovaná těla vězňů v káznici na Callisto a znepokojující záběry trailerů dávají tušit, že jeho snažení bylo úspěšné.

Schofieldův přístup a (h)různá inspirace se v Dead Space projevily třeba šokující šíří způsobů roztrhání, rozčtvrcení a rozdrcení hlavního hrdiny, když padl v boji s nepřátelskými nekromorfy. The Callisto Protocol nebude jiný. „Co mě vždycky dostane, je to křupnutí kostí, které přes odezvu ovladače cítíte při zásahu nepřítele obuškem. To vás fakt vtáhne do hry,“ ilustroval pojetí hry Schofield v rozhovoru pro magazín GameSpot.

Na hororovou cestu po měsíci Jupitera se hráči vydají v kůži protagonisty, jemuž propůjčil tvář i hlas herec Josh Duhamel, který je známý z několika snímků série Transformers. Jeho obličej ale v The Callisto Protocol posloužil i k demonstraci technologického umu vývojářů. Hra sice využívá Unreal Engine 4, který byl už letos na jaře nahrazen pátou verzí, ale vizuální výsledek je bez nadsázky neuvěřitelný. A to nejen svou krvavostí, ale až fotorealistickým zpracováním.

„Naše postavy jsou ty nejrealističtější, jaké jste ve hrách viděli. Když jsme The Callisto Protocol poprvé ukázali, všichni si mysleli, že to je předrenderované. Ale ne, takhle to vypadá ve hře,“ prohlásil technický ředitel Striking Distance Studios Mark James. A zmínil i takové detaily, jako jsou odrazy v očích postav. To vše za účelem vyvolání největšího dojmu uvěřitelnosti. „Lidský mozek dává velký důraz na obličej. Pokud tváře postav nejsou realistické, přestáváte věřit realistickému zpracování zbytku hry,“ dodal.

Technické možnosti tvůrců ilustroval další z vývojářů Jorge Jimenez, když zveřejnil snímek porovnávající fotografii herce s jeho virtuálním dvojčetem. Nemá přitom jít o dokonalý a vyumělkovaný výsledek laboratorních podmínek. „Vlasy a pozadí jsou převzaté z fotky. Ale všechno ostatní je renderováno v reálném čase s pomocí naší technologie a s využitím nijak neupravovaného grafického obsahu ze hry,“ okomentoval obrázek vývojář.

Videa s rozpohybovanou hrou už tak úchvatně fotorealistický dojem jako statické porovnání nevyvolávají, přesto je titul – pro majitele odolných žaludků – graficky velice působivý. A i v několika okamžicích zveřejněných ukázek může mít divák dojem, že sleduje tvář živého Duhamela, nikoliv jeho digitální kopii. Vedle něj si ve hře zahrají i Karen Fukuharová ze superhrdinského krváku Banda (v originále The Boys) nebo herec a především herní dabér Sam Witwer.

Kromě prohlášení tvůrců, trailerů a obrázků o hrůzných lákadlech The Callisto Protocolu svědčí i už teď oznámený obsah, který hru doplní do budoucna. Kdo si kromě samotné videohry pořídí i herní permanentku neboli season pass, se už teď může těšit na odemčení ještě těžší obtížnosti, kosmetické doplňky a příběhové rozšíření… ale také na tucet nových animací strašlivých smrtí hlavního hrdiny.

„Nic z toho jsme neodebrali ze základní hry. Ještě jsme na tom ani nezačali pracovat. Ale fanoušci už teď chtěli ještě víc animací úmrtí, tak jsou pro nás na příští rok prioritou,“ uklidnil Schofield nespokojené hlasy obávající se laciného triku, jak z hráčů vylákat extra peníze. Už základní hra podle něj obsahuje vyšší než obvyklý počet krvavých konců, kterými může být putování kosmickým vězením neslavně završeno.

A zatímco The Callisto Protocol prostřednictvím korejského vydavatele Kraftonu, který stojí za oblíbenou online střílečkou PUBG, právě vyrazil na konzole i počítače, velký návrat chystá i Dead Space. Koncem ledna má po patnácti letech od premiéry vyjít remake prvního dílu. Tedy toho, který stvořil Glen Schofield, než se rozloučil se studiem Visceral Games pod hlavičkou Electronic Arts.

„Ale remake beru jako kompliment. I když mě to trochu mrzí, že se nemůžu zapojit do předělávky vlastní hry. A je to zvláštní pocit, když chtějí hru, kterou jste udělali, udělat ještě lepší,“ okomentoval situaci. Příliš velké mrzení to ale pro vývojáře, který pracoval mimo jiné i na novějších dílech Call of Duty, nebude. „V The Callisto Protocol můžeme dělat věci, o kterých jsme u Dead Space jenom snili,“ prohlásil Schofield.