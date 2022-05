Brutální superhrdinové se vrací. Pokračování seriálového hitu The Boys má nový trailer

Od seriálu The Boys, který pojednává o morální zkaženosti superhrdinů ve světě ovládaném penězi, slávou a mocí, nikdo moc nečekal. Udělal ale díru do televize. Recenze dílo ochotné aktuální společenská témata nahlížet temným a cynickým prizmatem z většiny chválily a streamovací službu Prime Video od Amazonu najednou mělo smysl si předplatit, i když diváci od firmy neobjednávali žádné další zboží. Druhá řada se dočkala snad ještě silnějšího přijetí a už brzy bude k vidění třetí.

Seriál, v češtině pojmenovaný Banda, vychází ze stejnojmenné komiksové série, která ukazuje svět superhrdinů trochu jinak. Nefinancuje je žádný benevolentní miliardář, na sebe si tak musí vydělat sami. Nejsnadněji masivní marketingovou spoluprací s monopolem Vought International. Tito superhrdinové navíc automaticky nemají skvělý morální kompas, takže mnoho z nich sklouzává ke korupci a snaze maximalizovat svůj vliv. Stejně jako korporace pro niž pracují.

V traileru na očekávanou třetí řadu Bandy tak ze strany ředitele Vought International zaznívá: „Lidé milují superschopnosti. Ta pravá moc je ale ve schopnosti podmanit svět své vůli.“ Nejvíce pozornosti se ovšem dostává Homelanderovi, vůbec nejmocnějšímu i nejvlivnějšímu superhrdinovi. Ten se po dvou řadách úsměvů do kamer a rozsévání teroru v pozadí snaží zachránit svoji veřejnou reputaci.

Mezitím do boje s větší silou než dříve vstupuje titulní skupina zcela lidských mstitelů, která se snaží zkorumpované superhrdiny zlikvidovat. Homelander je jejich hlavní cíl, v centru zkaženého systému ale stojí celá firma Vought, protože dokáže dávat vybraným lidem superschopnosti. A jak zaznělo, podmaňovat si tím svět. Její tajná speciální látka se v třetí řadě poprvé dostane do rukou jejích nepřátel.

Nový trailer slibuje, že další řada Bandy posune ještě o úroveň výše vše, co kritika i diváci chválili u těch předchozích. Seriál si od začátku drží unikátní místo coby podvratný příspěvek do žánru, který si nevybíravým způsobem utahuje z konceptu hrdinů-celebrit s nadpřirozenými schopnostmi. Zároveň ale kriticky nahlíží na různé fenomény ve skutečné společnosti, jako je pozdní kapitalismus nebo zhoubný vliv moci. Naplno přitom přijímá zvrácenou morálku, zneužívání drog, sexuální otevřenost a brutální násilí.

V novém pokračování se vrátí známé postavy jako už zmíněný Homelander (Antony Starr) a šéf Voughtu Stan Edgar (Giancarlo Esposito), hlavní člen bandy mstitelů Billy Butcher (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid), mladá dobrosrdečná superhrdinka Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher) a další.

Přibude pak také několik dosud neviděných tváří v čele se Soldier Boyem (Jensen Ackles). Do zelených barev oblečený antihrdina je v zásadě parodií na kapitána Ameriku z Avengers. Stejně jako on je nový příspěvek do Bandy extrémně patriotický supervoják, který bojoval už ve druhé světové válce a posune se do současnosti.

Zveřejněný trailer ukazuje jen krátké záběry, diváci se ale dočkají těch z jeho minulosti ve starší skupině superhrdinů. Laurie Holden, známou jako Andreu z Živých mrtvých, Langstona Kermana, Seana Patricka a další zde uvidí jako parodické verze mnoha marvelovských postav. Všichni v polovině minulého století pracovali s firmou Vought International, která tehdy měla silné vazby na nacismus.

Jinými slovy, Banda ve své dekonstrukci dnes všudypřítomného komiksového žánru zdaleka nekončí a stále se vydává novými, zajímavými směry. Natáčení třetí řady se zdrželo kvůli pandemii, výjimečně proto na Prime Video přijde až necelé dva roky po té předchozí. Datum premiéry je stanovené na 3. června s tím, že jednotlivé díly budou vycházet po týdnu.