Bude New York americkou mekkou kryptoměn? Nově zvolený starosta chce tři výplaty v bitcoinech

New York se má stát městem kryptoměnám zaslíbeným

Bitcoin stejně jako další virtuální měny stále více prorůstá do mainstreamu. I když země jako Čína se kryptoměny vydatně snaží zakazovat, ve Spojených státech v nich vidí příležitost. Nově zvolený starosta New York City si dokonce chce nechat první tři měsíce vyplácet mzdu v bitcoinu. A během svého starostování se z města chystá vytvořit takříkajíc mekku kryptoprůmyslu.

„V New Yorku vždycky děláme věci ve velkém stylu, takže až se oficiálně stanu starostou, nechám si vyplatit své první tři výplaty v bitcoinu. New York se stane centrem kryptoměnového průmyslu a všech dalších inovativních a rychle rostoucích odvětví,“ oznámil na svém Twitteru Eric Adams, který se k prvnímu lednu stane teprve druhým černošským starostou New Yorku.

Největší americké město tak v přístupu ke kryptoměnám otáčí o 180 stupňů, protože ještě letos tamější zákonodárci zvažovali úplný zákaz těžby kryptoměn ve snaze snížit emise skleníkových plynů. Tento zákaz měl být v platnosti dokonce po dobu tří let.

Teď se naopak Adams snaží trumfnout starostu floridského Miami Francise Suareze, který je dlouhodobě velkým propagátorem kryptoměn a už začátkem roku uvedl, že by jeho město mohlo vybírat daně či městské poplatky v bitcoinu. Suarez po svém úterním znovuzvolení, v němž mimochodem získal přes 78 % hlasů, totiž uvedl, že si svou první výplatu nechá také zaslat v bitcoinu.

Zatímco některé země světa v čele s Čínou tak kryptoměny usilovně zakazují a bojují proti nim, v USA se hned ve dvou státech předbíhají v tom, který bude pro fanoušky digitálních měn přívětivějším. Soupeření je dle slov Suareze jen přátelské, nicméně je nutno dodat, že Miami má v tomto zápolení zatím navrch.

Konala se tam třeba největší kryptoměnová akce historie nazvaná Bitcoin 2021 a toto město si vybírá i řada pořadatelů menších konferencí spojených s kryptoměnami. A jelikož je podle spekulací zámořských médií Francis Suarez jedním z možných kandidátů na amerického prezidenta pro volby v roce 2024, třeba se jednou dočkáme i toho, že USA uzákoní bitcoin legálním platidlem, jako to učinil středoamerický Salvador.

O pozitivním přístupu amerických politiků a regulátorů ke kryptoměnám svědčí i fakt, že Komise pro kontrolu cenných papírů nedávno umožnila vstup na burzu prvnímu veřejně obchodovanému fondu (ETF) zaměřenému na futures na bitcoiny. Kromě toho, že tento fond málem překonal největší zaznamenaný objem zobchodovaných akcií během jediného dne, to také pomohlo bitcoinu na nové historické maximum, kdy se jedna mince obchodovala za 67 276 dolarů, tedy 1,48 milionu korun. Nyní je na hodnotě zhruba o deset procent nižší.